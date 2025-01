Negav mang đến cho người hâm mộ bữa tiệc âm nhạc rộn ràng đêm Giao thừa, Embes đón Tết đầy ý nghĩa

(Ngày Nay) - Nam rapper Negav (Đặng Thành An), một trong những thí sinh nổi bật của chương trình Anh Trai "Say Hi", đã chính thức tái xuất sân khấu với màn trình diễn trực tiếp tại Hội Hoa Xuân Tao Đàn đêm Giao thừa. Sự kiện đánh dấu lần quay trở lại của Negav trên các sân khấu hòa nhạc bên ngoài khuôn khổ các chương trình của DatVietVAC.

Dù thời gian qua gần như "im hơi lặng tiếng", chỉ biểu diễn trên các đêm diễn của DatVietVAC là hai đêm Anh trai "Say Hi" tại Hà Nội và Sóng 2025 tại TP. Hồ Chí Minh, Negav vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ của mình đối với cộng đồng người hâm mộ của riêng anh. Màn trình diễn tại Hội Hoa Xuân Tao Đàn đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả TP. Hồ Chí Minh.

Hội hoa xuân Tao Đàn là một trong những không gian vui chơi dịp Tết Ất Tỵ tại Sài Gòn được nhiều bạn trẻ yêu thích. Không gian mùa xuân ngập tràn sắc hoa với nhiều tiểu cảnh ấn tượng sẽ mang đến bạn nhiều trải nghiệm thú vị. Nam rapper đã mang tới ba ca khúc rất được khán giả yêu thích mùa hè năm 2024, và đều đã từng đạt Top 1 Trending bảng xếp hạng âm nhạc thịnh hành Youtube gồm: "Mình anh thôi", "Kim phút kim giờ" và "Catch me if you can".

Song song với màn tái xuất trên sân khấu ca nhạc, Negav cũng góp mặt trong sân khấu hòa nhạc lẫn vở kịch đặc biệt của chương trình Sóng 2025, được phát sóng trên truyền hình và các nền tảng mạng xã hội. Trong vở hài kịch ứng tác "Bí Mật Gia Tộc", Negav vào vai Chíp Bông, một nhân vật đem lại nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả. Cùng với sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD trong vai chàng hầu Quang Hồng, tiết mục đã mang đến nhiều tràng cười nhờ sự tung hứng ăn ý giữa các nghệ sĩ.

Đây cũng là lần đầu tiên hai "Anh Trai" - Quang Hùng MasterD và Negav - cùng đứng trên sân khấu diễn xuất với Hoa hậu Thùy Tiên. Với lối diễn hoạt ngôn, duyên dáng, Thùy Tiên đảm nhận vai tiểu thư Thuyền Ti, cô con gái bá hộ với tính cách thất thường nhưng đáng yêu. Những pha ứng biến đầy hài hước từ dàn diễn viên gồm Lê Dương Bảo Lâm, Lê Giang, Võ Tấn Phát, cùng những phần “gieo vần” ngẫu hứng theo tên của hai Anh trai JSOL, Nicky đã góp phần tạo nên một tiết mục kịch đáng nhớ trong chương trình Giao thừa năm nay.

Sóng 25 - chương trình đặc biệt chào năm mới, bước sang năm thứ 8 với định dạng Live Concert hoành tráng. Bên cạnh dàn nghệ sĩ đình đám của Anh Trai Say Hi, chương trình còn quy tụ những gương mặt nổi bật từ Our Song Vietnam - Bài Hát Của Chúng Ta, Rap Việt 2024, cùng sự tham gia của ban nhạc Hoài Sa và Giám đốc Âm nhạc JustaTee. Chương trình năm nay tiếp tục được dẫn dắt bởi MC Trấn Thành cùng các nghệ sĩ Anh Tú Atus, Dương Domic, HURRYKNG và WEAN.

Đặc biệt, vai diễn cameo của Negav trong vai "Thành An", chồng của Pháp Kiều, bạn thân nữ chính trong bộ phim hài Tết "Bộ tứ Báo thủ" của Trấn Thành cũng là một món quà bất ngờ và đáng yêu cho người hâm mộ của anh chàng (còn được biết đến với cái tên Embes) trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Fandom Negav lan tỏa yêu thương qua loạt hoạt động thiện nguyện

Trong lúc chờ đợi Negav tái xuất nhiều hơn trên các sân khấu âm nhạc, cộng đồng người hâm mộ của nam rapper vẫn đang duy trì những hoạt động ý nghĩa. Các thành viên fandom không chỉ ủng hộ thần tượng bằng tình yêu dành cho âm nhạc mà còn thông qua các dự án thiện nguyện đầy nhân văn. Ngày 15/1/2025, nhóm NEGAVONLYONE & Trưởng Thành Cùng An đã tổ chức chương trình "Embes Trao Gửi Yêu Thương" tại Làng trẻ SOS TP.HCM, mang đến những món quà ý nghĩa cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, dự án "Giao mùa không lặng lẽ" (thực hiện bởi nhóm Embes 3 miền) được triển khai từ ngày 20 đến 27 tháng Chạp, gửi tặng quà Tết cho người lang thang cơ nhỡ ở cả ba miền đất nước. Các dự án thiện nguyện khác như "Embes và Em Bé" hay "Embes và Ngoại" (Embes 3 miền) cũng nhận được sự tham gia tích cực từ cộng đồng fan của Negav, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Không chỉ là một nghệ sĩ đầy tiềm năng, Negav còn sở hữu một lượng người hâm mộ đầy nhiệt huyết và luôn đồng hành cùng thần tượng theo cách đầy ý nghĩa. Người hâm mộ của Negav vẫn đang kiên trì chờ đợi và không ngừng nỗ lực sống có ích cho xã hội, từng bước trưởng thành hơn cùng thần tượng. Với lần trở lại tại Hội Hoa Xuân Tao Đàn, Sóng 2025 và "Bộ tứ Báo thủ", Negav một lần nữa khẳng định sức hút của mình trong làng giải trí, đặc biệt là với giới trẻ. Người hâm mộ tin rằng năm 2025 sẽ mở ra nhiều cơ hội mới để nam rapper tỏa sáng và tiếp tục hành trình âm nhạc của mình.