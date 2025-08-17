Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

(Ngày Nay) - Ngày Nay trân trọng giới thiệu Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Sáng 17/8, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025); 20 năm Ngày hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025) và đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ 5.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi lễ.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam!Kính thưa các đồng chí lão thành Cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, cựu Công an nhân dân, các vị khách quốc tế!Thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể đồng bào, chiến sỹ cả nước!

Hôm nay, trong không khí thiêng liêng, trang trọng và tràn đầy cảm xúc của những ngày mùa thu lịch sử, Chúng ta long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đây là dịp để Đảng, Nhà nước và Nhân dân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân chân thành đối với những cống hiến vô cùng to lớn, những hy sinh thầm lặng mà hiển hách của lực lượng Công an nhân dân; là dịp để chúng ta cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định những giá trị bền vững, hun đúc niềm tự hào, củng cố ý chí, khát vọng và trách nhiệm trước Tổ quốc, trước Nhân dân, trước lịch sử.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các bậc Lão thành Cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; các tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, cựu Công an nhân dân; các vị đại biểu, khách quý, bạn bè quốc tế, đồng bào cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc tốt đẹp nhất.

Chúc mừng lực lượng Công an nhân dân được Đảng và nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý Huân chương Sao vàng lần thứ 5.

Trong giờ phút thiêng liêng, trang trọng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, Người sáng lập, tổ chức, giáo dục, rèn luyện lực lượng Công an nhân dân anh hùng.

Chúng ta đời đời ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân; vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Chúng ta trân trọng và tự hào về những đóng góp to lớn trong 80 năm của lực lượng Công an nhân dân, tri ân các thế hệ cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân đã cùng nhân dân xây dựng, bảo vệ những thành quả của Cách mạng Việt Nam.

Chúng ta chân thành cảm ơn nhân dân và lực lượng công an, cảnh sát các nước anh em, bạn bè quốc tế đã dành cho nhân dân và lực lượng Công an Việt Nam sự giúp đỡ to lớn, hợp tác bền chặt qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Thưa các đồng chí cùng quý vị đại biểu!

Tám mươi năm, một chặng đường đủ dài để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng Công an nhân dân dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp của Đảng; sự quản lý thống nhất của Nhà nước; sự đùm bọc, chở che, giúp đỡ của Nhân dân. Từ những ngày đầu giành chính quyền, khi bộ máy cách mạng còn rất non trẻ, lực lượng Công an đã trở thành “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ thành quả của Nhân dân.

Qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ mà oanh liệt, Công an nhân dân đã cùng toàn dân, toàn quân đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của kẻ thù, giữ vững hậu phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Sau ngày đất nước thống nhất, đặc biệt trong suốt 40 năm đổi mới, hội nhập và phát triển, Công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ Tổ quốc trong thời bình: kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tội phạm; giữ gìn trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an ninh chính quyền, an ninh chế độ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa-tư tưởng, an ninh mạng, an ninh con người; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình,” bạo loạn lật đổ; kịp thời ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ chiến sỹ công an luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân; luôn khắc ghi và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; luôn coi “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất.”

Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thấm thía chân lý lớn lao: sức mạnh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa bắt nguồn từ nhân dân, vì nhân dân, dựa vào nhân dân; “thế trận lòng dân” là nền tảng, là điểm tựa bền vững nhất; “thế trận an ninh nhân dân” gắn chặt chẽ với “thế trận quốc phòng toàn dân” tạo thành bức trường thành bất khả xâm phạm trước mọi nguy cơ, thách thức.

Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc suốt 20 năm qua đã trở thành một sáng kiến chính trị-xã hội giàu sức sống, thấm sâu vào đời sống cộng đồng, khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân, làm cho mỗi gia đình, mỗi tổ dân phố, mỗi làng xóm, thôn bản, mỗi cơ quan, mỗi doanh nghiệp trở thành một “pháo đài” vững chắc về an ninh, trật tự.

Trong chiều dài lịch sử công an nhân dân, có biết bao câu chuyện xúc động về người chiến sĩ Công an nhân dân: những đối đầu căng thẳng với các thế lực chống phá Cách mạng, chống phá chính quyền, phá hoại tình đoàn kết quân dân, những đêm trắng mật phục giữa rừng sâu, nơi biên ải; những bước chân lặng lẽ giữa phố phường đông đúc, nhộn nhịp; những giây phút đối mặt hiểm nguy để kịp thời cứu dân trong lũ dữ, cháy nổ; những cuộc truy bắt tội phạm căng thẳng đến nghẹt thở; những đêm thâu miệt mài rò tìm chứng cứ ở những tập hồ sơ vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những vụ án kinh tế phức tạp; những giờ phút “đấu trí” trên không gian mạng để bảo vệ chủ quyền số, chủ quyền quốc gia trong “thế giới phẳng.”

Đằng sau mỗi chiến công là trí tuệ và mồ hôi, là kỷ luật và ý chí, là tình đồng chí, đồng đội, là tình người với người. Đằng sau mỗi tấm huân chương là những tháng ngày xa cách, là đội nắng phơi sương, là những vết thương chưa kịp lành, là những mái nhà, những đứa trẻ lặng thầm chờ đợi cha, mẹ trở về.

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Bối cảnh thế giới và khu vực hiện nay tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tác động đa chiều đến môi trường an ninh, phát triển của nước ta.

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo vừa mở ra cơ hội to lớn, vừa tạo ra thách thức mới đối với an ninh quốc gia. Những loại tội phạm truyền thống biến hóa tinh vi hơn; tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, rửa tiền, ma túy, mua bán người, tội phạm môi trường, tội phạm mạng, tội phạm mới gia tăng.

Các vấn đề an ninh phi truyền thống như thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, khủng bố, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh thông tin, an ninh chuỗi cung ứng... ngày càng đan xen, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội đặt ra yêu cầu rất cao, rất nặng nề nhưng cũng rất vinh quang đối với lực lượng Công an nhân dân.

Chúng ta cần nhanh chóng xây dựng Công an nhân dân thật sự “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại,” vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tinh thông nghiệp vụ, pháp luật và công nghệ; có kỷ luật sắt, kỷ cương nghiêm; có bản lĩnh thép, trái tim ấm; luôn sẵn sàng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ;” chủ động trong thực hiện chức năng nhiệm vụ với tinh thần “đi trước mở đường,” “đổi mới sáng tạo.”

Đứng trước cánh cửa của kỷ nguyên phát triển mới vì một đất nước hòa bình, ổn định; một xã hội phát triển nhanh, bền vững; vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc, yên bình của nhân dân, Tôi đề nghị lực lượng Công an nhân dân tập trung thực hiện thật tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Mỗi cán bộ, chiến sỹ phải thấm nhuần quan điểm “Nhân dân là gốc,” đặt lợi ích của quốc gia dân tộc, của Nhân dân lên trên hết, trước hết; phải thực sự nêu gương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong công tác; nói đi đôi với làm, làm việc gì chắc việc đó, hiệu quả, thiết thực.

Thứ hai, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, mẫu mực. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay trong nội bộ; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; coi trọng công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tạo dựng môi trường công tác lành mạnh, minh bạch, dân chủ, nhân văn.

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật về an ninh, trật tự; nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; chủ động dự báo, đánh giá đúng tình hình; phát hiện sớm, xử lý kịp thời, hiệu quả các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức lực lượng, phân cấp, phân quyền hợp lý, gắn với kiểm tra, giám sát chặt chẽ; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng nền công an phục vụ, thân thiện, chuyên nghiệp, hiện đại.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm mọi loại, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, công nghệ cao, tham nhũng, kinh tế; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh để người dân yên tâm lao động, học tập, sáng tạo, cống hiến. Mỗi chuyên án, mỗi vụ án phải được tiến hành chặt chẽ, thượng tôn pháp luật, khách quan, công tâm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ,” vì công lý, vì danh dự quốc gia, vì niềm tin của Nhân dân.

Thứ năm, chủ động đi đầu trong chuyển đổi số, nghiên cứu, ứng dụng khoa học- công nghệ hiện đại trong công tác công an; xây dựng, quản trị, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu lớn; bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin, bảo vệ chủ quyền số quốc gia; hình thành các năng lực mới, công cụ mới trong phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm trên không gian mạng. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về an ninh, tư pháp, chia sẻ thông tin, phối hợp hành động; tích cực tham gia, góp phần định hình các qui tắc, chuẩn mực quốc tế trên các lĩnh vực an ninh phi truyền thống.

Thứ sáu, Triển khai công tác Công an theo tinh thần: “Bộ tinh, Tỉnh mạnh, Xã toàn diện, bám cơ sở,” chủ động xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo; nêu cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; gắn kết chặt chẽ giữa “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân” với “xã hội kỷ cương, văn minh, nghĩa tình.” Ở đâu có dân, ở đó có phong trào; nơi nào phong trào mạnh, nơi đó trật tự vững, an ninh bền.

Thứ bảy, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện công tác của cán bộ, chiến sỹ; ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, địa bàn khó khăn, phức tạp. Làm tốt chính sách hậu phương công an; kịp thời tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân lập công xuất sắc; chu đáo chăm lo thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ; tạo điều kiện để mỗi cán bộ, chiến sỹ “mạnh khỏe về thể chất, vững vàng về tinh thần, trong sáng về đạo đức, sắc bén về nghiệp vụ.”

Thứ tám, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; lắng nghe dân, dựa vào dân, học dân, tôn trọng dân, vì hạnh phúc của Nhân dân mà phấn đấu; kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, an toàn, lành mạnh để phát triển nhanh và bền vững.

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Một dân tộc muốn trở nên hùng cường phải có nền quốc phòng, an ninh vững mạnh; muốn phát triển nhanh, bền vững phải có môi trường an ninh, trật tự ổn định, an toàn.

Mỗi thành tựu về tăng trưởng, mỗi bước tiến về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mỗi cơ hội của hội nhập quốc tế đều gắn chặt với nỗ lực giữ bình yên từ mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi con phố, mỗi thôn xóm, mỗi nhà máy, mỗi lớp học...

Ở nơi xa xôi nhất của biên cương hay ở trung tâm náo nhiệt của đô thị, dấu chân người chiến sỹ Công an vẫn in đậm; phía sau sự yên bình là công sức lặng thầm, là mồ hôi và xương máu, là lý tưởng và trách nhiệm. Chúng ta càng phải trân trọng hơn những gì đang có hôm nay để nỗ lực hơn nữa vì ngày mai.

Tôi đặc biệt nhấn mạnh: giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là điều kiện tiên quyết để thực hiện khát vọng và mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng Việt Nam hùng cường vào giữa thế kỷ 21.

Trong hành trình ấy, lực lượng Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt, là “lá chắn” và “thanh kiếm” bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhân dân. Nhưng “lá chắn” chỉ thật vững khi được rèn luyện bởi kỷ luật nghiêm minh, đạo đức trong sáng, lý tưởng vững vàng; khi được nâng đỡ bởi niềm tin của dân, khi được dẫn dắt bởi trí tuệ tập thể và bản lĩnh chính trị của Đảng.

“Thanh kiếm” chỉ thật sắc khi được tôi luyện trong thực tiễn gian khó, khi được mài rũa bởi khoa học-công nghệ hiện đại, khi được soi sáng bởi lương tri và công lý.

Từ thực tiễn phong phú của 80 năm qua, chúng ta có quyền tự hào nhưng không được chủ quan; có quyền nhìn lại để tri ân nhưng phải nhìn về phía trước để hành động.

Mỗi bài học đều cần được hệ thống hóa, chuẩn hóa; mỗi kinh nghiệm đều phải được số hóa, chia sẻ; mỗi mô hình hay, cách làm tốt cần được nhân rộng. Sự liêm chính và kỷ luật là “xương sống” của lực lượng; sự chuyên nghiệp và hiện đại là “cơ bắp” của lực lượng; sự nhân văn và gần dân là “trái tim” của lực lượng. Khi xương sống thẳng, cơ bắp khỏe và trái tim ấm, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách, hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Tôi tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang 80 năm, với bản lĩnh chính trị vững vàng, với trí tuệ và tâm huyết, với sự ủng hộ của Nhân dân, lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; xứng đáng là lực lượng trung thành tuyệt đối, tin cậy của Đảng, “chỉ biết còn Đảng thì còn mình,” là chỗ dựa vững chắc của Nhân dân, “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an;” xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.

Một lần nữa, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng và tri ân những thành tích to lớn, chiến công hiển hách của lực lượng Công an nhân dân; chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương; sự ủng hộ quý báu, bền bỉ của Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Xin kính chúc các đồng chí, các vị đại biểu, bạn bè quốc tế, toàn thể đồng bào, chiến sĩ sức khỏe, hạnh phúc, thắng lợi!

Chúc lực lượng Công an nhân dân Anh hùng mãi mãi là niềm tự hào của Đảng, Nhân dân và Dân tộc Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn.