Ninh Thuận - Điểm đến du lịch lý tưởng trong mùa hè 2024

Đa dạng các điểm đến

Theo ghi nhận thực tế, những ngày gần đây, lượng du khách đến với biển Bình Sơn (thành phố Phan Rang – Tháp Chàm) vào sáng sớm ngày càng tăng. Hơn 5 giờ sáng, chị Nguyễn Thị Huyền (đến từ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cùng nhóm bạn được xe hợp đồng du lịch chở đến bãi biển Bình Sơn để đón bình minh, tắm biển. Chị Huyền chia sẻ, sáng sớm đi dạo trên bờ cát được chiêm ngưỡng khung cảnh bình minh với những tia nắng vàng chiếu trên mặt biển là một trải nghiệm vô cùng lãng mạn và bình yên. Sau khi chụp hình, cả nhóm đắm mình trong làn nước biển trong xanh và tận hưởng không khí trong lành.

Với bờ biển dài hơn 105km, Ninh Thuận có nhiều bãi tắm, vịnh biển đã ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch Việt Nam như: biển Ninh Chử, Bình Sơn, Bình Tiên, Cà Ná, danh thắng vịnh Vĩnh Hy,... Tỉnh còn được thiên nhiên ưu ái "ban tặng" Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa và Vườn quốc gia Phước Bình, những nơi này đang được khai thác với nhiều tour du lịch sinh thái “lên rừng, xuống biển” cho du khách lựa chọn.

Điển hình, tại Vườn quốc gia Núi Chúa, du khách có thể tham gia tắm biển, đi tàu ngắm san hô, chèo thuyền kayak, câu cá, cắm trại, tham quan hang Rái... hoặc tham gia các hoạt động trekking khám phá những cung đường mòn xuyên qua rừng, chinh phục đỉnh Núi Chúa hùng vĩ và ngắm nhìn toàn cảnh Vườn quốc gia từ trên cao.

Không chỉ có những bãi biển đẹp, Ninh Thuận còn có những đồi cát ven biển trải dài như sa mạc, tạo nên khung cảnh độc đáo và ấn tượng. Du khách có thể trải nghiệm cảm giác phiêu lưu, mạo hiểm khi đi xe địa hình trên cát, hay đơn giản là ngắm nhìn hoàng hôn tuyệt đẹp trên những đồi cát mênh mông.

Đặc biệt, địa phương còn níu chân du khách bởi nền ẩm thực phong phú và độc đáo. Du khách có thể thưởng thức những món ăn đặc sản như: gỏi cá mai, bánh canh chả cá, bánh xèo Phan Rang, các loại hải sản tươi ngon, các sản phẩm đặc thù như nho, táo, có món ngon chế biến từ thịt cừu, măng tây,... Trong hành trình khám phá Ninh Thuận, các di tích lịch sử - văn hóa, các tháp Chăm, các làng nghề truyền thống như làng gốm Bàu Trúc, làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp cũng là những địa điểm du khách không nên bỏ lỡ.

Nỗ lực thu hút du khách

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, toàn tỉnh hiện có 212 cơ sở lưu trú với trên 4.680 phòng; trong đó có trên 50% số phòng đạt chất lượng tương đương 3 sao trở lên. Để thu hút du khách, các khu, điểm du lịch, các nhà hàng, cơ sở lưu trú được đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ; xây dựng các gói, tour du lịch độc đáo, hấp dẫn gắn với chính sách giảm giá, kích cầu trong dịp hè. Bên cạnh đó, ngành Du lịch và các địa phương đang nỗ lực làm mới các sản phẩm du lịch, tổ chức các hoạt động âm nhạc, ẩm thực về đêm tại tuyến phố đi bộ của thành phố Phan Rang – Tháp Chàm; tăng cường xúc tiến để thu hút du khách trong mùa du lịch cao điểm hè 2024.

Đáng chú ý, Tuần lễ Văn hóa - Du lịch hè Ninh Hải – Ninh Thuận 2024 với chủ đề “Ninh Hải – Biển xanh vẫy gọi” diễn ra từ ngày 15 – 21/7 với nhiều chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn. Du khách được tham gia, trải nghiệm, chiêm ngưỡng: Biểu diễn lướt ván diều; ngày hội văn hóa du lịch – carnival; gian hàng OCOP với những sản phẩm đặc thù; khám phá Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa; trình diễn áo dài truyền thống phụ nữ Việt Nam; giải đua thuyền truyền thống Đầm Nại – Ninh Hải 2024,...

Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận thông tin, trong gần 6 tháng đầu năm 2024 hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh khá nhộn nhịp; đặc biệt vào các dịp lễ, Tết lượng khách du lịch tăng cao. Tổng lượng khách đến tỉnh ước đạt 1.970.000 lượt (tăng 15,2% so với cùng kỳ, đạt 61,6% so với kế hoạch). Trong đó, khách quốc tế ước đạt 51.000 lượt khách (tăng 155% so cùng kỳ, đạt 51% so với kế hoạch), thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 2.242 tỷ đồng.

Năm 2024, Ninh Thuận đặt mục tiêu đón 3,2 triệu lượt khách; trong đó, khách nội địa 3,1 triệu lượt, khách quốc tế 100.000 lượt, doanh thu ngành Du lịch phấn đấu đạt 2.500 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các hãng hàng không, nhiều tỉnh, thành phố như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, các tỉnh Duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên để xây dựng chương trình, tour, tuyến du lịch hấp dẫn.

Bên cạnh duy trì và phát triển thị trường khách truyền thống tại khu vực Đông Nam Á, Nga, Trung Quốc, Australia, Đông Âu, Tây Âu, ngành Du lịch Ninh Thuận đẩy mạnh phát triển các thị trường Đông Bắc Á, hướng đến mở rộng thị trường khách các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Đông và Bắc Mỹ nhằm thu hút du khách đến khám phá, trải nghiệm./.