Tổng cục Du lịch Singapore tại Việt Nam hợp tác với ca sĩ Hoàng Dũng quay MV tại Singapore

Tổng cục Du lịch Singapore tại Việt Nam (STB) đã hợp tác với ca sĩ Hoàng Dũng để ra mắt MV “Cuối Tuần (1825)”. Nằm trong khuôn khổ chiến dịch "Made in Singapore" (MIS) của STB tại thị trường Việt Nam, MV khéo léo khắc họa bản sắc độc đáo của Đảo quốc, đồng thời giới thiệu cách mà những khoảnh khắc bình thường được hô biến thành các trải nghiệm bất ngờ một cách đầy táo bạo và nhiều cảm xúc, qua đó truyền cảm hứng để du khách lựa chọn Singapore là điểm đến du lịch tiếp theo.

MV "Cuối Tuần (1825)" giới thiệu những trải nghiệm phong phú tại Đảo quốc, từ những điểm đến đặc trưng cho đến những “viên ngọc ẩn” ít người biết, qua đó cho thấy cách Singapore hô biến những khoảnh khắc đời thường thành những trải nghiệm khó quên.

MV có giai điệu vui tươi từ ca khúc mới nhất của Hoàng Dũng, cùng lời bài hát gần gũi, đem đến nguồn năng lượng tươi sáng và tích cực, truyền động lực cho mọi người. Ca khúc “Cuối Tuần (1825)” được Hoàng Dũng sáng tác trong khoảng thời gian bận rộn và anh tình cờ nhận ra vấn đề người trẻ hay đối diện khi làm công việc tự do (freelance). Đó chính là thói quen sắp xếp thời gian để làm việc và nghỉ ngơi không hợp lý, dẫn đến những áp lực tâm lý, dễ chán nản hoặc kiệt sức. Thông qua “'Cuối Tuần (1825)“, Hoàng Dũng muốn cổ vũ mọi người dù hết mình theo đuổi đam mê nhưng cũng đừng quên đi sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng.

Lần đầu tiên quay MV ở nước ngoài, Hoàng Dũng chọn Singapore bởi vẻ đẹp và sự gần gũi mà nơi đây mang lại cho nhiều người. Qua sản phẩm âm nhạc này, anh mong muốn truyền cảm hứng để mọi người sắp xếp thời gian cho những chuyến du lịch. Theo anh, không cần phải đến những nơi quá xa xôi hay tốn kém, điều quan trọng là mỗi người nên ưu tiên dành thời gian để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng.

Phần hình ảnh của MV dẫn dắt người xem theo chân chàng ca sĩ qua nhiều địa điểm, từ khu vực đô thị náo nhiệt đến “viên ngọc ẩn” ít người biết. Những khung hình trong MV, với sự xuất hiện của các địa điểm đặc trưng như đập nước Marina Barrage, Gardens by the Bay, con đường Petain Road, khu phố Katong - Joo Chiat, nhà hàng Keng Eng Kee Seafood và National Gallery Singapore (Phòng trưng bày Quốc gia Singapore), đã khắc họa thành công những bản sắc độc đáo của Đảo quốc khi vừa là một "Thành phố giữa Thiên nhiên", vừa năng động, hiện đại, nhưng đồng thời vẫn gìn giữ những giá trị di sản đa văn hóa.

MV giới thiệu ba nhân vật đại diện cho các giai đoạn khác nhau trong dòng chảy thời gian: The Gallery Docent (Hướng dẫn viên bảo tàng - biểu tượng của quá khứ), The Cook (Đầu bếp - hiện tại) và The Designer (Nhà thiết kế - tương lai). Hướng dẫn viên bảo tàng tôn vinh giá trị di sản, người đầu bếp tượng trưng cho những khoảnh khắc quan trọng trong hiện tại, còn nhà thiết kế hướng đến tương lai, nơi đổi mới hòa quyện với truyền thống.

Ba nhân vật này cùng nhau không chỉ thể hiện lòng đam mê và nhiệt huyết của người dân Singapore mà còn mang đến cái nhìn sâu sắc về nét đặc trưng độc đáo của Đảo quốc cũng như sự phong phú trong bản sắc cộng đồng nơi đây.

"Chúng tôi rất hào hứng khi được hợp tác với Hoàng Dũng trong dự án này. Tài năng và sức ảnh hưởng của Hoàng Dũng giúp tạo cầu nối với nhóm đối tượng du khách mục tiêu của chúng tôi, qua đó mở ra cách tiếp cận độc đáo để giới thiệu Singapore một cách mới mẻ và đầy bất ngờ, đồng thời khắc họa trải nghiệm đa dạng và vẻ đẹp quyến rũ của Đảo quốc theo cách gần gũi với người hâm mộ. Sự hợp tác này không chỉ nhấn mạnh sự hòa quyện độc đáo giữa văn hóa, thiên nhiên và nhịp sống hiện đại của Singapore mà còn lan tỏa tinh thần “Made in Singapore” thông qua góc nhìn độc đáo của chính Hoàng Dũng", bà Serene Ng, Trưởng Đại diện Tổng cục Du lịch Singapore (STB) tại Việt Nam cho biết.

Hoàng Dũng chia sẻ: "Tôi rất vui mừng được hợp tác với Tổng cục Du lịch Singapore trong dự án ý nghĩa này. Chuyến đi đầu tiên đến Singapore của tôi là một trải nghiệm đáng giá, và tôi rất hào hứng khi được chia sẻ sự hòa quyện độc đáo giữa văn hóa, thiên nhiên và nét hiện đại của Đảo quốc với người hâm mộ thông qua MV này. Tôi hy vọng sự hợp tác này sẽ truyền cảm hứng để các khán giả khám phá thêm nhiều khía cạnh khác của Singapore.”

Ra mắt từ ngày 27/9/2023, chiến dịch toàn cầu "Made in Singapore" nhằm truyền cảm hứng cho du khách đến với Singapore thông qua việc biến những khoảnh khắc bình thường trở thành các trải nghiệm đầy bất ngờ tại Đảo quốc. Với tinh thần thương hiệu "Passion Made Possible" (Đam mê Khơi mở tiềm năng), chiến dịch tập trung làm nổi bật các trải nghiệm độc đáo, khẳng định vị thế của Singapore như một điểm đến du lịch đặc biệt.

Tiếp nối thành công từ các sáng kiến tiếp thị trước đây với những tên tuổi như Gin & Puka và Orange, dự án hợp tác cùng Hoàng Dũng được xây dựng dựa trên chiến lược quảng bá thông qua người ảnh hưởng của Tổng cục Du lịch Singapore tại Việt Nam. Những nỗ lực này đã hiệu quả trong việc thu hút sự chú ý của khán giả Việt Nam, giới thiệu các trải nghiệm đa dạng tại Singapore, đồng thời củng cố hình ảnh Đảo quốc như một điểm đến không thể bỏ lỡ.