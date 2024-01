Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo tại Long An

(Ngày Nay) - Ngày 26/1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Cùng dự có lãnh đạo tỉnh Long An, các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao sự năng động, sáng tạo, chung sức, chung lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An trong suốt các thời kỳ từ đấu tranh bảo vệ Tổ quốc đến xây dựng, phát triển đất nước. Trong phát triển kinh tế - xã hội, Long An đạt nhiều thành quả nổi bật, quy mô kinh tế đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 94 triệu đồng là ở mức cao so với cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,75%. Chỉ số PCI nằm trong nhóm đầu cả nước…

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, biểu dương thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An, đồng thời đề nghị Long An tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Trong đó, cần sớm cụ thể hóa quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, huy động nguồn lực thực hiện để đạt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho đô thị hóa và người dân vùng sâu, vùng xa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; chăm lo đời sống người dân, công nhân lao động nhất là ở vùng sâu, vùng xa để mọi người, mọi nhà được đón Tết an lành, hạnh phúc…

Long An với kinh nghiệm, lợi thế sẵn có cần phát huy vai trò dẫn dắt, giữ vai trò kết nối giữa các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ nhằm tạo sự phát triển bền vững, đồng đều.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa, năm 2023, trên địa bàn tỉnh có hơn 41.200 lao động bị giảm giờ làm, trên 18.300 lao động bị ngừng việc tạm thời, 21 lượt doanh nghiệp xây dựng, báo cáo phương án sử dụng lao động với gần 3.000 lao động bị mất việc làm.

Toàn tỉnh còn hơn 3.600 hộ nghèo, trên 9.000 hộ cận nghèo, 3.100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hơn 12.600 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Long An hiện có hơn 102.000 đối tượng chính sách và người có công với cách mạng; gần 15.200 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội cấp hằng tháng, số tiền chi trả thường xuyên hằng năm trên 300 tỷ đồng.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Long An quan tâm, thực hiện công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, công nhân, người lao động khó khăn, với kinh phí trên 230 tỷ đồng. Nguồn kinh phí từ ngân sách trên 210 tỷ đồng; kinh phí huy động đóng góp từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hơn 20 tỷ đồng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lời chúc mừng năm mới an khang, hạnh phúc, giành nhiều thắng lợi mới đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An. Đồng thời, trao tặng 600 phần quà Tết cho gia đình chính sách, công đoàn viên, người lao động, người dân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, các nhu yếu phẩm; trao tặng 10 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 500 triệu đồng cùng 200 triệu đồng cho Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Long An.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự Chương trình Tết Nhân ái và cắt băng khai mạc phiên chợ 0 đồng dành cho người nghèo do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức./.