Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024: Không gây áp lực cho thí sinh

Đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi được tỉnh thực hiện chu đáo theo đúng tinh thần của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi

Điểm thi số 26 với 38 phòng thi tại Trường Trung học phổ thông Lương Tài (huyện Lương Tài) có 890 thí sinh đăng ký dự thi. Hiệu Trưởng trường Trung học phổ thông Lương Tài Trần Danh Quý cho biết, để kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả, công tác chuẩn bị được nhà trường tiến hành chu đáo. Phòng chứa đề thi, bài thi được trang bị đầy đủ tủ đựng, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; có camera giám sát bảo đảm bao quát toàn bộ tủ/hòm chứa đề, bài thi và các hành vi tác động đến tủ/hòm chứa đề, bài thi.

Nhà trường đã xây dựng phương án bố trí địa điểm thi, phòng thi và các điều kiện làm việc của Hội đồng coi thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi; khu vực để dụng cụ, đồ dùng cá nhân không được phép mang vào phòng thi của thí sinh (cách phòng thi tối thiểu 25m); phòng y tế; phòng phục vụ; phòng trực thi; phương án phòng cháy, chữa cháy... Đặc biệt, khu vực phòng thi được nhà trường chuẩn bị đúng quy định. Mỗi phòng thi có tối đa 24 thí sinh, trong phòng thi có đủ ghế ngồi cho 2 cán bộ coi thi; đủ bàn, ghế của thí sinh, đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa 2 thí sinh ngồi cạnh nhau là 1,2 mét theo hàng ngang….

Bên cạnh chuẩn bị cơ sở vật chất, nhà trường yêu cầu giáo viên tổng hợp kiến thức cho học sinh trong giai đoạn nước rút và động viên các em thoải mái, tự tin, không áp lực trước kỳ thi.

Em Vũ Thị Anh Thư chia sẻ, em đã chuẩn bị cho mình đầy đủ kiến thức, sẵn sàng làm bài thi thật tốt. Các thầy, cô và gia đình luôn động viên em thoải mái, bình tĩnh xử lý mọi tình huống và làm bài thi để đạt hiệu quả cao.

Điểm thi Trường Trung học phổ thông Thuận Thành 3 (thị xã Thuận Thành) có 735 thí sinh dự thi là học sinh của trường và Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thuận Thành 3 Nguyễn Văn Hiếu cho hay, các điểm thi đã bố trí và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, các phương án về an ninh trật tự, an toàn giao thông, điện lực, y tế… đảm bảo điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi. Nhà trường đã tổ chức dọn vệ sinh trường, lớp; tuyên truyền về kỳ thi tốt nghiệp tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh để chấp hành tốt quy chế thi và tổ chức kỳ thi thành công.

Theo Phó Chủ tịch UBND thị xã Thuận Thành Nguyễn Văn Thịnh, để bảo đảm an toàn kỳ thi, tại mỗi điểm thi, thị xã bố trí 1 tổ y tế trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết, 1 tổ bảo vệ gồm 12 người do Phó Trưởng Công an thị xã chỉ đạo trực tiếp và lực lượng chốt tại 2 nút giao thông để bảo đảm an toàn giao thông. Cùng với đó, công tác an toàn thực phẩm cũng được chú trọng. Đội Thanh tra, quản lý an toàn thực phẩm Gia Thuận thành lập tổ kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phục vụ kỳ thi. Ngành Điện lực kiểm tra toàn bộ hệ thống điện tại các điểm thi, bố trí lực lượng trực và lên phương án bảo đảm đủ điện phục vụ kỳ thi.

Bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh Nguyễn Thế Sơn, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024, tỉnh có gần 17.700 thí sinh đăng ký dự thi, là năm có số thí sinh dự thi đông nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trong số các thí sinh đăng ký dự thi có hơn 17.000 thí sinh có nguyện vọng xét tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh, chiếm 96%; còn lại là thí sinh dự thi xét tuyển sinh hoặc xét tốt nghiệp Trung học phổ thông. Môn thi đông thí sinh nhất là Ngữ văn với hơn 17.500 thí sinh; môn thi ít thí sinh nhất là Hóa học với 6.238 thí sinh. Toàn tỉnh có 63% thí sinh đăng ký bài thi Tổ hợp khoa học xã hội; 37% thí sinh đăng ký bài thi Tổ hợp khoa học tự nhiên…

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và quyết liệt, các ngành, địa phương trong Ban Chỉ đạo thi tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực là Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị chu đáo và tạo các điều kiện tốt nhất phục vụ kỳ thi. Sở yêu cầu mỗi cán bộ, nhất là lãnh đạo các điểm thi nhận thức rõ tầm quan trọng của kỳ thi; nắm vững quy chế, nhiệm vụ cụ thể của các bộ phận để phối hợp xử lý những sự cố bất thường theo đúng quy định; tuyệt đối không để người không có nhiệm vụ được vào khu vực thi trong các buổi thi.

Tỉnh tổ chức các đoàn đi kiểm tra, lắng nghe ý kiến về những thuận lợi, khó khăn trong công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi để kịp thời giải đáp, tháo gỡ cho cơ sở. Tại buổi kiểm tra chiều 24/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cho rằng, mặc dù tỉnh đã có sự chuẩn bị chu đáo, tuy nhiên, do đây là kỳ thi trong toàn quốc, mọi hành vi tiêu cực dù nhỏ cũng có thể để lại hậu quả lớn làm ảnh hưởng đến uy tín của tỉnh, ngành, vì vậy các ngành, địa phương phải nỗ lực cao nhất hoàn thành nhiệm vụ. Quan điểm của tỉnh là nghiêm túc mọi khâu, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhất là vi phạm cố ý của cán bộ làm thi, của thí sinh hoặc của bất cứ ai. Cán bộ làm thi không được tạo áp lực, gây căng thẳng mà ngược lại phải tạo bầu không khí cởi mở, thân thiện giúp thí sinh yên tâm và tự tin làm bài hết khả năng, vì quyền lợi của chính các em và góp phần vào thành công chung của kỳ thi.

Ông Vương Quốc Tuấn yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để thí sinh, phụ huynh hiểu, nắm bắt quy chế thi; đảm bảo sức khỏe thể lực, tinh thần tốt nhất cho các em; chủ động xây dựng kịch bản, có giải pháp xử lý tình huống bất thường xảy ra… Lực lượng Công an, tình nguyện viên hỗ trợ tối đa cho các thí sinh và người nhà, bảo đảm an ninh, an toàn. Các trường tiếp tục rà soát hệ thống đèn, điện chiếu sáng, mua sắm cơ sở vật chất, kịp thời thay thế bảo đảm điều kiện tốt nhất cho thí sinh và Hội đồng thi.