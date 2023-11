Henry Kissinger qua đời ở tuổi 100

Công ty tư vấn quốc tế Kissinger Associates, Inc, nơi cựu Ngoại trưởng Kissinger giữ chức Chủ tịch, đã đưa ra thông báo, nhưng không nêu chi tiết.

Ông Henry Kissinger sinh ở Đức ngày 27/5/1923. Ông giữ vai trò chủ chốt trong chính sách đối ngoại của Mỹ những thập niên 60 và 70 của thế kỷ trước, làm việc dưới quyền 2 đời tổng thống Mỹ là Richard M. Nixon và Gerald Ford.

Trong những năm gần đây, ông vẫn tiếp tục tham dự các cuộc họp tại Nhà Trắng, có ảnh hưởng đối với các nhà lãnh đạo quyền lực của Washington với tư cách là một chính khách cao tuổi.

Ngoài tham gia chính trường, ông Kissinger cũng xuất bản nhiều cuốn sách. Ông là đồng tác giả của một cuốn sách về trí tuệ nhân tạo (AI) xuất bản năm 2021 có tên "The Age of AI: And Our Human Future" (Thời đại của AI: Và tương lai loài người của chúng ta) trong đó cảnh báo các chính phủ nên chuẩn bị cho những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến công nghệ này.

Vào những năm 1970, Kissinger đã trực tiếp tham gia vào nhiều sự kiện toàn cầu mang tính bước ngoặt của thời đại dưới cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Các hoạt động ngoại giao của Kissinger đã dẫn tới sự mở cửa của Trung Quốc với thế giới, các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí mang tính bước ngoặt giữa Mỹ và Liên Xô, mở rộng quan hệ giữa Israel và các nước láng giềng Ả Rập, và Hiệp định Hòa bình Paris tại Việt Nam.

Triều đại của Kissinger với tư cách là kiến trúc sư hàng đầu về chính sách đối ngoại của Mỹ suy yếu sau khi Nixon từ chức vào năm 1974. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục là một thế lực ngoại giao dưới thời Tổng thống Gerald Ford và đưa ra những quan điểm mạnh mẽ trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Ford gọi Kissinger là một "siêu ngoại trưởng" nhưng cũng lưu ý đến tính nóng nảy và tự tin của ông, điều mà các nhà phê bình thường gọi là hoang tưởng và tự cao tự đại. Ngay cả Ford cũng nói: “Henry trong tâm trí ông ấy không bao giờ phạm sai lầm”.

Với vẻ mặt nghiêm nghị cùng giọng nói nặng khẩu âm Đức, Kissinger rất kín tiếng trong các vấn đề cá nhân, mặc dù từng nói với một nhà báo rằng ông coi mình như một anh hùng cao bồi, thích cưỡi ngựa đi dạo một mình.