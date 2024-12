Petrovietnam đón Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đến thăm và làm việc

Tham dự buổi làm việc, về phía Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào có đồng chí Monexay Laomoaxong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; cùng đại diện các ban/Văn phòng Trung ương Đoàn.

Về phía Petrovietnam, cùng dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Quang Dũng, Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn; đồng chí Lê Anh Chiến, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Vũ Việt Nga, Phó Trưởng Ban Truyền thông và Văn hoá Doanh nghiệp Tập đoàn.

Về phía Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có đồng chí Phạm Đăng An, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn; cùng các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Tập đoàn; đại diện các Đoàn trực thuộc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quang Dũng nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, trong đó có chuyến thăm Petrovietnam của Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào. Đồng chí Trần Quang Dũng gửi lời chúc mừng đoàn đại biểu và nhân dân Lào nhân dịp 49 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2024) và khẳng định mối quan hệ giữa Việt Nam - Lào là mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, mật thiết, gắn bó đã có từ lâu đời.

Tại buổi đón tiếp, đồng chí Trần Quang Dũng đã khái quát về ngành công nghiệp Dầu khí, về lịch sử hình thành và phát triển của Petrovietnam. Trong đó cho biết, Petrovietnam đã trở thành trụ cột, Tập đoàn lớn nhất của nền kinh tế Việt Nam. Tập đoàn hoạt động trong 5 lĩnh vực chính: Tìm kiếm thăm dò và khai thác Dầu khí; Công nghiệp khí; Công nghiệp Điện và Năng lượng tái tạo; Công nghiệp chế biến; Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Chất lượng cao. Tập đoàn đã hình thành, quản trị nền công nghiệp Dầu khí đồng bộ từ thượng nguồn, trung nguồn, hạ nguồn. Đặc biệt, Tập đoàn đã và đang thực hiện sứ mệnh của mình với 5 chữ “An”. Đó là đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo an ninh kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia trên biển và tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội.

Với mối quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào, Petrovietnam đã thành lập doanh nghiệp hoạt động trên đất nước Lào. Đó là PVOIL Lào trực thuộc Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) - đơn vị thành viên của Petrovietnam; Cảng Hòn La – PTSC Quảng Bình, thực hiện nhiệm vụ "cửa ngõ" thông ra biển đối với các hoạt động giao thông, xuất nhập khẩu của Lào... cùng nhiều dự án hợp tác khác. Đồng chí Trần Quang Dũng khẳng định, đây là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị thành công giữa Việt Nam - Lào. Đồng chí cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ quý báu của các cấp ủy Đảng, chính quyền Trung ương đến các địa phương Lào tới các hoạt động, dự án Việt Nam triển khai trên đất nước Lào, trong đó có hoạt động, dự án của Petrovietnam.

Đồng thời, đồng chí Trần Quang Dũng cho biết, Petrovietnam với đội ngũ gần 6 vạn người lao động, trong đó đoàn viên thanh niên (ĐVTN) là lực lượng chiếm tỷ lệ lớn, gần 1/4 số lượng lao động toàn Tập đoàn, là lực lượng quan trọng, tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Tập đoàn.

Qua đây, đồng chí Trần Quang Dũng bày tỏ mong muốn Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào sẽ tăng cường hợp tác, có thêm nhiều hoạt động trao đổi hiệu quả, thực chất; không ngừng giao lưu, học hỏi, giữ gìn và tiếp tục phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt thủy chung, trong sáng Việt – Lào; đóng góp thiết thực vào sự phát triển của mỗi nước và sự nghiệp đoàn kết giữa hai dân tộc.

Đồng chí Monexay Laomoaxong bày tỏ xúc động và cảm ơn đồng chí Trần Quang Dũng đã dành thời gian tiếp đoàn. Tại buổi làm việc, đồng chí Monexay Laomoaxong đã thông tin về kết quả hoạt động của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào. Đồng chí cũng nhấn mạnh quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào - Việt Nam.

Đồng chí Monexay Laomoaxong tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Petrovietnam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần đưa Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh. Đồng chí bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho hợp tác thanh niên giữa Đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào và Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện chính sách chăm lo, phát triển đoàn viên thanh niên; đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động công tác đoàn, cũng như thúc đẩy sự hợp tác giữa hai bên,…

Một số hình ảnh tại buổi tiếp đón: