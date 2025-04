Mong ước của Bác Hồ về ngày vui thống nhất đất nước

Trong Di chúc thiêng liêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”. Đó vừa là dự đoán thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa là niềm mong ước lớn lao của Người về thắng lợi của cách mạng miền Nam, thống nhất đất nước.

Những ngày tháng Tư lịch sử, cả nước tưng bừng trong không khí hướng đến 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Chiến thắng 30/4/1975 là thành quả to lớn của tinh thần chiến đấu quật cường của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, là biểu tượng đỉnh cao của lòng yêu nước, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam. Trong không khí ngày hội dân tộc, mỗi người dân Việt Nam vui mừng và xúc động lại nhớ tới Bác Hồ kính yêu với niềm mong ước, khát vọng đất nước thống nhất của Người.

Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là nhiệm vụ tiên quyết của toàn dân tộc

Sau thắng lợi của nhân dân ta năm 1954 trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, do âm mưu và hành động xâm lược của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, đất nước vẫn phải chịu cảnh chia cắt. Hòa bình lập lại ở miền Bắc nhưng miền Nam phải tiếp tục gồng mình chống quân thù xâm lược. Bác Hồ luôn tin tưởng vào lòng ái quốc của đồng bào Nam Bộ “thà chết tự do còn hơn sống nô lệ”, đồng thời Người khẳng định: “Trái tim của tôi và 17 triệu đồng bào miền Bắc luôn luôn đập một nhịp với trái tim của đồng bào miền Nam”.

Ngày 6/7/1956, trong thư gửi đồng bào cả nước, Người nêu rõ mục tiêu lớn nhất của toàn dân ta lúc này: “Thống nhất nước nhà là con đường sống của nhân dân ta”. Vì vậy, nhiệm vụ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là quyết tâm và mong ước lớn lao của Người và của cả dân tộc.

Bác cùng Trung ương Đảng luôn theo sát tình hình cách mạng miền Nam để kịp thời vạch ra đường lối, phương pháp cách mạng phù hợp, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước phát triển qua từng giai đoạn. Để phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết của toàn dân trên cõi Việt Nam, Bác Hồ đã kêu gọi toàn dân chống đế quốc Mỹ: “Lúc này chống Mỹ cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng nhất của mọi người Việt Nam yêu nước”.

Ngày 17/7/1966, Người khẳng định: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Trên mọi diễn đàn trong nước và quốc tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định kiên quyết bảo vệ nền độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Tư tưởng đó đã được Người thể hiện rõ ràng, đanh thép trong các buổi hội họp, trả lời phóng viên báo chí, các chính khách nước ngoài. Đó là đường lối cách mạng xuyên suốt, là khát vọng và niềm tin tất thắng của Người vào sự nghiệp cách mạng miền Nam, thống nhất đất nước. Bác nhấn mạnh: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, không ai được xâm phạm đến quyền thiêng liêng ấy của nhân dân ta; “Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam”; “Đồng bào Nam bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”. Đồng thời thể hiện quyết tâm của toàn dân tộc Việt Nam trong việc thực hiện “nhiệm vụ thiêng liêng của toàn dân ta là phải nêu cao tinh thần quyết chiến quyết thắng, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc”.

Tình cảm của Bác Hồ với đồng bào miền Nam và sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Tình cảm đó được Bác thể hiện thống nhất từ đường lối chỉ đạo đến hành động, giữa lời nói và việc làm cụ thể. Người hiểu sâu sắc tấm lòng yêu nước, hy sinh của đồng bào miền Nam để giữ gìn non sông của đất nước và “Một ngày Tổ quốc chưa thống nhất, miền Nam chưa được giải phóng là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”.

Người hiểu sâu sắc và đồng cảnh để thực hiện mục tiêu giải miền Nam thống nhất đất nước, đồng bào chiến sĩ miền Nam là những người chịu nhiều gian khổ, hy sinh mất mát nhất. Vì vậy, Bác luôn theo sát từng bước đi của cách mạng miền Nam, kịp thời động viên, chia sẻ những đau thương mất mát với đồng bào miền Nam anh dũng đi trước về sau, “thành đồng Tổ quốc”.

Mỗi khi nhắc đến đồng bào chiến sĩ miền Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều vô cùng xúc động. Trong tiến trình cách mạng miền Nam và những năm tháng cuối đời, mặc dù bận nhiều công việc nhưng Bác Hồ đã gửi nhiều bức điện, thư chúc mừng những thắng lợi mà đồng bào miền Nam đạt được và thăm hỏi, động viên với những đau thương mất mát của đồng bào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bác cũng luôn căn dặn các đồng chí phục vụ, nếu có đoàn đại biểu miền Nam ra miền Bắc thì sắp xếp cho Bác gặp.

Đặc biệt, tháng 10/1962, Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam do Giáo sư Nguyễn Văn Hiếu, làm trưởng đoàn ra thăm miền Bắc, các đồng chí đã gửi tới Người một món quà đặc biệt và vô cùng xúc động, đó là tập thơ của nhà thơ Trọng Tuyển - Người chiến sĩ cách mạng kiên trung, Bí thư Tỉnh ủy Gia Định. Sau khi nghe nhà thơ Thanh Hải báo cáo với Bác rằng khi còn sống, nhà thơ Trọng Tuyển chỉ có ước mơ duy nhất là được tận tay dâng Bác tập thơ này. Cầm tập thơ, Bác lặng đi, một tay đặt lên ngực, Bác nói: “Bác chẳng có gì tặng lại cả, chỉ có câu này: Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi”.

Bác Hồ với niềm tin sắt son và khát vọng thống nhất đất nước

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân miền Bắc đoàn kết góp sức người sức của cho chiến trường miền Nam, đồng bào miền Nam Anh dũng chiến đấu vì mục tiêu chung thống nhất đất nước. Từ thực tiễn cách mạng với niềm tin chiến thắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần tiên đoán chính xác về thắng lợi của cách mạng miền Nam. Trong diễn văn kỷ niệm 15 năm giành độc lập 2/9/1960 Người viết: “Chúng ta gửi đến đồng bào miền Nam mối tình ruột thịt và hứa với đồng bào rằng: Toàn dân ta đoàn kết nhất trí, bền bỉ đấu tranh, thì chậm lắm là 15 năm nữa, Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, Bắc - Nam nhất định sẽ sum họp một nhà”. Trong văn bản, Bác đã gạch chân dưới các chữ “chậm lắm là 15 năm nữa”. Đúng 15 năm sau, đại thắng mùa xuân 1975 đã chứng minh tiên đoán chính xác của Người.

Vững tin vào sức mạnh của lòng yêu nước và đồng bào, chiến sĩ miền Nam, Bác khẳng định: “Quân và dân ta ở miền Nam có đủ khả năng đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ dù chúng đưa thêm vào miền Nam mấy chục vạn quân nữa”. Vì vậy, trong Di chúc thiêng liêng để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng tuyệt đối vào thắng lợi của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Người viết: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn”. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường và sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, nhân dân ta đã đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc bằng đại thắng mùa Xuân năm 1975 - thỏa lòng mong ước của Bác Hồ.

Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mỗi người dân Việt Nam đều khắc ghi tình cảm thiêng liêng cao qúy của Bác Hồ đối với miền Nam và công lao to lớn của người đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phát huy tình sau giải phóng miền Nam, thực hiện đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh bước vào thời kỳ mới, thực hiện nhiệm vụ chiến lược của giai đoạn cách mạng mới với nhiều kết quả to lớn. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học, giáo dục - đào tạo của vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước, đồng thời là cửa ngõ quan trọng kết nối với khu vực và thế giới, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ: “Còn non còn nước, còn người/ Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”.