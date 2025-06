Hiện tượng đặc biệt trong nền Báo chí cách mạng Việt Nam

Ra đời từ năm 2002 và triển khai mô hình phát hành miễn phí từ tháng 11/2014, suốt hơn 10 năm qua, Tạp chí Ngày Nay là ấn phẩm báo chí duy nhất tại Việt Nam phát hành miễn phí, với số lượng khoảng 1 vạn bản/kỳ/tuần.

Suốt hơn 10 năm qua, với hệ thống phát hành miễn phí, Tạp chí Ngày Nay đã đến tận tay mọi tầng lớp trong xã hội. Mỗi ấn phẩm Ngày Nay miễn phí không chỉ thu hút người đọc bởi yếu tố “miễn phí”, mà còn bởi sự nỗ lực không ngừng tạo ra giá trị cho cộng đồng thông qua nội dung chất lượng ngày càng đổi mới, hiện đại, theo sát nhu cầu của độc giả.

Câu chuyện của Ngày Nay

Với lịch phát hành vào thứ Năm hàng tuần, mỗi kỳ khoảng trên 1 vạn bản, với 24 trang nội dung chuyên sâu, Tạp chí Ngày Nay đang lớn dần trong lòng bạn đọc trong nước và quốc tế.

Trong mạng lưới gần 70 quốc gia có phong trào UNESCO phi chính phủ trên thế giới, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam là tổ chức duy nhất có cơ quan ngôn luận riêng là Tạp chí Ngày Nay, bao gồm cả ấn phẩm in và tạp chí điện tử www.ngaynay.vn. Tạp chí Ngày Nay được Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới đánh giá rất cao và coi đây là “tiếng nói chung của phong trào UNESCO phi chính phủ trên thế giới”.

Là cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Ngày Nay đã luôn đồng hành trong nhiều hoạt động UNESCO phi chính phủ trong nước và quốc tế như: Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới lần thứ 43 diễn ra tại Hạ Long năm 2024, Hội nghị quốc tế “Vai trò của Nền kinh tế Xanh trong bảo tồn Di sản Văn hóa và Thiên nhiên” năm 2022...

Đặc biệt hơn, từ năm 2014, Tạp chí Ngày Nay trở thành ấn phẩm phát hành miễn phí tại Việt Nam, trở thành tờ báo đặc biệt nhất trong nền báo chí cách mạng Việt Nam. Ở các cổng trường học, khu chung cư, bến xe, nhà ga... người ta bắt đầu làm quen với những ấn phẩm Ngày Nay miễn phí như một người bạn đường thú vị. Thú vị nhất có lẽ phải kể đến nội dung chuyên sâu theo từng chủ đề số báo. Những tuyến bài chuyên sâu về phong trào UNESCO phi chính phủ, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, người lao động, trẻ tự kỷ, giáo viên vùng cao, công nghiệp văn hóa, quy hoạch Thủ đô, bảo tồn di sản, bình đẳng giới, bạo lực gia đình... được đội ngũ phóng viên Tạp chí Ngày Nay đưa lên trang báo vừa thực tế, gần gũi, vừa gây tiếng vang, lay động người đọc, vừa cung cấp thêm cho bạn đọc các nội dung có chiều sâu...

Sức hấp dẫn của Ngày Nay đã được khẳng định bằng nhiều giải cao trong “làng báo” như: Giải Ba - “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch” năm 2024, Giải Khuyến Khích - “Vì sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch” năm 2023; Giải Khuyến khích - Giải báo chí Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2023; Giải Nhì - Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2024…

Năm 2024, Tạp chí Ngày Nay miễn phí đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng bạn đọc với ấn phẩm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát hành ngày 25/7. Trong 5 ngày, ấn phẩm được in nối bản 3 lần liên tiếp mà vẫn không đáp ứng được hết nhu cầu của bạn đọc. Những ngày tháng Bảy nắng cháy, hàng vạn ấn phẩm Ngày Nay 386 đã cùng bạn đọc ra đường trong ngày 26/7/2024, tiễn đưa linh cữu cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bên cạnh việc đầu tư nội dung, hình thức thể hiện của Tạp chí Ngày Nay liên tục được đổi mới, bắt kịp dòng chảy chuyển đổi số trên cả nước. Năm 2024, với 300 ấn phẩm Xuân Giáp Thìn bản đặc biệt đánh số từ 001 đến 300 được gắn chip định danh Nomion, Tạp chí Ngày Nay là cơ quan báo chí đầu tiên tại Việt Nam thực hiện việc gắn chip định danh sử dụng công nghệ Blockchain lên ấn phẩm báo chí.

Đến năm 2025, Tạp chí Ngày Nay tiếp tục thực hiện một sản phẩm báo chí sáng tạo: Đọc báo trên bưu thiếp. Thông qua tấm bưu thiếp chúc mừng năm mới Xuân Ất Tỵ 2025 gắn chip định danh cá nhân, được tích hợp trí tuệ nhân tạo, bạn đọc có thể đọc toàn bộ ấn phẩm Xuân Ất Tỵ dày 100 trang của Tạp chí Ngày Nay; nhận lời chúc bằng giọng nói AI dành cho chính chủ nhân tấm bưu thiếp; đọc chuyên mục đặc biệt “Kỷ nguyên mới” bao gồm các bài viết, bài nói của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước... Đây là sản phẩm báo chí sáng tạo của Tạp chí Ngày Nay hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Trước đó, trong ấn phẩm Tạp chí Ngày Nay đặc biệt nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, trang bìa báo và toàn bộ các tranh minh họa trong số báo đã được biên tập viên của Ngày Nay thực hiện bằng công nghệ Trí tuệ nhân tạo AI thông qua việc “ra lệnh” cho robot. Ngày Nay là một trong những tòa soạn tiên phong ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để xây dựng một cơ quan báo chí hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển công nghệ số và truyền thông thế giới.

Tạp chí điện tử đầu tiên có chuyên mục thu phí

Dấu ấn đặc biệt của Ngày Nay không chỉ thể hiện ở ấn phẩm in mà ở cả báo điện tử. Những bài báo được đầu tư nội dung công phu, thiết kế đẹp mắt trong mục Special Today chính là nền tảng để tháng 3/2021, Tạp chí điện tử Ngày Nay chính thức ra mắt chuyên mục thu phí, với hình thức thanh toán đa dạng, tiện lợi thông qua nền tảng kết nối với Viettel Money, VNPT Pay và hơn 40 ngân hàng tại Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu Ngày Nay trở thành tạp chí điện tử đầu tiên tại Việt Nam có chuyên mục thu phí.

Ngày Nay đã không ngừng khẳng định vai trò của mình trong việc lan tỏa những giá trị nhân văn và bền vững trong cộng đồng. Suốt nhiều năm qua, Ngày Nay đã theo chân bạn đọc đến hàng ngàn sự kiện hấp dẫn với vai trò là đơn vị bảo trợ truyền thông. Những tờ báo miễn phí đã được phát rộng rãi trong nhiều sự kiện ý nghĩa, những bài báo điện tử hấp dẫn phản ánh đời sống muôn màu tại Đêm văn nghệ sinh viên 2025 của Trường Đại học Hà Nội; Dự án Chèo “Kéo” của sinh viên Học viện Ngoại giao ngày 1/6/2025, Dự án GIE - Dự án thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực khai khoáng Equal Voice của Học viện Báo chí và Tuyên truyền hồi tháng 5/2025, hay Cuộc thi SE-HaUI Hackathon 2025 với chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo trong văn hóa” do Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức tháng 5/2025; Cuộc thi hùng biện đầu tiên của Đại học Kinh tế Quốc dân mang tên Convince Us 2025… Trước đó, Ngày Nay đã đồng hành cùng sự kiện quan trọng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Hiệp hội Dữ liệu quốc gia; Giải thưởng Hành động vì cộng đồng (Human Act Prize) do báo Nhân dân tổ chức; hay sự kiện “Ngày hội non sông” chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) do Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức…

Hòa chung vào dòng chảy báo miễn phí thế giới

So với lịch sử báo chí thế giới, khái niệm “báo miễn phí” tại Việt Nam tuy “sinh sau đẻ muộn” nhưng đang dần bắt kịp những bước tiến mạnh mẽ của thời cuộc.

Từ đầu thế kỉ 20, tại Mỹ và Anh, nhiều bản tin địa phương, bản tin nhà thờ hay báo cộng đồng… đã được phát miễn phí ở quy mô nhỏ. Nhưng phải đến năm 1995, khi tờ Metro ra đời tại Stockholm, Thụy Điển, thế giới mới chứng kiến sự thành công vang dội của mô hình báo giấy miễn phí đầu tiên theo đúng nghĩa hiện đại: phát hành hàng ngày, quy mô lớn, phát miễn phí tại các điểm giao thông công cộng và hoàn toàn hoạt động bằng nguồn thu quảng cáo.

Khác với truyền thống, Metro không bán lẻ tại sạp báo mà phát miễn phí tại các ga tàu điện, bến xe buýt, trung tâm thương mại, văn phòng... Chỉ vài năm sau khi ra mắt, Metro nhanh chóng mở rộng ra hàng loạt quốc gia và thành phố lớn trên thế giới. Trong giai đoạn hoàng kim 2005 -2010, Metro được phát hành tại hơn 100 thành phố thuộc hơn 20 quốc gia, trải rộng từ châu Âu đến châu Mỹ và châu Á như: Anh, Pháp, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bỉ, Nga, Brazil, Chile, Canada, Hoa Kỳ, Mexico, Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Philippines... Nhờ mô hình “tin nhanh - miễn phí - đơn giản”, Metro từng đạt lượng phát hành hơn 18 triệu bản/ngày vào năm 2010, trở thành tờ báo giấy có lượng phát hành lớn nhất thế giới, vượt qua nhiều tên tuổi lâu đời trong ngành báo chí.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 bùng nổ, ngành báo chí đối mặt với nhiều thách thức từ sự suy giảm doanh thu quảng cáo, sự chuyển dịch sang nền tảng số… nhưng báo miễn phí vẫn đang chứng tỏ sức sống mạnh mẽ. Nghiên cứu được công bố gần đây trên The International Journal on Media Management của tác giả J. Ian Tennant, Đại học Mount Royal (Canada) cho thấy, hiện nay, báo miễn phí không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh ở nhiều thị trường, mang lại tác động tích cực, đặc biệt là ở Mỹ.

Tại Mỹ, các tờ báo như The Villager - nhắm đến cộng đồng người Mỹ gốc Phi tại thành phố Austin (bang Texas, Mỹ) hay The Austin Chronicle - tập trung vào lĩnh vực văn hóa và giải trí… đã xây dựng được lượng độc giả trung thành nhờ nội dung gần gũi, hấp dẫn. Các nhà quản lý báo miễn phí trên thế giới vẫn tỏ ra kiên định với mô hình báo miễn phí. 76% nhà quản lý không có ý định áp giá bán cho báo in đang trung thành đi mô hình miễn phí.

Đó cũng là con đường chông gai mà Ngày Nay đã và đang đi tới. Hành trình 10 năm qua không chỉ là chạm đến một quãng thời gian vô cùng gian khó - mà còn là quãng thời gian đã chứng kiến sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể Ngày Nay, với những người bền bỉ truyền cảm hứng tốt đẹp và tích cực trong việc đem hết tâm sức phụng sự cho đông đảo bạn đọc.