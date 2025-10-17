Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội

(Ngày Nay) - Sáng 16/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc, với sự tham dự của 550 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần nửa triệu đảng viên của 136 đảng bộ thuộc Thành ủy. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tạp chí Ngày Nay trân trọng giới thiệu Phát biểu của Tổng Bí thư.

Sáng 16/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc, với sự tham dự của 550 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần nửa triệu đảng viên của 136 đảng bộ thuộc Thành ủy. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tạp chí Ngày Nay trân trọng giới thiệu Phát biểu của Tổng Bí thư.

_______________

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo thành phố Hà Nội

Thưa Đoàn chủ tịch Đại hội,

Thưa các đồng chí đại biểu, khách quý và đại biểu dự Đại hội và các vị đại biểu khách mời,

Hôm nay, tôi cùng các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất vui mừng tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18 - Một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Thủ đô và cả nước.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khoẻ các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các vị khách quý cùng 550 đại biểu dự đại hội, những đảng viên ưu tú, đại diện cho gần nửa triệu đảng viên của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Qua các đồng chí, tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sỹ, các tầng lớp nhân dân Thủ đô lời thăm hỏi thân tình và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng căn dặn: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”; “Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho các Đảng bộ khác.” Những lời chỉ dạy ấy vừa là niềm vinh dự, tự hào vừa là trách nhiệm rất lớn của Thủ đô Hà Nội. Đại hội lần này là dịp để các đồng chí soi lại mình, đặt đúng mục tiêu, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, động lực mới phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới của dân tộc và thực hiện ước nguyện của Bác về Thủ đô Hà Nội.

Từ tinh thần đó, tôi đặt ra để Đại hội cùng thảo luận hai câu hỏi chiến lược định vị tầm nhìn và phương thức hành động của cả nhiệm kỳ.

Thứ nhất, Hà Nội sẽ định hình bản sắc và mô hình phát triển thế nào để vừa giữ hồn Thăng Long vừa vươn mình thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu, tương xứng với diện mạo Thủ đô của một nước phát triển thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

Thứ hai, Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu thế nào để biến mục tiêu, quyết sách thành kết quả, để nhân dân Thủ đô cùng tham gia và được thụ hưởng thành quả phát triển.

Từ hai câu hỏi then chốt ấy, chúng ta nhìn lại chặng đường vừa qua để xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới.

Nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, trong đó có nhiều vấn đề mới phát sinh, chưa có tiền lệ, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã luôn nỗ lực, phấn đấu giữ vững sự ổn định và phát triển, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.

Qua kiểm điểm, đánh giá của các đồng chí cho thấy, các chỉ tiêu đề ra tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 cơ bản đều đạt và vượt, có 4 chỉ tiêu hoàn thành sớm từ 1 đến 2 năm, trong đó có 14 kết quả nổi bật đã được nêu trong Báo cáo Chính trị và chứng minh bằng những số liệu cụ thể.

Chúng ta vui mừng nhận thấy: Diện mạo của Thủ đô đã không ngừng phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, xanh và bền vững với nhiều công trình, dự án trọng điểm được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Kinh tế Thủ đô không ngừng phát triển với mức tăng trưởng cao hơn bình quân của cả nước, quy mô kinh tế gấp 1,4 lần so với đầu nhiệm kỳ; thu ngân sách gấp 1,8 lần so với nhiệm kỳ trước; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ. Giá trị văn hóa, con người Thủ đô được bảo tồn và phát huy, đặc biệt qua kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 đã góp phần lan tỏa hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh, “Thành phố vì hòa bình” của thế giới.

Chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô ngày càng được nâng cao, với chỉ số phát triển con người (HDI) cao nhất cả nước. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Xây dựng, chỉnh đốn đảng có nhiều chuyển biến; tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị của Thủ đô được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng từng bước được đổi mới; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn...

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chúc mừng, đánh giá cao và biểu dương những kết quả Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tôi đồng tình với đánh giá của các đồng chí về 06 nhóm hạn chế, yếu kém nêu trong báo cáo chính trị. Chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận còn không ít “điểm nghẽn” kéo dài cần được tập trung khắc phục như: Chất lượng tăng trưởng và năng suất lao động chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và những chính sách đặc thù Trung ương dành cho Hà Nội; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo còn hạn chế; hạ tầng chưa theo kịp sự phát triển; quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng và quản lý đô thị còn nhiều bất cập, ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm không khí, ô nhiễm các sông, hồ vẫn còn dai dẳng; xây dựng nếp sống văn hóa, thanh lịch, văn minh chưa đạt như kỳ vọng... Một bộ phận cán bộ còn sợ sai, sợ trách nhiệm, làm theo kiểu “trung bình chủ nghĩa," “tư duy theo lối mòn,” không dám mạnh dạn đổi mới, đột phá; thậm chí vẫn còn biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực làm cản trở sự phát triển của Thủ đô. Phải nhìn thẳng vào sự thật để thay đổi, đó là điều kiện bắt buộc nếu chúng ta muốn bứt phá.

Tôi đề nghị Đại hội cần tiếp tục phân tích sâu sắc các nguyên nhân của các tồn tại hạn chế để có chủ trương, giải pháp giải quyết dứt điểm trong nhiệm kỳ tới.Thưa các đồng chí,Đất nước ta, Thủ đô ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc với thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Hai mục tiêu 100 năm của đất nước đặt ra yêu cầu rất cao, thách thức rất lớn, đòi hỏi phải có sự đổi mới trong nhận thức và đột phá mạnh mẽ trong hành động từ Trung ương đến các địa phương. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hà Nội cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô đối với đất nước; nhận thức đầy đủ sự quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương đối với Thủ đô, phải thấy rõ trách nhiệm rất lớn của Hà Nội trước mong muốn và kỳ vọng của nhân dân cả nước, nhân dân Thủ đô vào thành phố Hà Nội.

Để Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi một tầm nhìn tổng thể và hệ thống, nơi tư tưởng, thể chế, không gian, kinh tế và con người hòa quyện thành một chỉnh thể phát triển bền vững. Trong đó, tư tưởng định hướng thể chế; thể chế kiến tạo không gian; không gian mở đường cho kinh tế; kinh tế nuôi dưỡng con người; và con người lại sáng tạo, hoàn thiện tư tưởng. Do vậy tôi xin gợi ý các đồng chí 7 yêu cầu, nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nêu gương, hành động, trách nhiệm. Đây là trục đột phá đầu tiên, quyết định mọi thành công. Đảng bộ Hà Nội phải thật sự tiêu biểu, mẫu mực, gương sáng về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Mỗi cán bộ, đảng viên phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; nói đi đôi với làm; vì Nhân dân phục vụ.

Tiếp tục triển khai nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; nêu cao tinh thần tự phê bình, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền 2 cấp, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ, thực hiện phân cấp, phân quyền rõ ràng, kèm theo trách nhiệm và có kiểm soát.Phải thay đổi triệt để tư duy bằng tinh thần mới: “Hà Nội đã nói là làm-làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng.”

Thứ hai, chúng ta cần đặt “Văn hiến-Bản sắc-Sáng tạo” ở vị trí trung tâm của mọi định hướng phát triển Thủ đô, coi đó là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, là căn cốt hình thành bản lĩnh, trí tuệ và sức vươn của Hà Nội, làm nền tảng để Thủ đô khẳng định vai trò đầu tàu, vị thế dẫn dắt và sức lan tỏa của quốc gia trong thời kỳ mới.

Thủ đô Hà Nội mang hồn cốt, bản lĩnh và trí tuệ dân tộc thì sức mạnh không chỉ nằm ở quy mô dân số hay chỉ số GDP, mà ở chiều sâu văn hóa được bồi đắp qua lịch sử, từ những dấu tích cổ kính của kinh thành Thăng Long, cho đến nhịp sống hiện đại của một trung tâm chính trị, văn hoá, và kinh tế hàng đầu cả nước.

Hà Nội phải được kiến tạo như một “Thành phố văn hiến-bản sắc-sáng tạo,” hướng tới một “Thủ đô văn minh-hiện đại-bền vững” với trí tuệ thời đại và tầm vóc toàn cầu: nơi Văn hiến là gốc rễ, kết tinh trí tuệ dân tộc, nuôi dưỡng niềm tin, khát vọng và bản lĩnh, tạo sức hấp dẫn riêng có mà không đô thị nào sao chép được; bản sắc là điểm tựa, lợi thế cạnh tranh cốt lõi, giúp Hà Nội không chỉ giữ được linh hồn lịch sử mà còn tạo ra sức hút để dẫn dắt sáng tạo, phát triển kinh tế tri thức, thu hút nhân tài; sáng tạo là động lực phát triển, chuyển hóa, biến di sản thành giá trị sống, vừa bảo tồn, vừa phát triển, vừa mở rộng tầm vóc đô thị, từ quy hoạch, kiến trúc, nghệ thuật đến giáo dục, khoa học và quản trị.

Muốn vậy, chiến lược phát triển phải gắn kết đồng bộ giữa văn hóa, không gian, kinh tế và con người. Mỗi quyết sách, dự án và đầu tư đều phải bảo đảm vừa giữ được cốt cách truyền thống, vừa định hình được không gian văn hóa cho thế hệ mai sau, đồng thời tạo ra năng lực đổi mới. Phải phát triển các “mạch sáng tạo” liên kết toàn Thủ đô, bảo đảm dòng chảy năng lượng sáng tạo từ di sản, tri thức đến công nghệ, kết nối các trung tâm văn hóa, học thuật và đổi mới sáng tạo.

Trên cơ sở đó, hình thành “ba cực sáng tạo” gồm: Di sản - trung tâm nội đô lịch sử và không gian ven sông Hồng-thành Cổ Loa; Tri thức-Đại học Quốc gia và các trung tâm đào tạo, nghiên cứu; và Công nghệ- Khu công nghệ cao Hòa Lạc cùng các khu đổi mới sáng tạo. Đây sẽ là trục dẫn dắt sức sáng tạo của toàn Thủ đô, khai thác tối đa giá trị lịch sử, tri thức và công nghệ, biến Hà Nội thành đô thị hội tụ quá khứ, hiện tại và tương lai.

Khi Hà Nội đặt Văn hiến-Bản sắc-Sáng tạo ở vị trí trung tâm của mọi định hướng phát triển, Thủ đô không chỉ khẳng định vị thế đầu tàu, dẫn dắt và lan tỏa sức mạnh quốc gia, mà còn trở thành hình mẫu đô thị có bản lĩnh, trí tuệ, giàu sức sống và bền vững, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai hội tụ thành một sức mạnh toàn diện, làm nền tảng để đất nước phát triển trong thời kỳ mới.

Thứ ba, Hà Nội phải kiến tạo một mô hình quản trị hoàn toàn mới, đủ năng lực điều phối, dẫn dắt, và giải quyết triệt để những vấn đề cấp bách, đồng thời mở ra một tầm nhìn phát triển lâu dài, bền vững.

Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, với khoảng trên dưới mười triệu dân, với vị trí trung tâm chính trị quốc gia đang phải đối mặt với những thách thức đô thị tích luỹ từ lịch sử phát triển: Các khu chung cư cũ, kẹt xe kéo dài, ô nhiễm không khí dai dẳng, ngập lụt khi mưa lớn, và sự quá tải hạ tầng nội đô. Những thách thức ấy không chỉ là bài toán hạ tầng mà là phép thử năng lực quản trị ở tầm quốc gia, là phép thử đối với tầm vóc và bản lĩnh của Thủ đô.

Tôi cũng đề nghị những đại biểu tham dự Đại hội, thảo luận và thống nhất đưa vào Chương trình hành động trong những nhiệm kỳ XVIII này. Để giải quyết dứt điểm bốn vấn đề tồn tại nhiều năm của Thủ đô, nhân dân rất mong đợi. Đó là: vấn đề ùn tắc giao thông; vấn đề trật tự đô thị, xanh, sạch đẹp, văn minh, vệ sinh; vấn đề ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí và vấn đề cuối cùng là vấn đề ngập úng ở đô thị và vùng ven đô.

Để vượt qua, Hà Nội không thể chỉ điều chỉnh theo lối cũ mà phải kiến tạo một mô hình quản trị hoàn toàn mới: Từ quản lý sang kiến tạo; từ chồng chéo, rời rạc sang đồng bộ, tích hợp; từ ngắn hạn sang bền vững, với tầm vóc của một thủ đô hiện đại, vừa đủ sức giải quyết triệt để những vấn đề cấp bách, vừa mở ra tầm vóc phát triển mới; không chỉ duy trì trật tự mà còn tạo năng lực bứt phá; không chỉ quản lý hiện tại mà còn chủ động định hình tương lai. Chúng ta phải dũng cảm làm những việc trước kia chưa ai làm, thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động để dẫn dắt tư duy, chuẩn mực và mô hình phát triển của cả nước.

Đấy phải là một mô hình quản trị tiên tiến, đặc thù, tích hợp và toàn diện, nơi mọi chính sách, dự án và nguồn lực vận hành liên kết như các chức năng của một cơ thể đô thị, dưới hệ thống điều phối trung tâm và nền tảng dữ liệu liên ngành, xóa bỏ rời rạc, chồng chéo và mâu thuẫn. Mọi quyết sách phải dựa trên khoa học và bằng chứng, được thử nghiệm, mô phỏng và hiệu chỉnh trước khi triển khai, không vì cảm tính hay lợi ích cục bộ.

Thứ tư, hoàn thiện mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, biến mỗi cực phát triển thành một trung tâm động lực thực sự, được kết nối chặt chẽ bằng hạ tầng xương sống, các trục chiến lược và hành lang liên kết tổng hợp.Phát triển Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn mới đòi hỏi phải chuyển mình căn bản mô hình “đơn cực tập trung” sang cấu trúc “đa cực, đa trung tâm.” Không thể tiếp tục dồn nén mọi chức năng hành chính, kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa,... vào khu nội đô lịch sử vốn đã quá tải, mà phải tổ chức lại không gian đô thị theo các cực phân tán, nhưng vẫn đảm bảo liên kết đồng bộ.

Mỗi vùng đô thị giữ một sứ mệnh chuyên biệt trong một chỉnh thể thống nhất của Thủ đô: lõi trung tâm gắn liền với khu vực Hoàn Kiếm-Ba Đình, giữ vai trò chính trị, văn hóa và bảo tồn di sản; cực Tây Bắc, nơi có Khu công nghệ cao Hòa Lạc, trở thành trung tâm công nghệ cao, giáo dục và nghiên cứu; phía Nam, nơi có các khu công nghiệp hiện đại, đảm nhận logistics, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, chế biến; phía Đông nơi có các cảng cửa ngõ, là trung tâm thương mại và dịch vụ. Mỗi cực trở thành vệ tinh động lực, vừa tự chủ chức năng, vừa gắn kết chặt chẽ với toàn Thủ đô và các vùng phụ cận, giúp Hà Nội trở thành đô thị lan tỏa, kết nối và dẫn dắt vùng, dẫn dắt quốc gia.

Sự phát triển đa cực là thiết kế giúp Hà Nội mở rộng quy mô của trung tâm, để mỗi cực trở thành một “vệ tinh động lực” - vừa tự chủ chức năng, vừa gắn bó hữu cơ với Thủ đô chung và các vùng phụ cận.

Trọng tâm của mô hình này là tư duy “hạ tầng dẫn dắt quy hoạch” thay thế cho tư duy “quy hoạch để xây” - nghĩa là mọi chiến lược dân cư, công nghiệp, thương mại hay nhà ở phải được thiết kế xoay quanh năng lực hạ tầng thực tế, đặc biệt là hạ tầng giao thông, năng lượng, nước sạch, thoát nước, xử lý rác và hạ tầng số, coi toàn bộ là một cơ thể thống nhất, trong toàn thành phố.

Hạ tầng phải đi trước một bước, đồng bộ và thông minh: đường bộ cao tốc, hệ thống tàu điện ngầm, đường sắt trên cao, cảng sông, sân bay, mạng lưới điện-nước- thông tin phải liên kết theo tư duy “trục-vành đai-ga.”

Quy hoạch không còn là bản vẽ tĩnh, mà là một chiến lược hạ tầng động, liên tục cập nhật bằng dữ liệu số, giám sát bằng mô hình mô phỏng, đảm bảo mọi dự án đều được triển khai có căn cứ, minh bạch và hiệu quả.

Đây chính là phương thức chuyển hóa quy hoạch từ hình học sang chiến lược, từ bản đồ sang năng lực vận hành.

Thứ năm, phát triển Hà Nội thành trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, động lực trung tâm thúc đẩy phát triển vùng và quốc gia dựa trên kinh tế tri thức. Quy mô GRDP của Hà Nội năm 2024 ước đạt khoảng 58,6 tỷ USD, xếp thứ 2 toàn quốc về quy mô. Tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm 2025 của Hà Nội là 7,92%, xếp thứ 17/34 địa phương về tốc độ tăng trưởng. Nếu so sánh với năm 2024, thì tăng trưởng từ 6,65% lên 7,92% là con số tăng trưởng tích cực, nhưng về tốc độ tăng trưởng so với mặt bằng chung, thì Hà Nội chưa có gì vượt trội so với các địa phương khác, mặc dù quy mô GRDP Hà Nội vẫn xếp thứ 2 toàn quốc.

Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là yếu tố quyết định đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng giai đoạn tới và là trục động lực then chốt để Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới - từ Thủ đô hành chính, chính trị trở thành trung tâm tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu quốc gia, đóng vai trò dẫn dắt vùng đồng bằng sông Hồng và lan tỏa cả nước. Đây không chỉ là yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, mà còn là một lựa chọn chiến lược về tầm vóc quốc gia, thể hiện tư duy chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học-công nghệ-nhân tài-sáng tạo.

Hà Nội phải trở thành nơi kiến tạo chính sách mới, thử nghiệm công nghệ mới, đào tạo nhân tài mới và khởi nguồn ý tưởng mới cho quốc gia. Thủ đô đang hội tụ đầy đủ những điều kiện thuận lợi nhất, cùng với Thành phố Hồ Chí Minh là hai địa phương có nhiều lợi thế nhất để đảm nhiệm vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ của đất nước: là nơi tập trung nguồn nhân lực tri thức chất lượng cao, với các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách Khoa, Học viện Bưu chính Viễn thông, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; là đầu mối hạ tầng công nghệ và dữ liệu quốc gia, với các khu công nghệ cao trọng điểm như Hòa Lạc, các trung tâm dữ liệu, trung tâm nghiên cứu, mạng lưới hạ tầng số đồng bộ; là nơi có hệ sinh thái doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo đang phát triển mạnh, với Viettel, VNPT, FPT, MobiFone... và hàng nghìn startup công nghệ; là nơi có các trung tâm nghiên cứu của các tập đoàn công nghệ toàn cầu như Samsung, Qualcomm; đồng thời cũng là nơi tập trung nguồn vốn dồi dào đến từ các định chế tài chính lớn như Vietcombank, Techcombank, VPBank, Agribank, BIDV, VietinBank...

Khi tất cả các thành phần được kết nối, vận hành đồng bộ và thống nhất trong một cơ chế quản trị năng động, minh bạch, có định hướng chiến lược, và được nhà nước dẫn dắt, kiến tạo. Hà Nội sẽ hiện thực hóa sức mạnh tổng hợp vượt trội. Sức mạnh này không chỉ thúc đẩy bứt phá trong ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo, mà còn giúp Thủ đô từng bước nghiên cứu khoa học để làm chủ các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, và đi đầu trong phát triển các ngành mới nổi.

Thứ sáu, lấy con người làm trung tâm và thước đo mọi sự phát triển, xây dựng Thủ đô nhân văn, hạnh phúc, công bằng và văn minh, trở thành hình mẫu văn hóa, tri thức dẫn dắt quốc gia. Trong mọi chiến lược phát triển, con người phải là điểm khởi đầu và cũng là đích đến. Với Hà Nội- trung tâm hội tụ tinh hoa dân tộc, nơi kết tinh lịch sử, văn hóa và trí tuệ Việt Nam thì vai trò của con người càng trở nên cốt lõi, không chỉ là chủ thể phát triển, mà còn là thước đo để đánh giá thành công của mọi chính sách, công trình và mọi thiết kế tương lai của Thủ đô.

Đặt con người làm trung tâm không chỉ là quan điểm nhân văn, mà còn là nguyên tắc vận hành của một đô thị hiện đại, thông minh và phát triển bền vững. Mọi chính sách, quy hoạch, công nghệ, hạ tầng phải phục vụ năng lực và chất lượng sống của người dân. Thủ đô phải trở thành thành phố nơi mọi người dân đều có cơ hội học tập, sáng tạo, khởi nghiệp và cống hiến; đồng thời có mạng lưới phúc lợi toàn diện, bảo đảm y tế, giáo dục, an sinh, nhà ở, việc làm và không gian văn hóa, nghệ thuật cho mọi tầng lớp. Khi con người được phát triển toàn diện, xã hội mới thực sự công bằng, sáng tạo và hạnh phúc.

Phát triển con người là trung tâm cốt lõi của phát triển Thủ đô. Điều này không chỉ bao gồm nâng cao năng lực, phẩm giá và chất lượng sống, mà còn là phát triển văn hóa ứng xử và đạo đức công dân. Hà Nội cần đề cao tinh thần “thanh lịch, nghĩa tình, trách nhiệm” trong đời sống hiện đại, đồng thời xây dựng một môi trường công vụ chuẩn mực, trong sạch, gần dân, nơi mọi hành vi của cán bộ và cơ quan nhà nước đều phản ánh trách nhiệm và sự gắn bó với nhân dân.

Thứ bảy, giữ vững quốc phòng-an ninh; mở rộng đối ngoại, hợp tác vùng và quốc tế.

Hà Nội phải luôn là pháo đài vững chắc về chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa; phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm có tổ chức; nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, thích ứng biến đổi khí hậu. Lấy cảm giác an toàn và bình yên của người dân và du khách làm thước đo cho sự bình yên của Thủ đô. Đồng thời, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập và hợp tác phát triển vùng, quốc tế, mở rộng mạng lưới hợp tác với các đô thị lớn trên thế giới, tham gia tích cực vào mạng lưới các “Thành phố xanh-thông minh-sáng tạo.” Qua đó, nâng cao vị thế Hà Nội - Trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục, kinh tế tiêu biểu của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thưa các đồng chí,

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng như cá nhân tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với tinh thần đột phá, đổi mới, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hà Nội nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xứng đáng với tầm vóc và vị thế “Thủ đô ngàn năm văn hiến,” “Thủ đô anh hùng,” “Thành phố vì hòa bình,” “Thành phố sáng tạo”; tự tin, vững bước tiên phong cùng cả nước tiến vào Kỷ nguyên mới, góp phần xứng đáng đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi. Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí./.