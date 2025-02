Nhiều trẻ mắc tiêu chảy cấp do nhiễm virus Rota

(Ngày Nay) - Những ngày đầu Xuân, tại Bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương, nhiều trẻ đến khám, điều trị do mắc tiêu chảy cấp đo virus Rota gây ra.

Theo Bệnh viện Nhi Hải Dương, trung bình mỗi ngày Khoa Tiêu hóa của bệnh viện tiếp nhận từ 30-40 bệnh nhân mắc tiêu chảy các loại, trong đó khoảng 30 bệnh nhân mắc tiêu chảy do virus Rota gây ra, tăng gấp nhiều lần so với với ngày bình thường. Nguyên nhân là do thời tiết diễn biến bất thường cùng với công tác vệ sinh còn hạn chế nên nhiều trẻ nhỏ mắc bệnh. Bệnh viên đã tăng cường y, bác sỹ trong điều trị đồng thời thực hiện tốt phác đồ điều trị bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

Thời điểm này, thời tiết diễn biến lạnh, ẩm là một trong những nguyên nhân để virus Rota lây lan mạnh. Khác với mọi năm, trẻ mắc tiêu chảy không chỉ tập trung ở độ tuổi 2-5 tuổi mà nhiều bệnh nhân 14 tuổi cũng bị mắc tiêu chảy. Các bệnh nhân khi nhập viện đều có những triệu chứng như: sốt cao trên 38,5 độ C, có những bệnh nhân sốt trên 40 độ C. Ngoài ra bệnh nhân còn bị ho, nôn và tiêu chảy liên tục. Nhiều bệnh nhân bị tiêu chảy từ 15-20 lần trên ngày vì vậy dẫn đến tình trạng mất nước gây suy nhược cơ thể cần được điều trị kịp thời theo hướng dẫn của bác sỹ.

Tại Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Hải Dương, nhiều phụ huynh cho biết, ở gia đình, khi thấy trẻ sốt, tiêu chảy, phụ huynh đã tự điều trị bằng thuốc tại nhà nhưng không có kết quả, và khi đưa vào viện thì bệnh đã trở nặng.

Theo các chuyên gia, tiêu chảy cấp do virus Rota là bệnh cấp tính. Bệnh nhân mắc bệnh thường có biểu hiện sốt, ho, nôn, tiêu chảy nhiều trường hợp nặng tiêu chảy ở dạng nước. Tiêu chảy liên tục làm trẻ dễ bị mất nước nặng. Bệnh thường lây qua đường tiêu hóa, phổ biến nhất là do vệ sinh tay và miệng không đảm bảo. Trẻ chỉ cần nhiễm một lượng nhỏ virus là đã mắc bệnh. Ngoài ra, virus có thể theo đường tiêu hóa ra ngoài nên nguy cơ lây lan là rất lớn. Các bác sỹ cho biết, bù nước qua đường uống, chế độ dinh dưỡng thích hợp, vệ sinh cá nhân thường xuyên là một trong những giải pháp phù hợp nhất. Với những trẻ có biểu hiện sốt cao, nôn và tiêu chảy liên tục cần đến ngay cơ sở y tế để điều trị, hạn chế nguy cơ bệnh trở nặng.

Bác sỹ Bệnh viện Nhi Hải Dương khuyến cáo các bậc phụ huynh thường xuyên vệ sinh cho trẻ, có chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng và tiêm vaccine phòng bệnh. Phụ huynh cần tuân thủ các quy tắc vệ sinh ăn chín, uống sôi, rửa tay trước khi ăn và sau khi vệ sinh để phòng bệnh cho trẻ và những người xung quanh.