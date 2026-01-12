Rèn luyện lực lượng tinh nhuệ, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội XIV

(Ngày Nay) - Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức huấn luyện lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm kết hợp diễn tập phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Huấn luyện bắn súng kết hợp vận động chiến đấu kết hợp thực hành kỹ thuật đột nhập nhà được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn, chính xác và phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ.
Rèn luyện lực lượng tinh nhuệ, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội XIV ảnh 1

Trong tình huống mô phỏng tấn công, trấn áp tội phạm cố thủ trong nhà, bắt gọn đối tượng nguy hiểm.
Rèn luyện lực lượng tinh nhuệ, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội XIV ảnh 2

Cảnh sát đặc nhiệm Phú Thọ luyện tập võ thuật Công an nhân dân, các kỹ thuật tấn công, phòng ngự, khống chế đối tượng trong tình huống phức tạp.
Rèn luyện lực lượng tinh nhuệ, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội XIV ảnh 3

Nội dung huấn luyện thể lực được triển khai nghiêm túc với các bài chạy bền, vượt vật cản tổng hợp, hành quân dài ngày nhằm nâng cao sức bền cho cán bộ, chiến sỹ.
Rèn luyện lực lượng tinh nhuệ, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội XIV ảnh 4

Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm Phú Thọ rèn luyện khí công, sức chịu đựng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhằm nâng cao bản lĩnh và nội lực chiến đấu.
Rèn luyện lực lượng tinh nhuệ, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội XIV ảnh 5

Nội công triển khai tối đa sức mạnh thể chất và tinh thần, từ đó các cán bộ chiến sỹ áp dụng vào kỹ thuật chiến đấu, cũng như gia tăng sức khỏe.

Rèn luyện lực lượng tinh nhuệ, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội XIV ảnh 6

Rèn luyện lực lượng tinh nhuệ, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội XIV ảnh 7

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại buổi huấn luyện Cảnh sát đặc nhiệm.

