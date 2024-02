Kỷ niệm 64 năm ngày sinh của vua Naruhito

Dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; đại sứ các nước, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện khối doanh nghiệp, công dân Nhật Bản sinh sống tại Hà Nội...

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản gửi thông điệp chúc mừng buổi Lễ. Trong thông điệp, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng những thành tựu quan trọng của nhân dân Nhật Bản đã đạt được những năm qua, đưa Nhật Bản trở thành một quốc gia phát triển hàng đầu trên thế giới.Bày tỏ vui mừng vì sự phát triển mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện của quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian qua, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, trong năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tin tưởng với nỗ lực và quyết tâm của hai bên, cùng với sự quan tâm ủng hộ của Nhà vua và Hoàng gia Nhật Bản, sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam và Nhật Bản sẽ đạt được những thành tựu mới, ngày càng thực chất, hiệu quả hơn, đáp ứng lợi ích và sự phát triển của mỗi nước với mục tiêu chung, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi tới Đại sứ Nhật Bản và Phu nhân, qua Đại sứ, gửi tới Nhà Vua, Hoàng hậu và Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nêu rõ, hai nước Việt Nam - Nhật Bản đã vừa cùng nhau trải qua năm 2023 đầy cảm xúc - năm kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản với sự giao lưu của khoảng 150 đoàn lãnh đạo cấp cao và các bộ, ngành, địa phương các cấp của hai nước, hơn 500 hoạt động kỷ niệm quy mô và đầy ý nghĩa ở cả hai nước. Năm 2023 cũng là năm bản lề mở ra chương mới cho hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, với việc lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới.

Theo Bộ trưởng, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản là mối quan hệ điển hình cho thành công cho hợp tác song phương của Việt Nam với các đối tác. Nhật Bản duy trì vị trí là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam khi là đối tác viện trợ ODA lớn nhất, là đối tác lớn thứ hai về hợp tác lao động, đối tác lớn thứ ba về đầu tư và du lịch, thứ tư về thương mại. Hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân... được đẩy mạnh và phát triển rất tích cực.

Hợp tác địa phương là điểm sáng trong quan hệ hai nước với hơn 100 cặp địa phương có thỏa thuận hợp tác. Cộng đồng khoảng 520.000 người Việt Nam tại Nhật Bản là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai ở Nhật Bản cùng với hơn 2.500 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tích cực ở Việt Nam, đã đóng góp vào sự phát triển quan hệ thực chất và toàn diện giữa hai nước.

Tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, các cơ chế hợp tác khu vực như APEC, ASEM cũng như cơ chế hợp tác của ASEAN, Việt Nam và Nhật Bản hợp tác chặt chẽ, tích cực, phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Sự phát triển mạnh mẽ không ngừng của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đã trở thành điểm sáng về quan hệ quốc tế, nhất là trong bối cảnh khu vực và quốc tế đang đối mặt với nhiều chuyển biến nhanh chóng và phức tạp.

Với nền tảng và sự tin cậy chính trị, sự tương đồng về văn hóa, sự gắn kết về lịch sử đã được xây dựng và vun đắp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tin tưởng quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đã và đang "tay trong tay" cùng bước sang một chương mới của quan hệ hai nước, với tiềm năng phát triển vô hạn.

Bộ trưởng khẳng định, trên cơ sở khuôn khổ hợp tác mới, với tinh thần bảo đảm lợi ích bình đẳng của cả hai bên, lãnh đạo và nhân dân hai nước quyết tâm phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực truyền thống như kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục - đào tạo, lao động, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, đồng thời mở rộng ra các lĩnh vực hợp tác quan trọng mới, phù hợp với xu thế của thời đại như giảm phát thải, phát triển bán dẫn, năng lượng sạch, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...; tăng cường hợp tác trong các vấn đề quốc tế và khu vực, trên các diễn đàn, các tổ chức quốc tế và các cơ chế hợp tác mà hai nước cùng là thành viên.

Theo Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio, quan hệ Nhật Bản-Việt Nam hiện đang phát triển ở mức tốt đẹp nhất trong lịch sử.

Nêu bật ý nghĩa của việc hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên "Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới" vào năm 2023, Đại sứ cho rằng, sự phát triển mật thiết của quan hệ Nhật Bản - Việt Nam hiện nay không chỉ vì lợi ích kinh tế và chính trị, mà còn dựa trên sự "thấu hiểu và đồng cảm" giữa hai nước.

Dựa trên những thành quả có ý nghĩa lịch sử đạt được trong năm 2023, Đại sứ Yamada Takio tin tưởng năm 2024, quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ có bước phát triển vượt bậc, mang lại nội dung hợp tác xứng đáng với tên gọi "Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện".

Đại sứ Yamada Takio cho biết, theo kết quả điều tra mới nhất của JETRO, Việt Nam là điểm đến đầu tư thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp Nhật Bản cao thứ hai trên thế giới, sau Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, gần 60% trong tổng số doanh nghiệp Nhật Bản có ý muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Cùng với những lĩnh vực hợp tác truyền thống, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio cho rằng Nhật Bản và Việt Nam có thể trở thành đối tác đổi mới sáng tạo của nhau trong bối cảnh các động thái thúc đẩy đầu tư, phát triển, đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực mới ngày càng tăng cao.

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã được xem biểu diễn trích đoạn vở opera "Công nữ Anio".

Nhân dịp này, Đại sứ quán Nhật Bản đã tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Mặt trời mọc, có ngôi sao vàng và bạc (The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star) cho nguyên Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng.