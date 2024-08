Nhiều thanh niên Hàn Quốc chấp nhận thất nghiệp

(Ngày Nay) - Số lượng thanh niên không có việc làm, không được học hành hoặc không được đào tạo (gọi tắt là NEET) ở Hàn Quốc trong tháng trước đã đạt mức cao nhất so với bất kỳ tháng 7 nào được ghi nhận, cho thấy những thách thức ngày càng lớn trên thị trường lao động của nước này.

Số liệu của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc (KOSTAT) cho thấy, trong tháng 7, số người NEET trong độ tuổi từ 15 đến 29 ở Hàn Quốc không tích cực tìm việc làm là 443.000 người, tăng 42.000 người so với cùng kỳ năm 2023. Đây là con số cao nhất trong bất kỳ tháng 7 nào.

Từ năm 2013 đến năm 2017, con số này ở mức dưới 300.000 người, nhưng đã vượt qua mốc này vào năm 2018 và đạt mức đỉnh 441.000 người vào năm 2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-19, sau đó giảm xuống còn 361.000 người vào năm 2021. Sau đại dịch, con số này đã tăng trở lại, đạt 402.000 người vào năm 2023 và hơn 440.000 người vào năm nay.

Số lượng người NEET trẻ tuổi cao hơn so với các nhóm tuổi khác. Dân số NEET ở độ tuổi 40 là 284.000 người vào tháng 7, tiếp theo là 288.000 người ở độ tuổi 30 và 384.000 người ở độ tuổi 50. M

ặc dù số lượng người trẻ đang giảm do tỷ lệ sinh thấp, nhưng số lượng người trẻ NEET lại tăng lên, làm tăng tỷ lệ NEET trong dân số. Trong số 8,15 triệu thanh thiếu niên Hàn Quốc, những cá nhân NEET chiếm 5,4%. Con số này, vốn duy trì ở mức 2% vào đầu những năm 2010, đã dao động ở mức khoảng 5% trong những năm gần đây.

Theo dữ liệu bổ sung từ KOSTAT, 75,6% hoặc 335.000 cá nhân trong nhóm thanh niên NEET trả lời "không" khi được hỏi liệu họ có muốn làm việc hay không. Trong số những người trả lời muốn làm việc, 42,9% nêu lý do họ không tìm kiếm việc làm là do thiếu việc làm chất lượng về điều kiện làm việc và mức lương. Khoảng 18,7% cho biết họ đã từng tìm việc nhưng không thành công, 13,4% chỉ ra lý do là thiếu trình độ học vấn hoặc kinh nghiệm, trong khi 11,1% cho biết họ khó có thể tìm được việc làm gần nhà.

Sự gia tăng số lượng cá nhân NEET trẻ tuổi đã kéo tỷ lệ việc làm của thanh niên xuống còn 46,5% vào tháng 7, giảm 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2023. Con số này đã giảm trong 3 tháng liên tiếp, sau mức giảm 0,4 điểm phần trăm vào tháng 6 và mức giảm 0,7 điểm phần trăm vào tháng 5.

Điều này cũng làm giảm tỷ lệ thất nghiệp của dân số xuống 0,5 điểm phần trăm xuống còn 5,5%, vì con số này thể hiện tỷ lệ cá nhân thất nghiệp trên tổng lực lượng lao động, trong khi không tính những cá nhân NEET vì họ là một phần của nhóm dân số không hoạt động kinh tế.

Trong khi đó, Chính phủ Hàn Quốc đang thúc đẩy sức mạnh của thị trường việc làm địa phương. Dữ liệu từ KOSTAT ngày 14/8 cho biết tỷ lệ việc làm của những người từ 15 tuổi trở lên đã tăng vọt lên 63,3% vào tháng 7, tăng 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,2 điểm phần trăm xuống 2,5%. Cơ quan này nhấn mạnh rằng mỗi con số đều đánh dấu tỷ lệ việc làm cao nhất và tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong tháng 7.

Theo số liệu, vào tháng 7, Hàn Quốc đã tạo thêm khoảng 172.000 việc làm, vượt mốc 100.000 việc làm lần đầu tiên trong 3 tháng kể từ tháng 4. Vào tháng 11, chính phủ tuyên bố sẽ bơm gần 1.000 tỷ won (738 triệu USD) để khuyến khích những người trẻ tuổi thuộc nhóm NEET quay trở lại thị trường việc làm.

Chính phủ Hàn Quốc cho rằng sự gia tăng số lượng thanh niên NEET là do thiếu việc làm chất lượng, vì nhiều người trẻ lựa chọn thất nghiệp thay vì làm những công việc được coi là không ổn định.