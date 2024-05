Hơn 50 người thoát nạn tại đám cháy trên đường Láng (Hà Nội)

(Ngày Nay) - Ngày 18/5, tin từ Công an Hà Nội cho biết, liên quan đến đám cháy khoảng hơn 22 giờ ngày 17/5, tại số nhà 1174 đường Láng, thuộc phường Láng Thượng (Đống Đa, Hà Nội), bước đầu cơ quan Công an xác định đã kịp thời hướng dẫn thoát nạn cho hơn 50 người.

Theo đó, khoảng 22 giờ 15 phút ngày 17/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại tại tầng 2 tòa nhà tại số 1174 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố đã điều động 5 xe chữa cháy và 2 xe chỉ huy chữa cháy của Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Đống Đa, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện, khu vực xảy ra cháy tại hệ thống dây dẫn điện, tủ điện đặt tại khu lễ tân của phòng Gym tầng 2 (đã đóng cửa). Vụ cháy tuy không lớn nhưng lượng khói nhiều, vì vậy cần triển khai các kế hoạch thoát khói, hướng dẫn thoát hiểm, tránh ngạt khói cho người dân sống trong tòa nhà.

Sau khi đến đám cháy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, các trang thiết bị để phá dỡ, cắt cửa cuốn tại khu vực tầng 2 để chữa cháy.

Mặt khác, các lực lượng triển khai thoát khói, dập tắt đám cháy, đồng thời tiếp cận khu vực đang có tập trung đông người tại tầng 3, 4, trấn an tinh thần, đưa và hướng dẫn sử dụng bình thở, mặt nạ phòng độc cho người dân thoát nạn lên tầng mái, qua cầu thang bộ đã được an toàn để ra khỏi khu vực nhiễm khói. Công tác cứu nạn, cứu hộ đã đưa được trên 50 người thoát nạn ra ngoài an toàn.

Đến 22 giờ 36 phút cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu, diện tích xảy cháy khoảng 3 mét vuông, đám cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.