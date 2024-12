Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng người có công với cách mạng

Kế hoạch nhằm mục đích triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, xác định các nhiệm vụ, giải pháp, danh mục các dự án ưu tiên triển khai thực hiện theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030; tăng cường cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để triển khai thực hiện Quy hoạch, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và sử dụng tối ưu, hiệu quả nguồn lực.

Ưu tiên đầu tư phát triển mới, nâng cấp các cơ sở hiện có

Theo Kế hoạch, về dự án đầu tư công: Ưu tiên tập trung để thực hiện các dự án xây dựng mới; cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản, trang thiết bị đồng bộ cho các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng.

Ưu tiên đầu tư phát triển mới các Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Long An, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh An Giang, tỉnh Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ; tỉnh Bạc Liêu; tỉnh Cà Mau. Bên cạnh đó, ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp các cơ sở hiện có gồm: Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng; các Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Hải Dương, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Cơ sở 2); Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An.

Về dự án đầu tư sử dụng các nguồn vốn khác ngoài vốn đầu tư công: Đầu tư mua sắm tài sản, trang thiết bị; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Kế hoạch đề ra các chính sách, giải pháp thực hiện quy hoạch gồm: Thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch; hoàn thiện pháp luật, xây dựng cơ chế, chính sách; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ và liên kết, hợp tác phát triển; bảo vệ môi trường; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị; đảm bảo nguồn lực tài chính...

Đồng thời sẽ đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác quản lý, vận hành các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng.

Đồng thời, phát triển đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng; định kỳ bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng.

Hoàn thiện chính sách thu hút người lao động có chuyên môn, năng lực vào làm việc tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng.

Đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị

Bên cạnh đó, các địa phương ưu tiên bố trí quỹ đất đầu tư, xây dựng, mở rộng các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng theo Quy hoạch đã được duyệt và các quy định pháp luật khác có liên quan. Xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn về tài sản, trang thiết bị phục vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng.

Đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất và trang thiết bị đối với cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với đặc thù của từng cơ sở, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng./.