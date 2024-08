Hoàn tất thanh toán lệ phí xét tuyển đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành lọc ảo từ 13 - 17/8

Để bảo đảm cho sự vận hành của hệ thống và thuận tiện cho thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phân chia thời gian thanh toán lệ phí xét tuyển năm 2024 của thí sinh trên cả nước làm 6 đợt. Các thí sinh căn cứ theo lịch phân chia các tỉnh, thành phố để tiến hành nộp lệ phí xét tuyển.

Đợt cuối cùng từ ngày 5/8 đến 17 giờ ngày 6/8 là đợt thanh toán của thí sinh của các địa phương: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Tuy nhiên, Bộ vẫn tạo điều kiện để các thí sinh ở các tỉnh, thành phố khác chưa hoàn tất việc thanh toán lệ phí xét tuyển có thể đăng nhập Hệ thống tuyển sinh để thực hiện thao tác, hoàn thành trước 17 giờ ngày 6/8.

Sau thời gian nộp lệ phí xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai công tác lọc ảo từ ngày 13/8 đến 17 giờ ngày 17/8 và được thực hiện 6 lần. Ở mỗi lần lọc ảo, phần mềm sẽ lọc bỏ những thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng cao hơn vào trường khác ra khỏi danh sách trúng tuyển dự kiến mà trường gửi lên hệ thống. Các trường sau đó điều chỉnh điểm chuẩn và danh sách thí sinh cho sát chỉ tiêu, rồi tải lên hệ thống để tiếp tục lọc.

Lần lọc ảo cuối cùng hoàn thành vào 16 giờ ngày 17/8. Chậm nhất 1 giờ sau đó, các trường đại học nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát lại và chuẩn bị công bố kết quả. Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường công bố điểm chuẩn chậm nhất vào 17 giờ ngày 19/8.

Hiện nay, một số cơ sở đào tạo đã công bố thời điểm dự kiến công bố điểm chuẩn. Cụ thể như Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2024 vào 64 ngành, chương trình đào tạo ngay trong ngày 17/8. Học viện Ngân hàng cũng dự kiến công bố điểm chuẩn vào ngày này. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông dự kiến công bố điểm chuẩn vào ngày 19/8…

Năm 2024, tính đến thời điểm khóa cổng đăng ký xét tuyển trực tuyến (17 giờ ngày 30/7), Hệ thống hỗ trợ xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận hơn 733.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển, tương đương 68,5% so với số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Về số lượng ngành đào tạo, năm 2024 có khoảng gần 400 ngành đào tạo, chia thành 24 lĩnh vực. Đáng chú ý, năm nay, khối khoa học giáo dục - đào tạo giáo viên có số lượng thí sinh đăng ký rất đông, tăng 85% so với 2023. Do đó, dự báo điểm chuẩn ngành này sẽ tăng. Tiếp đến, lĩnh vực Khoa học tự nhiên có số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển tăng 61%. Lĩnh vực An ninh quốc phòng tăng 46,5%. Một số lĩnh vực có số lượng nguyện vọng giảm như: Kinh doanh quản lý giảm 3%; Máy tính và Công nghệ thông tin giảm khoảng 5%.