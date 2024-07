Lượng khách quốc tế đến Huế 6 tháng đầu năm tăng hơn 42,6%

(Ngày Nay) - 6 tháng đầu năm 2024, lượng khách đến Thừa Thiên Huế ước đạt hơn 1,95 triệu lượt, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế ước đạt 821.290 lượt, tăng hơn 42,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 2/7, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị đánh giá tình hình du lịch 6 tháng đầu năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 6 tháng đầu năm 2024, lượng khách đến Thừa Thiên Huế ước đạt hơn 1,95 triệu lượt, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế ước đạt 821.290 lượt, tăng hơn 42,6% so với cùng kỳ năm trước; khách nội địa ước đạt 1.128.961 lượt, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ du lịch ước đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ và đạt 50% so với kế hoạch.

Đặc biệt, tổ chức thành công Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024 (từ ngày 7/6 - 12/6), thu hút 101 nghìn lượt khách, doanh thu từ du lịch ước đạt 159 tỷ đồng.

Tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức khai trương Đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng với tên gọi "Kết nối di sản miền Trung" đã tạo ra sản phẩm du lịch mới độc đáo, ấn tượng đối với du khách; tổ chức thành công Lễ hội mùa Xuân "Xuân Cố đô" và Lễ hội mùa Hạ "Kinh thành tỏa sáng", các hoạt động khởi động mùa du lịch "Huế - Chào hè 2024" trong chuỗi hoạt động Festival Huế nhằm tạo điểm nhấn, kích cầu du lịch; phát triển hạ tầng xe đạp để phục vụ người dân và du khách.

Địa phương cũng đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch trong và ngoài nước để thu hút khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế. Lần đầu tiên Thừa Thiên Huế vào top 8 điểm du lịch tiết kiệm nhất châu Á...

Trong 6 tháng cuối năm, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công các hoạt động lễ hội trong khuôn khổ Festival Huế 2024, trọng tâm là lễ hội "Huế vào thu" và "Mùa đông xứ Huế". Tổ chức hội nghị đối thoại, xúc tiến du lịch năm 2024.

Xây dựng kế hoạch tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2025 gắn với kỷ niệm 50 năm giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2025). Tập trung xúc tiến các đường bay nội địa, quốc tế đi và đến Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài.

Tiếp tục đổi mới công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; đẩy mạnh kích cầu dịch vụ du lịch dành cho khách nội địa và quốc tế; tăng cường giới thiệu các điểm đến, các sản phẩm du lịch mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông minh, chuyển đổi số trong ngành du lịch. Khai thác hiệu quả tuyến tàu Huế - Đà Nẵng phục vụ du lịch.

Tập trung phối hợp hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch. Hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án du lịch như: Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Cồn Sơn, khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp và bến thuyền nội bộ thuộc phường Thủy Biều, thành phố Huế; khu văn hóa đa năng ngoài công lập - công viên Độn Sầm; khu du lịch nghỉ dưỡng phát triển thể chất kết hợp vui chơi, thể thao Lộc Bình tại xã Vinh Hiền và xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Sở Du lịch cần xây dựng những chính sách để thúc đẩy, kích cầu phát triển du lịch; chủ động, linh hoạt trong triển khai, hoàn thiện khung cơ chế, tạo bước chuyển biến để thu hút du khách đến Huế.

Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, tăng cường liên kết, hợp tác phát triển, từ đó có những sản phẩm đáp ứng nhu cầu du khách trong nước và quốc tế. Tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp du lịch trong phát triển thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ đa dạng, hấp dẫn để kích thích nhu cầu chi tiêu của du khách.