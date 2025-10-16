Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII với số phiếu cao nhất

(Ngày Nay) - Chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành quy trình bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự phiên làm việc có 550 đại biểu đại diện cho gần 50 vạn đảng viên toàn Đảng bộ thành phố.

Dự phiên làm việc quan trọng này còn có các đồng chí đại biểu Trung ương.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khóa XVII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XVII; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội…

Thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành nội dung bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XVII trình bày Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII chuẩn bị.

Đề án nhân sự đã nêu rõ yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu và đề nghị số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII gồm 75 đồng chí.

Với sự nhất trí cao, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 75 đồng chí.

Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Văn Phong đã báo cáo Đại hội danh sách đề cử nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII.

Căn cứ Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII chuẩn bị và đã được Trung ương phê duyệt, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII đã chuẩn bị danh sách đề cử nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 86 đồng chí (số dư 14,67%).

Ngay sau đó, các đại biểu đã chia tổ thảo luận Đề án nhân sự.

Tiếp đó, thay mặt Đoàn chủ tịch, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận của các đoàn đại biểu về tiêu chuẩn, cơ cấu và kết quả ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII.

Theo đó, các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị nhân sự của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, nhất trí cao về tiêu chuẩn, cơ cấu nhân sự được nêu trong Đề án nhân sự.

11/11 tổ đại biểu không có ứng cử, đề cử thêm và nhất trí với danh sách đề cử nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII chuẩn bị.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong đã trình bày danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII gồm 86 đồng chí.

Tiếp đó, các đại biểu đã biểu quyết chốt danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII.

100% các đại biểu dự Đại hội đã nhất trí với danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 86 đồng chí.

Ngay sau đó, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đỗ Anh Tuấn đã thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành nội dung bầu Ban kiểm phiếu.

Căn cứ Quy chế bầu cử số 190-QĐ/TƯ ngày 10/10/2024 của Bộ Chính trị (khóa XIII), cơ cấu Ban kiểm phiếu gồm một số đại biểu chính thức trong Đại hội không có tên trong danh sách bầu cử. Căn cứ quy định trên, Đoàn Chủ tịch dự kiến Ban kiểm phiếu của Đại hội là 15 đồng chí.

Đại hội đã nhất trí 100% bầu Ban kiểm phiếu gồm 15 đồng chí và thống nhất biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu của Đại hội.

Ngay sau đó, Ban kiểm phiếu đã tiến hành nhiệm vụ. Đại hội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu đủ 75 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII đã trúng cử với số phiếu cao nhất với 99,27%.