Nở rộ xu hướng phát triển robot hình người tại Trung Quốc

Tổng Giám đốc điều hành của Kepler Robot có trụ sở tại Thượng Hải, Hu Debo cho biết: "Robot hình người hiện đã đạt đến trình độ học vấn của học sinh trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông, dự kiến sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học sớm nhất là vào năm tới”.

Vào tháng 3, công ty Unitree Robotics ở Hàng Châu đã phát hành một video đáng chú ý về sản phẩm robot hình người Unitree H1 nặng 50 kg. Unitree H1 là robot hình người chạy bằng điện đầu tiên thực hiện được cú nhảy lộn ngược.

Hai tháng sau, một robot do RobotEra có trụ sở tại Bắc Kinh phát triển đã leo lên Vạn Lý Trường Thành, thể hiện sự ổn định và sức mạnh trên các loại địa hình khác nhau. Mô hình STAR1 mới của công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Bắc Kinh này cũng đã hoàn thành một cuộc chạy đường dài ở sa mạc Gobi của Trung Quốc vào tháng 10, đạt tốc độ 21,6 km/h.

Những bước tiến vượt bậc này đã thu hút sự chú ý trên các nền tảng mạng xã hội và cũng đảm bảo được nguồn vốn đầu tư mạo hiểm đáng kể để thúc đẩy sự phát triển của robot hình người. Theo dữ liệu từ GGII - công ty tư vấn có trụ sở tại Thâm Quyến, trong 10 tháng đầu năm 2024, có ít nhất 69 sự kiện tài trợ robot hình người toàn cầu với tổng chi phí huy động lên tới hơn 11 tỷ nhân dân tệ (1,51 tỷ USD). Theo một báo cáo được công bố gần đây, quy mô thị trường robot hình người tại Trung Quốc vào năm 2024 là khoảng 2,76 tỷ nhân dân tệ (380 triệu USD).

Hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) đã đóng vai trò là động lực thúc đẩy sự tiến bộ này. Các nhà phân tích nhận định sự kết hợp của robot hình người và AI đã tạo nên xu hướng quan trọng trong ngành công nghiệp robot trong năm nay. Trước đây, robot không có khả năng tự kiểm soát chuyển động và chỉ có thể thực hiện các nhiệm vụ đơn lẻ trong một môi trường cố định. Sự tiến bộ của các mô hình AI quy mô lớn không chỉ giúp robot thông minh hơn mà còn giảm đáng kể chi phí sản xuất.

Công ty khởi nghiệp AgiBot đã sản xuất được gần 1.000 robot hình người. Xpeng, một nhà sản xuất xe năng lượng mới, đang phát triển robot làm việc trong môi trường nhà máy. Việc phát triển robot hình người có khả năng đảm nhiệm dịch vụ chăm sóc tại hộ gia đình đã bắt đầu thành hình, dù việc triển khai chậm hơn so với các môi trường công nghiệp.

Vào tháng 9, Phòng thí nghiệm Robotics X của Tencent đã ra mắt "The Five", một robot giúp việc gia đình có 4 bánh xe, da và bàn tay có xúc giác. Đoạn phim thử nghiệm trong phòng thí nghiệm chứng minh rằng robot gia đình có khả năng đi bộ, mang đồ vật và hỗ trợ những người già đang ngồi đứng dậy tại một viện dưỡng lão ở Thâm Quyến. Theo Robotics X, "The Five" vẫn đang ở giai đoạn nguyên mẫu và cần thêm những cải tiến về công nghệ trước khi có thể triển khai hiệu quả tại các viện dưỡng lão.

Mặc dù đang trên đà phát triển, song thị trường robot hình người của Trung Quốc vẫn phải đối mặt với một số thách thức như phụ thuộc vào chip cao cấp và thuật toán độc quyền của nước ngoài.