Kết thúc đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh 30/7

Như vậy, chỉ còn 3 ngày nữa để thí sinh cân nhắc, rà soát tất cả các nguyện vọng cho phù hợp, dựa trên phổ điểm các môn thi cũng như điểm sàn và điểm chuẩn của các trường những năm trước.



Tính đến chiều 27/7, gần 600.000 thí sinh đã hoàn thành đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, còn khoảng 300.000 em chưa đăng ký. Trung bình, mỗi thí sinh đăng ký gần 5 nguyện vọng xét tuyển.

Ở thời điểm này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) lưu ý, thí sinh không nên đặt quá ít nguyện vọng hay dồn nguyện vọng vào một nhóm trường top cao, như vậy rủi ro sẽ rất lớn. Bên cạnh đó, các em không cần đặt đến hàng trăm nguyện vọng để có thể trúng tuyển mà nên chia nguyện vọng ra các trường ở mỗi vị trí khác nhau.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy cho rằng, hiểu được sức học của mình, nắm rõ đề án tuyển sinh của các trường, thí sinh không cần đặt quá nhiều nguyện vọng dẫn tới tốn kém, lãng phí. Chỉ còn ít ngày để thí sinh đăng ký nguyện vọng trên hệ thống, đây là lúc các em cần bình tĩnh rà soát lại các nguyện vọng đã đăng ký, sắp xếp nguyện vọng bản thân yêu thích lên hàng đầu. Thí sinh không nên chờ đến sát thời điểm cuối cùng mới bắt đầu đăng ký, bổ sung, sắp xếp lại nguyện vọng, bởi lúc này có thể nhiều người đăng ký, gây nghẽn mạng.

Đề cập đến xu hướng chọn ngành, chọn trường, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy chia sẻ: Thực tế công tác tuyển sinh đại học trong 3-5 năm gần đây cho thấy, các ngành có số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển và nhập học cao nhất gồm: Kinh doanh và quản lý, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Nhân văn, Sức khỏe, Khoa học Xã hội và hành vi, Khoa học giáo dục.

Tuy nhiên, vẫn có những ngành chưa thu hút được thí sinh, như nhóm ngành, lĩnh vực về Nông lâm nghiệp và thủy sản, Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên và Dịch vụ xã hội. Đây là những nhóm ngành có nhiều cơ hội việc làm cho thí sinh, cần thiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nhưng thí sinh ít mặn mà. Nguyên nhân có thể do các em chưa nhận thức được và chưa có sự định hướng đúng đắn; do chạy theo trào lưu hoặc do cảm nhận ngành nghề này khó, vất vả. Vì vậy, rất cần tăng cường truyền thông, định hướng nghề nghiệp cho thí sinh để các em có nhận thức đầy đủ hơn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa chia sẻ: Nhìn vào phổ điểm năm nay, chúng ta có thể thấy không có sự biến động quá nhiều so với năm 2022. Năm nay, các trường có nhiều phương thức tuyển sinh khác nhau, điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông là một trong những phương thức đó. Tùy theo đề án tuyển sinh của mỗi trường, lượng chỉ tiêu dành cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông sẽ chiếm trọng số khác nhau. Như vậy, nếu chúng ta căn cứ quá nhiều vào phổ điểm, số lượng chỉ tiêu bằng điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông khác nhau giữa các trường, ngành, chưa chắc phổ điểm đã ảnh hưởng lớn tới điểm chuẩn.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Khánh, điểm chuẩn sẽ có sự thay đổi, nhưng quan trọng là thí sinh cần nắm vững thông tin về các trường, ngành mình dự định xét tuyển; điểm chuẩn của những năm gần đây để làm cơ sở xem xét. Đồng thời, các em cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh, số lượng chỉ tiêu của mỗi trường, ngành năm 2023… để đưa ra lựa chọn phù hợp với mình.

Nhiều chuyên gia tuyển sinh cho rằng, hiện nay, một trong những sai lầm khi thí sinh đăng ký chọn ngành nghề là chạy theo thị hiếu và trào lưu. Đặc biệt, vào được những trường đại học tốp đầu là niềm mơ ước của nhiều thí sinh, tuy nhiên, không phải tất cả các em đều may mắn đỗ. Vì vậy, điều quan trọng là các em cần xem xét dựa trên sở thích, đam mê và thế mạnh của bản thân, tiếp đến là nhu cầu của xã hội về các ngành nghề đào tạo.

Chọn nguyện vọng đúng ngành yêu thích luôn là yếu tố quan trọng nhất. Bởi lẽ, nếu chọn đúng ngành mình thích, các em sẽ có động lực học tập và nỗ lực để thành công. Thí sinh nên liệt kê danh mục các trường đại học có tuyển sinh ngành học mà mình đã chọn, kèm theo điểm chuẩn 2-3 năm gần nhất, từ đó sắp xếp nguyện vọng cho hợp lý.

Năm nay, Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo giúp thí sinh chỉ cần chọn ngành, trường mà mình mong muốn, không cần lựa chọn các phương thức tuyển sinh. Điều này giúp các em giảm sai sót trong quá trình đăng ký xét tuyển trên hệ thống. Bởi các năm trước, nhiều thí sinh mắc phải các sai sót về mặt kỹ thuật khi lựa chọn nhầm phương thức, tổ hợp, cuối cùng không đạt được kết quả tốt nhất.

Tuy nhiên, các thí sinh cần lưu ý, khi đăng ký nguyện vọng trên hệ thống, trong phần chọn cơ sở dữ liệu để đối chiếu. Các em cần chọn đầy đủ dữ liệu (như học bạ, điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, kỳ thi đánh giá năng lực…) để tích đủ. Khi đó, Hệ thống sẽ có đủ dữ liệu để đảm bảo xét tuyển cho thí sinh bất kỳ phương thức nào.