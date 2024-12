Những điểm đáng chú ý trong danh sách đề cử giải Quả cầu Vàng 2025

Bộ phim "Emilia Pérez" của đạo diễn Jacques Audiard đã giành tới 10 đề cử, dẫn đầu danh sách về số lượng đề cử, đồng thời gây sự chú ý mạnh mẽ trong các hạng mục quan trọng như “Phim xuất sắc nhất – Hài kịch/Nhạc kịch” và “Đạo diễn xuất sắc nhất”. Đây là thành tích ấn tượng đối với bộ phim có nội dung xoay quanh một trùm ma túy Mexico chuyển giới. Mặc dù chủ đề gây tranh cãi, bộ phim vẫn thu hút sự chú ý nhờ sự xuất sắc trong âm nhạc và phần diễn xuất ấn tượng từ các ngôi sao như Karla Sofía Gascón và Selena Gomez.

Theo các nhà chuyên môn, một số cái tên nổi bật trong làng điện ảnh và truyền hình chưa được công nhận xứng đáng. Minh tinh Danielle Deadwyler, với màn trình diễn xuất sắc trong "Till", tiếp tục bị lãng quên, dù đã nhận được sự khen ngợi từ giới phê bình. Việc diễn viên Saoirse Ronan không có tên trong danh sách dù có hai vai diễn đáng chú ý trong "The Outrun" và "Blitz" cũng là một điều khiến nhiều người cảm thấy tiếc.

Tuy nhiên, Pamela Anderson lại bất ngờ nhận đề cử “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất – Chính kịch” nhờ vai diễn trong "The Last Showgirl", đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của cô trong sự nghiệp.

Một bất ngờ lớn trong danh sách đề cử năm nay là sự xuất hiện của "All We Imagine as Light". Bộ phim Ấn Độ này đã vượt qua nhiều ứng viên nặng ký để giành một suất trong hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất”. Phim không chỉ gây chú ý bởi đề cử “Đạo diễn xuất sắc nhất” cho Payal Kapadia mà còn chứng minh rằng giải thưởng Quả cầu Vàng đang dần mở rộng phạm vi và đón nhận các tác phẩm nghệ thuật độc lập từ khắp nơi trên thế giới.

Một điểm đáng chú ý nữa trong danh sách năm nay là bộ phim truyền hình "Shogun", lấy bối cảnh Nhật Bản thế kỷ 16, đã nhận được sự công nhận đặc biệt. Mặc dù không phải là một tác phẩm điện ảnh, nhưng "Shogun" đã giành được đề cử cho các diễn viên chính như Hiroyuki Sanada và Anna Sawai, cho thấy Quả cầu Vàng đang ngày càng chú trọng vào các thành tựu truyền hình, mở ra cơ hội cho những tên tuổi nổi bật từ màn ảnh nhỏ.

Bên cạnh các tác phẩm điện ảnh, không thể không nhắc đến "Squid Game", bộ phim truyền hình Hàn Quốc từng gây bão toàn cầu và đã trở lại mạnh mẽ trong năm nay. Sau thành công vượt trội ở mùa giải trước, "Squid Game" tiếp tục nhận được sự chú ý khi có mặt trong danh sách đề cử của Quả cầu Vàng 2025. Với các đề cử cho “Phim truyền hình xuất sắc nhất – Chính kịch” và những cá nhân như Lee Jung Jae và Park Hae Soo tiếp tục được vinh danh, sự trở lại của "Squid Game" là minh chứng cho sức mạnh và tầm ảnh hưởng của điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc trên toàn thế giới. Những câu chuyện đầy kịch tính, những thông điệp sâu sắc về xã hội và sự thay đổi trong cấu trúc quyền lực tiếp tục là điểm mạnh của bộ phim, thu hút một lượng lớn khán giả và nhận được sự tán thưởng từ giới chuyên môn.

Trong năm nay, các chương trình truyền hình tiếp tục chiếm sóng với những cái tên đáng chú ý như "The Bear", bộ phim truyền hình được đông đảo khán giả yêu thích này nhận được 5 đề cử cho các hạng mục lớn. Các ngôi sao như Jeremy Allen White và Ayo Edebiri tiếp tục khẳng định tài năng và thu hút sự chú ý của giới phê bình. Các chương trình như "Abbott Elementary", "Only Murders in the Building" và "Slow Horses" cũng không kém phần nổi bật và nhận được sự tôn vinh xứng đáng. Lễ trao giải Quả cầu Vàng 2025 sẽ có sự thay đổi quan trọng khi diễn viên hài Nikki Glaser đảm nhận vai trò người dẫn chương trình, hứa hẹn mang đến một không khí vui nhộn và lôi cuốn. Ngoài ra, lễ trao giải năm nay cũng sẽ vinh danh những ngôi sao lớn như Viola Davis - người nhận giải Cecil B. DeMille và Ted Danson - người nhận giải Carol Burnett vì những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực truyền hình. Không có một bộ phim hay cá nhân nào áp đảo hoàn toàn so với các đối thủ, giải thưởng Quả cầu Vàng 2025 được kỳ vọng sẽ là một cuộc đua đầy kịch tính và bất ngờ. Lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp vào ngày 5/1/2025 trên đài CBS và phát sóng trực tuyến trên Paramount+.