Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Nghiêm túc, an toàn và nhân văn

Sát sao từ khâu chuẩn bị

Ngay từ đầu tháng 5/2024, chỉ sau khi được thành lập 1 ngày, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh và thành phố Hà Nội năm học 2024 - 2025 đã họp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Tại cuộc họp, 72 thành viên Ban Chỉ đạo đã nghe, đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo kế hoạch triển khai các kỳ thi, tuyển sinh để thống nhất triển khai, đồng thời cam kết bảo đảm kịp thời, đầy đủ các điều kiện về: Tài chính, điện, nước, an toàn giao thông…cũng như các điều kiện bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, tuyển sinh và tạo thuận lợi nhiều nhất cho thí sinh.

Việc Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để tổ chức thông tin về kỳ thi cũng được lãnh đạo Sở chú trọng, trong đó đặc biệt là những điểm mới, công tác chuẩn bị cũng như các mốc thời gian diễn ra các môn thi của kỳ thi. Lãnh đạo Sở Y tế cũng xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng chức năng ở địa phương bảo đảm công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh… trước, trong và sau kỳ thi; sẵn sàng phương án chứng nhận bệnh và thương tích chính xác cho thí sinh bị ốm, tai nạn; bố trí các điểm trực y tế và ứng trực cấp cứu tại các điểm thi.

Nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi, Công an thành phố Hà Nội đã sớm có kế hoạch phân công nhiệm vụ, bố trí lực lượng tham gia bảo vệ kỳ thi, đồng thời đề nghị các đơn vị lưu ý tập huấn cán bộ coi thi tại các địa phương khi phát hiện thí sinh dùng điện thoại di động hoặc thiết bị công nghệ cao thì phải thông báo ngay để cơ quan công an khẩn trương khoanh vùng, kịp thời ngăn chặn mức độ ảnh hưởng.

Thành Đoàn Hà Nội cũng huy động hơn 4.000 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh an toàn và hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, Thành Đoàn cũng đã chuẩn bị nước uống, đồ dùng học tập, áo mưa, ô… để hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh.

Nhấn mạnh tầm quan trọng cũng như sự quan tâm của xã hội đối với Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà đề nghị, các đơn vị chuẩn bị chu đáo các nội dung và rà soát thật kỹ về mọi mặt, dự báo được các tình huống phát sinh, tránh bị động bất ngờ, đồng thời triển khai phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối các khâu. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo sớm hoàn thiện, công bố danh sách các điểm thi của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 để các đơn vị, địa phương triển khai phương án bảo đảm an toàn; chú trọng công tác tập huấn cho cán bộ coi thi, bảo đảm xử lý tốt các tình huống phát sinh...

Vì một Kỳ thi chất lượng

Với hơn 106.000 học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2024 - 2025, Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh lớn nhất cả nước. Đi kèm với đó là số lượng điểm thi, phòng thi phục vụ cho kỳ thi cũng rất lớn. Do đó, cùng với việc tập trung ôn tập cho học sinh, các địa phương và nhà trường đã nghiêm túc rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, công bằng.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương, chuẩn bị tổ chức kỳ thi, Hà Nội đã thành lập 201 điểm thi với hơn 4.500 phòng thi chính thức, hơn 400 phòng thi dự phòng đặt tại các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Đây đều là những nơi có cơ sở vật chất khang trang, rộng rãi, bảo đảm các điều kiện về an ninh, an toàn. Ngoài ra, sau khi sàng lọc với những điều kiện về phẩm chất, năng lực, gần 15.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên đã được huy động tham gia phục vụ kỳ thi. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã thành lập 19 tổ công tác đi kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất của 201 điểm thi, đảm bảo hoàn thiện trước khi diễn ra kỳ thi chính thức.

Ông Lê Văn Khương, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh huyện Mê Linh cho biết, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, an ninh an toàn tại các điểm thi cũng được Ban Chỉ đạo rà soát, kiểm tra cho tới tận sát ngày kỳ thi diễn ra. Các phương án dự phòng, ứng phó với sự việc đột xuất, bất thường đã được Ban Chỉ đạo xây dựng, triển khai tới các đơn vị như: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện, Phòng Y tế, Điện lực, Viễn thông...

“Tại 6 điểm thi phục vụ Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, huyện đã bố trí đầy đủ các lực lượng tại chỗ để thực hiện các nhiệm vụ liên quan, trên tinh thần cao nhất là đảm bảo tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, chất lượng, trong đó đặc biệt là đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho thí sinh đi thi”, ông Lê Văn Khương chia sẻ.

Là trưởng điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn - Đống Đa (quận Đống Đa), ông Lê Việt Dương, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trương Định (quận Hoàng Mai) cho biết, ngay sau khi phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thống nhất phương thức làm việc rõ người rõ việc, điểm thi đã tổ chức rà soát cơ sở vật chất để hoàn thiện các khâu trước khi kỳ thi bắt đầu.

“Các cán bộ, giáo viên, nhân viên tại điểm thi đều có chung quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, đúng quy chế. Trong đó, chúng tôi coi trọng nhất là quyền lợi của thí sinh nên việc quán triệt các quy định, quy chế tới những thành viên của điểm thi cũng như các thí sinh đã được thực hiện nghiêm túc. Những giải pháp xử lý tình huống bất thường cũng được điểm thi đặt ra để không bị rơi vào tình trạng lúng túng, ảnh hưởng đến tâm lý của thí sinh”, ông Lê Việt Dương chia sẻ.

Đảm bảo quyền lợi thí sinh

Trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 của Hà Nội, hơn 700 học sinh được tuyển thẳng vào các trường Trung học phổ thông công lập không chuyên. Trong số này có 426 em là người khuyết tật, bị khiếm khuyết cơ thể hoặc suy giảm chức năng, khiến lao động, sinh hoạt gặp khó khăn. Chính sách đầy nhân văn này đã tạo cơ hội học tập cho nhiều học sinh không may bị thiệt thòi.

Cũng trong những ngày diễn ra kỳ thi, các thí sinh gặp vấn đề về sức khỏe như bị gãy tay, gãy chân đã được các điểm thi cử lực lượng hỗ trợ tạo điều kiện tối đa, đúng quy chế. Đặc biệt, tại 1 điểm thi của huyện Đan Phượng, 2 thí sinh phải sử dụng thiết bị truyền insulin 24/24 giờ đã được các cán bộ, giáo viên, nhân viên sắp xếp phòng thi riêng, điểm thi bố trí bác sĩ trực ứng phó với các tình huống đột xuất.

Ghi nhận tại các điểm thi cũng cho thấy, các lực lượng công an, dân phòng, thanh niên tình nguyện, hội phụ nữ... đều tích cực tham gia hỗ trợ thí sinh và người nhà của thí sinh. Những chai nước, viên kẹo, băng rôn, ô che mưa đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các thí sinh và người nhà, thể hiện rõ sự quan tâm chu đáo của toàn xã hội.

Làm nhiệm vụ coi thi tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm), cô giáo Trần Thị Na (Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm) cho biết, mặc dù có thâm niên coi thi hơn 10 năm, song với mỗi kỳ thi, cô đều xác định cho mình tâm thế thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm túc.

“Coi thi cần phải nghiêm túc, song khi đặt mình vào các thí sinh đi thi, nhất là khi các em mới 15 tuổi thì bất kỳ sự cố nào, dù nhỏ, cũng sẽ khiến các em hoang mang, lo lắng. Chúng tôi đã được trưởng điểm thi quán triệt rõ về các giải pháp xử lý tình huống vừa kịp thời, đúng quy chế vừa đảm bảo quyền lợi của thí sinh”, cô Trần Thị Na chia sẻ.

Đồng hành cùng học sinh trong suốt quá trình thi cũng được Trường Trung học cơ sở Dương Xá (huyện Gia Lâm) thực hiện. Trong mỗi buổi thi, nhà trường đã cử các giáo viên đến sớm, đứng ở cổng để chờ, đón, động viên học sinh của trường đang dự thi tại các điểm thi. Các giáo viên này cũng đồng thời nhắc nhở học sinh 1 lần nữa những vật dụng không được mang vào phòng thi. Nhiều phụ huynh cho biết, họ cảm thấy rất xúc động trước sự quan tâm của nhà trường, bản thân các học sinh cũng vững tâm hơn khi làm bài.

Theo ghi nhận bước đầu, trong những ngày diễn ra Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2024 - 2025, công tác tổ chức kỳ thi đã được thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Kết quả ban đầu trong công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi được coi là cuộc tập dượt ý nghĩa để Hà Nội có thêm kinh nghiệm trong việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 27 - 29/6 sắp tới.