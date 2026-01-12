Rèn luyện lực lượng tinh nhuệ, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội XIV (Ngày Nay) - Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức huấn luyện lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm kết hợp diễn tập phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

WHO tự hào là đối tác của Chính phủ Việt Nam (Ngày Nay) - Trong báo cáo đăng tải trên trang chủ, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây nhận định rằng, trong khuôn khổ chương trình cải cách rộng lớn trong năm 2025, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra cam kết mạnh mẽ cho những thay đổi trong lĩnh vực y tế và đề ra những tham vọng táo bạo cho ngành y tế.

Làm tốt vai trò hạt nhân chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc (Ngày Nay) - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ tướng: Xây dựng trường học khu vực miền núi, đồng bào dân tộc để gieo chữ, giữ nước (Ngày Nay) - Ngày 11/1, tại tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án đầu tư cơ sở vật chất cho Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc và các trường dự bị đại học thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo – những công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Liên kết giáo dục tại TP.HCM - Bài 7: Trường ĐH KHXH&NV “treo chứng chỉ, cấp cái gì?” (Ngày Nay) - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM thời gian qua mở nhiều khoá học bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy STEAM, Giá trị sống - Kỹ năng sống cho giáo viên các trường phổ thông, kèm lời giới thiệu sẽ cấp Chứng chỉ cho người học nếu hoàn thành tối thiểu 80% - 90% thời lượng.

Lòng tự tôn dân tộc trong vở cải lương "Lưu vong - Khí tiết một trung thần" (Ngày Nay) -Tối 10/1, Đoàn 1 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và NSƯT Lê Trung Thảo tái diễn vở cải lương lịch sử "Lưu vong - Khí tiết một trung thần" - tác phẩm mà Trung Thảo đảm nhận cả 3 vai trò tác giả - đạo diễn - diễn viên chính, từng gây ấn tượng tại Liên hoan Cải lương toàn quốc 2024 ở Cần Thơ.

Trường đại học công bố phương án tuyển sinh, điều chỉnh tổ hợp xét tuyển 2026 (Ngày Nay) - Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay, nhiều trường đại học đã thông tin về phương án tuyển sinh 2026, trong có những trường mở rộng tổ hợp, xóa sổ tổ hợp truyền thống hoặc thay đổi phương thức xét tuyển.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác ngoại giao kinh tế năm 2025 (Ngày Nay) - Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về tổng kết công tác ngoại giao kinh tế năm 2025 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 2026.

Tham vọng ở Mỹ Latinh của chính quyền Trump (Ngày Nay) - Từ cảnh báo can thiệp quân sự, gây áp lực kinh tế đến thao túng chính trường, chiến lược của chính quyền Trump đang đẩy 3 quốc gia Mỹ Latinh khác vào thế khó giữa bảo vệ chủ quyền và phụ thuộc kinh tế Mỹ.