Lancs Networks và Secure City Solutions ký kết thỏa thuận hợp tác

Tham dự buổi Lễ ký kết có ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền Thông; bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng; ông Albert Lee, Tham tán thương mại cấp cao, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam; ông Siva Kumar, Giám đốc điều hành Secure City Solutions; ông Hà Thế Trường, Chủ tịch HĐQT Lancs Networks; ông Nguyễn Văn Thành, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Lancs Networks; ông Trịnh Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính…

Lễ ký kết là dấu mốc đầu tiên - quan trọng cho mối quan hệ hợp tác, cùng phát triển của Lancs Networks và SCS trong lĩnh vực công nghệ thông tin, an toàn an ninh mạng và giải pháp thành phố thông minh phục vụ cộng đồng nói riêng; đồng thời góp phần thúc đẩy thương mại giữa hai nước Việt Nam - Canada.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Hà Thế Trường, Chủ tịch HĐQT Lancs Networks cho biết: “Đi theo xu hướng phát triển công nghệ toàn cầu, sự kết hợp của Lancs Networks và SCS nhằm tích hợp thế mạnh công nghệ của từng bên, tạo sự khác biệt, lợi thế cạnh tranh và chia sẻ thị trường của cả hai công ty, qua đó đóng góp một phần vào sự tăng trưởng trong trao đổi thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Canada”.

“Các sản phầm tích hợp của hai bên sẽ dựa trên nguyên tắc phát triển bền vững, tăng cường hiệu suất để giảm phát thải, hướng tới đảm bảo sự lành mạnh của xã hội. Trong đó, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, bảo đảm an ninh, và hỗ trợ các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (SME) ít có khả năng tự bảo vệ mình trong môi trường kinh tế số, được ưu tiên hàng đầu. Các sản phẩm và dịch vụ không chỉ giới hạn ở các nước sở tại mà còn hướng đến các nước châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Đông và toàn cầu”, ông Hà Thế Trường, Chủ tịch HĐQT Lancs Networks chia sẻ thêm.

Cũng tại sự kiện, Lancs Networks đã cho ra mắt các sản phẩm mạng và giải pháp LINKSAFE được Lancs Networks phát triển dựa trên 4 nền tảng công nghệ lõi Lancs NOS, Lancs FPGA, Lancs AI, Lancs Trust hoàn toàn tự chủ và make in Việt Nam.

Giải pháp LINKSAFE là sản phẩm về dịch vụ thông tin và truyền thông dựa trên nền tảng SASE, SD-WAN bảo vệ người dùng mọi lúc mọi nơi, giúp dễ dàng triển khai hệ thống mạng, an toàn thông tin, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả công việc, ngăn chặn nội dung không phù hợp.

LINKSAFE Business là giải pháp an toàn bảo mật thông tin dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp lớn. Dòng sản phẩm LINKSAFE Home - là giải pháp bảo vệ trẻ em an toàn trên không gian mạng. LINKSAFE Education cho trường học và giải pháp về an ninh an toàn thông tin đặc thù cho khối cơ quan chính phủ, tài chính ngân hàng.

Bên cạnh đó, với sự đồng hành và hỗ trợ từ SCS, Lancs Networks cũng đã phát triển và sản xuất bốn sản phẩm khác, bao gồm: sản phẩm định tuyến thông minh tích hợp tường lửa thế hệ mới LINKSAFE SMR 2500; sản phẩm LINKSAFE MLS 2528-D là thiết bị chuyển mạch đa lớp hiệu năng cao trên nền tảng FPGA; sản phẩm WiFi bảo mật LINKSAFE WIFI AX3000; sản phẩm tính toán xử lý biên - Edge Computing LINKSAFE EC 2508 PoE.

“Cùng chung tầm nhìn chiến lược và sứ mệnh phụng sự cộng đồng thông qua môi trường kết nối Internet, SCS và Lancs Networks sẽ cùng nhau phát triển, cung cấp tới khách hàng những dịch vụ tiện ích, an toàn, lành mạnh, cao cấp nhất”, ông Siva Kumar, Giám đốc điều hành Secure City Solutions nhấn mạnh.

Thế mạnh công nghệ của hai Công ty bao gồm: Giải pháp LINKSAFE, Giải pháp Nén và lưu trữ dữ liệu, công nghệ FPGA, công nghệ Thị giác AI - sẽ được tích hợp để phát triển ra dòng sản phẩm Edge Computing (phần cứng và phần mềm) đồng thương hiệu dành cho Thành phố thông minh - góp phần mang lại sự an ninh, an toàn và hạnh phúc cho cư dân đô thị. Trong đó, SCS cam kết đồng hành, hỗ trợ Lancs Networks xúc tiến thương mại các thiết bị và giải pháp về Bảo vệ trẻ em trên môi trường Internet đang được thị trường Canada và nhiều thị trường quốc tế quan tâm.

Lancs Networks Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển các thiết bị, giải pháp mạng và an ninh mạng, là đơn vị tiên phong làm chủ toàn bộ thiết kế phần cứng, phần mềm, giải pháp mạng, an ninh mạng và an toàn thông tin. Với thế mạnh sở hữu các công nghệ lõi Make in Viet Nam tiên tiến, Lancs Networks là đối tác nghiên cứu, phát triển chiến lược của nhiều hãng công nghệ lớn và trường Đại học trên Thế giới. Nhiều sản phẩm của Lancs Networks đã tiếp cận được tới các lĩnh vực đặc thù như Quốc phòng, An ninh,... Secure City Solutions (SCS) là doanh nghiệp Canada, chuyên nghiên cứu, phát triển thiết bị, giải pháp an ninh, an toàn bảo mật cho thành phố thông minh. SCS có thế mạnh với các giải pháp tương tác bằng giọng nói, hệ thống giám sát an toàn bằng camera, dịch vụ nén dữ liệu video và hình ảnh, các dịch vụ thị giác AI,.. SCS đang là đối tác tin cậy của các hãng công nghệ hàng đầu thế giới, nhiều sản phẩm đã có mặt tại hơn 50 quốc gia, chủ yếu trong các lĩnh vực đặc thù như Quốc phòng, Tài chính ngân hàng, Bán lẻ,...