Maroon 5 khiến khán giả 8Wonder Winter Festival phát cuồng với loạt hit 'siêu đỉnh'

Maroon 5 khuấy đảo 8wonder với trọn bộ “hit” bất hủ

Từ 15h chiều ngày 16/12, hàng chục nghìn người hâm mộ nô nức đổ về quảng trường biển Grand World - tâm điểm rực rỡ của Phú Quốc United Center để đón chờ màn trình diễn đỉnh cao của biểu tượng pop-rock đương đại thế giới Maroon 5. Và 6 chàng trai của “nhóm nhạc thành công nhất nước Mỹ” đã không phụ lòng người hâm mộ với 75 phút thăng hoa cùng setlist gồm 15 ca khúc bất hủ gắn liền với tên tuổi của họ trong suốt 3 thập kỷ qua.

Đúng như mong đợi, nối tiếp sau những màn trình diễn đầy biến hoá của 6 nghệ sĩ Việt, ánh đèn sân khấu vụt tắt, thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc chờ đợi những chàng trai huyền thoại Maroon 5 đã xuất hiện đầy ấn tượng trên sân khấu “Hỗn thiên cầu” 8Wonder. Nhịp trống báo hiệu dồn dập, những nốt nhạc đầu tiên của bản hit Moves like Jagger vang lên, cả không gian quảng trường Grand World Phú Quốc như rung chuyển bởi những tiếng reo hò của hàng vạn khán giả. Maroon 5 đã hiện diện trên sân khấu 8Wonder.

Là ban nhạc dẫn đầu mọi xu hướng âm nhạc mới trong suốt 3 thập kỷ qua nên setlist mà Maroon 5 mang tới 8Wonder cũng rất đa dạng về màu sắc, lúc là phong cách pop-rock như This love, khi pha thêm chút sắc thái mùa hè reggae như One more night hay những vũ điệu bất tận của Moves like Jagger.

Nhóm nhạc lừng danh đã mang bộ sưu tập hit “vượt thời gian” đến với sân khấu 8Wonder Phú Quốc, cùng người hâm mộ ôn lại những bài hát của một thời thanh xuân như She will be loved, Stereo hearts, Sunday morning, Makes me wonder, Payphone, One more night… hay các ca khúc yêu thích của khán giả Gen Z như Animals, Maps, Sugar, Don’t wanna know… Cứ mỗi một ca khúc khi cất lên là cả không gian rộng lớn khoáng đạt của Grand World Phú Quốc lại như bùng nổ với những tiếng reo hò, hoà ca của người hâm mộ, bởi hầu như ai cũng đã “thuộc nằm lòng” những ca khúc hot hit của Maroon 5.

Cả 6 thành viên của Maroon 5 đã cùng nhau thăng hoa trên sân khấu với phong cách chơi nhạc vừa chặt chẽ trong phối hợp, vừa phiêu linh không giới hạn cùng các thang âm. Xen kẽ là những phần solo cực “gắt” của tay trống tài hoa Matt Flynn hay màn độc tấu guitar của giọng ca chính Adam Levine. Đó cũng là “tuyệt chiêu” của Maroon 5 ở các đoạn chuyển bài, các ca khúc nối tiếp nhau một cách liền mạch và đầy bất ngờ.

Vẫn với phong cách quyến rũ thường thấy, “thủ lĩnh” Adam Levine “hút hồn” bao khán giả nữ với giọng nam cao vút đặc trưng cùng khả năng khuấy đảo sân khấu, cho thấy đẳng cấp của một nghệ sĩ hàng đầu. Đôi lúc, anh dừng lại để bắt nhịp, dẫn dắt khán giả hát theo những giai điệu cực ngẫu hứng ngay tại sân khấu, như phần mở đầu của bản hit quen thuộc Sunday morning.

Sau những ca khúc sôi động đậm màu sắc pop-rock đặc trưng là màn hòa giọng đầy lắng đọng với ca khúc Memories. Đây là khoảnh khắc mà tất cả nghệ sĩ và người hâm mộ như những người bạn cùng hát với nhau, hoài niệm về ký ức và tri ân tình bạn - như ý nghĩa của bài hát. Nhiều khán giả có mặt tại 8Wonder đã không giấu nổi sự xúc động khi được tận mắt gặp gỡ và hòa giọng cùng thần tượng của mình.

Giây phút đặc biệt nhất là khi giọng ca chính Adam Levine và guitarist James Valentine cùng bước thẳng xuống khán đài để giao lưu với khán giả trong ca khúc bất hủ She will be loved. Cả Quảng trường biển hơn 11.500 khán giả như bùng nổ khi Adam bất ngờ đón lấy điện thoại của người hâm mộ để cùng selfie và ghi lại khoảnh khắc ấn tượng của 8Wonder.

Đến cuối chương trình, ban nhạc huyền thoại khuấy đảo sân khấu với ca khúc “đám cưới quốc dân” “Sugar”trong bản phối mới cực sôi độngcùng màn pháo hoa rực rỡ khép lại đại nhạc hội, đưa cảm xúc của khán giả lên tới đỉnh điểm, vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

“Chúng tôi rất vinh dự được đến với Việt Nam trong show diễn đầu tiên này. Phải mất đến 20 năm chúng tôi mới đến mảnh đất xinh đẹp này nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ quay trở lại, và lần sau nhất định sẽ sớm hơn”, Adam Levine chia sẻ trước tình cảm nồng nhiệt của hơn một vạn khán giả tại quảng trường Grand Wolrd.

Bầu không khí cực đỉnh của 8Wonder không chỉ đưa khán giả chu du qua những cung bậc âm thanh đầy cảm xúc mà chính các thành viên Maroon 5 cũng tràn ngập cảm xúc, liên tục chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời và kỷ niệm đẹp tại 8Wonder, gọi tên Việt Nam và check-in Grand Worl Phú Quốc trên Instargram Story chính thức của nhóm.

8Wonder - Tầm vóc của một lễ hội âm nhạc đẳng cấp quốc tế

Có thể nói, Maroon 5 đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc không thể quên, khiến cho hàng vạn khán giả không ngừng reo hò, hòa mình vào nhịp điệu sôi động của âm nhạc đỉnh cao. Thành công vang dội của sự kiện đã khẳng định tầm vóc của lễ hội âm nhạc toàn cầu 8Wonder Winter Festival.

Để có được sự hiện diện của các ngôi sao nổi tiếng hàng đầu thế giới, siêu nhạc hội 8Wonder luôn đáp ứng được tất cả những quy định, tiêu chuẩn khắt khe và chuyên nghiệp tương đương với các sự kiện âm nhạc đình đám toàn cầu. Mô phỏng chiếc đồng hồ cổ khổng lồ theo concept thời gian độc đáo “hỗn thiên cầu”, sân khấu 8Wonder Winter Fest đã gây ấn tượng với Maroon 5 ngay từ khi còn là ý tưởng phác thảo. Và khi những ánh đèn đầu tiên bật sáng cũng là lúc cuộc du hành thời gian của siêu nhạc hội chính thức trở thành tâm điểm choáng ngợp giữa quảng trường Grand World Phú Quốc.

Hệ thống hạ tầng âm thanh ánh sáng với hàng nghìn tấn vật liệu kỹ thuật trong đó bao gồm nhiều thiết bị thuộc vào loại “hiếm có khó tìm” đã “chắp cánh” cho các màn trình diễn đỉnh cao. Theo chia sẻ của đạo diễn Cao Trung Hiếu trước show diễn, Maroon 5 và đội ngũ chuyên gia kỹ thuật của nhóm hoàn toàn hài lòng với sân khấu, âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp, đầy nghệ thuật của 8Wonder. Tất cả khởi tạo nguồn cảm hứng để nghệ sĩ trình diễn bùng nổ, tạo nên một không gian nghệ thuật, giải trí hoàn hảo cho hàng vạn du khách, từng bước làm nên những chương mới trong lịch sử ngành công nghiệp biểu diễn Việt Nam.

Không chỉ là một sân chơi âm nhạc, 8Wonder còn được kỳ vọng trở thành một “sự kiện điểm đến” thu hút người tham dự từ khắp nơi trên thế giới, từng bước đưa Việt Nam trở thành tâm điểm thu hút hàng trăm nghìn khán giả trên toàn cầu mỗi năm. Mỗi siêu nhạc hội sẽ là một dấu mốc góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh một Việt Nam tươi đẹp và năng động tới du khách năm châu, từ đó, góp phần nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới..

Siêu nhạc hội 8Wonder Winter Festival là tâm điểm của chuỗi hoạt động “lễ hội của lễ hội” “Wake Up Festival” kéo dài bùng nổ xuyên suốt từ 9/12 – 7/1/2024 tại Phú Quốc United Center. 8Wonder diễn ra đêm 16/12 với sự xuất hiện của ban nhạc huyền thoại Maroon 5 và 6 nghệ sĩ hàng đầu Vbiz gồm Tóc Tiên, JustaTee, Phương Ly,…, sẽ mang đến trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao, hiện đại và mãn nhãn cho khán giả. Liên hoàn chuỗi trải nghiệm thăng hoa và bùng nổ hứa hẹn kiến tạo nên hành trình của những “kỳ quan cảm xúc không giới hạn – Infinity Wonder” cho hàng vạn du khách.