Iran đóng cửa các cơ quan nhà nước một ngày vì nắng nóng chưa từng thấy

(Ngày Nay) - Ngày 27/7, Chính phủ Iran thông báo tất cả các cơ quan nhà nước, các tổ chức và ngân hàng sẽ đóng cửa vào ngày 28/7 do thời tiết quá nóng bức. Tuy nhiên, thông báo cho biết việc đóng cửa không áp dụng cho các dịch vụ và trung tâm khẩn cấp.

Trong 24 giờ qua, quận Varamin, phía Đông Nam thủ đô Tehran, là khu vực nóng nhất trong tỉnh với nhiệt độ đạt mức tối đa là 43,2 độ C.

Quyết định trên được đưa ra do nhiệt độ cao chưa từng thấy vẫn tiếp diễn ở nước này. Hãng thông tấn IRNA trích dẫn thông báo của Chính phủ Iran cho biết quyết định trên nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân và quản lý mức tiêu thụ năng lượng trong nước.

Theo quyết định trên, tất cả các cơ quan trên cả nước đã giảm thời gian làm việc vào ngày 27/7 xuống còn 4 giờ, bắt đầu từ 6h00 sáng (giờ địa phương).

Một đợt nắng nóng trong vài ngày qua ở Iran dã làm tăng nhiệt độ ở hầu hết các thành phố lên gần và trên 40 độ C. Trong 48 giờ qua, nhiệt độ tại thủ đô Tehran đã tăng lên 40 độ C. Dự báo, Tehran sẽ chứng kiến mức nhiệt lên tới 41 độ C vào ngày 27-28/7.