Học sinh Hà Nội tựu trường từ ngày 28/8, riêng lớp 1 từ ngày 21/8

(Ngày Nay) - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký Quyết định số 4050/QĐ-UBND về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Theo đó, học sinh các cấp học tựu trường sớm nhất từ ngày 28/8, riêng học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 21/8.

UBND thành phố cũng quy định khung kế hoạch thời gian năm học năm học 2023 - 2024 cụ thể như sau: Kết thúc học kỳ I trước ngày 15/1/2024; hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2024 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2024.

Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở trước ngày 30/6; hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2024.

Theo Kế hoạch số 1642/KH-SGDĐT về tổ chức hoạt động Hè cho học sinh, học viên và trẻ em năm 2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành, các nhà trường không tổ chức dạy học trước khai giảng mà dành thời gian ôn tập văn hóa, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh yếu, kém; tổ chức kiểm tra và xét lên lớp cho những học sinh thuộc diện kiểm tra lại, học sinh phải rèn luyện trong hè.

Các nhà trường cũng không tổ chức dạy thêm, học thêm, không tổ chức dạy trước chương trình, tổ chức ôn tập, luyện thi, kiểm tra, khảo sát để xếp lớp năm học 2023 - 2024; tổ chức các câu lạc bộ hướng dẫn học sinh đầu cấp làm quen với nhà trường và truyền thống của trường. Các trường Mầm non tổ chức các hoạt động căn cứ điều kiện thực tế và đơn xin học hè của cha mẹ trẻ, tinh thần tự nguyện của giáo viên đăng ký làm hè, chú trọng hoạt động dạy trẻ bảo vệ an toàn bản thân, kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng, chống dịch bệnh, hoạt động thể chất, vui chơi…

Năm học 2023 - 2024, Hà Nội có khoảng 2,3 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông. Số học sinh vào lớp 1, lớp 6 lần lượt tăng gần 12.000 và 39.000 so với năm học trước. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, có gần 500 trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở đã, đang và sẽ được cải tạo, cơi nới để đáp ứng nhu cầu dạy và học. Từ nay đến năm 2025, Sở cũng đề xuất cải tạo và sửa chữa khoảng 120 trường Trung học phổ thông, xây thêm 16 trường trong đó có 7 trường liên cấp với tổng mức đầu tư hơn 8.800 tỷ đồng.