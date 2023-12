Lộc Trời sở hữu 2 thương hiệu gạo ngon nhất thế giới

(Ngày Nay) - Lộc Trời 28 và Nàng Hoa 9 là hai giống gạo đặc biệt của Tập đoàn Lộc Trời đã cùng với 4 giống gạo ngon của hai doanh nghiệp Việt Nam làm nên chiến thắng với ngôi vị quán quân Gạo ngon nhất thế giới - World’s Best Rice 2023.

Ngày 30/11/2023, Ban tổ chức The Rice Trader đã chính thức vinh danh Việt Nam giành ngôi vị số 1 tại cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới – World’s Best Rice 2023” diễn ra trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Hội nghị lúa gạo quốc tế lần thứ 15 năm 2023 (The 15th Annual TRT World Rice Conference 2023) tại Cebu, Philippines.

3 đại diện doanh nghiệp sản xuất gạo đến từ Việt Nam là Tập đoàn Lộc Trời, Thaibinh Seed và DNTN Hồ Quang Trí với 6 loại gạo dự thi đã cùng mang về giải thưởng quán quân danh giá cho lúa gạo Việt Nam.

Theo thông cáo của The Rice Trader ngày 1/12, Cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới 2023 quy tụ hơn 30 giống lúa gạo từ 10 quốc gia gồm Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Ấn Độ, Philippines…

Kết quả, Top 3 vào chung kết là Campuchia (nhà vô địch năm 2022) với gạo thơm, Việt Nam (cựu vô địch) với gạo thơm và lần đầu tiên Ấn Độ lọt vào chung kết với cơm Basmati.

Jeremy Zwinger, Chủ tịch The Rice Trader khẳng định: “Người chiến thắng giải Gạo ngon nhất thế giới đã được tất cả mọi người nhất trí lựa chọn một cách ẩn danh bởi các đầu bếp trong cuộc thi mặc dù là quyết định đấu trí cân não với các thí sinh lọt vào vòng chung kết. Người chiến thắng xuất sắc của World’s Best Rice 2023 thuộc về Việt Nam và chúng tôi xin gửi lời chúc mừng sâu sắc đến ngành công nghiệp này với những cố gắng không ngừng nghỉ để đạt đến cấp độ này, cùng với nỗ lực to lớn của tất cả các cá nhân”.

“Chúng tôi muốn đây là một giải thưởng được cả nước tổ chức và hưởng ứng, nhưng nếu phải chấn chỉnh một số công ty hạt giống không trúng thầu, những người được yêu cầu không nhận thành tích về phía mình, thì chúng tôi sẽ đưa ra giống lúa cụ thể để bảo vệ ngành hàng và người chiến thắng thực sự. Hy vọng Việt Nam có thể cùng nhau chia sẻ và ăn mừng chiến thắng này một cách thật vui vẻ…”, thông cáo của ngài Jeremy Zwinger bày tỏ.

Chia sẻ với truyền thông về giải thưởng quốc tế World’s Best Rice 2023 dành cho Việt Nam, đại diện Tập đoàn Lộc Trời cho biết, ngay từ khâu chuẩn bị, mang quyết tâm chiến thắng, Lộc Trời đã chọn ra 2 giống lúa đặc biệt nhất là Lộc Trời 28 và Nàng Hoa 9 đến với đấu trường quốc tế này. Đây là thành quả của rất nhiều năm lai tạo và khảo nghiệm để tạo ra giống gạo thơm ngon, chất lượng đặc biệt mang về vinh quang cho Việt Nam.

Theo đó, Lộc Trời 28 là giống lúa được chọn lọc từ hơn 2.000 cá thể từ các tổ hợp lai giữa giống Lộc Trời 1 và Basmati từ năm 2014 đến nay, có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, hạt gạo dài, trắng trong, thon thả, cho cơm mềm dẻo, hương thơm kết hợp giữa mùi lài và lá dứa, vị ngọt đậm đà.

Trước đó, Lộc Trời 28 đã được vinh danh “Gạo ngon nhất thế giới 2018” tại The 5th Continental Rice Traders Conference– CRTC 2018 và “Gạo ngon nhất Việt Nam” tại Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ 5 (năm 2022) tại Vĩnh Long.

Giống gạo Nàng Hoa 9 là tâm huyết nghiên cứu, lai tạo của kỹ sư nông nghiệp Lê Hùng Lân, Công ty TNHH Hạt Giống Hoa Tiên, đã trao lại cho Lộc Trời toàn quyền sở hữu, phát triển, đưa vào sản xuất giống từ tháng 5/2023. Nàng Hoa 9 có hạt thon dài, cơm mềm dẻo, thơm dai, đậm vị. Nàng Hoa 9 là một trong 9 giống lúa thơm được cấp hạn ngạch miễn thuế xuất khẩu vào thị trường EU.

Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Lộc Trời, Anh hùng Lao động xúc động chia sẻ: “Lộc Trời và đội ngũ người Lộc Trời vô cùng vui mừng với chiến thắng của lúa gạo Việt Nam! Chúng tôi rất vinh dự và tự hào đã được đóng góp vào chiến thắng này bằng hai giống lúa đặc biệt - Lộc Trời 28 và Nàng Hoa 9! Chắc chắn, cùng với chiến thắng này, chúng ta có thêm tự hào và tự tin về tầm vóc của lúa gạo Việt Nam trên thương trường quốc tế”.