Khám phá lò phản ứng đầu tiên có thể sản xuất năng lượng vô tận

(Ngày Nay) - Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, nhờ thực hiện quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm công tác thuế năm 2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn do cơ quan thuế quản lý ước thực hiện được 373.679 tỷ đồng, đạt 115% dự toán pháp lệnh, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2022.

(Ngày Nay) - Bộ Y tế cảnh báo để người dân cần hiểu rõ về các tai nạn do sưởi như bỏng lửa, ngộ độc khí CO do sưởi ấm bằng than, củi trong không gian kín.