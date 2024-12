Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra hiện trường, thăm hỏi nạn nhân vụ cháy quán cà phê

Tại hiện trường vụ cháy, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu về triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về vụ án đốt gây cháy quán cà phê tại phường Cổ Nhuế 2. Các cơ quan chức năng tập trung khắc phục hậu quả; khẩn trương điều tra vụ án, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật để răn đe, phòng ngừa.

Cũng trong sáng 19/12, Phó Thủ tướng đã đến Bệnh viện E thăm hỏi các nạn nhân của vụ cháy. Phó Thủ tướng chia sẻ những mất mát, đau thương và gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn. Phó Thủ tướng yêu cầu dành mọi ưu tiên cứu chữa người bị thương; động viên, hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn, sớm ổn định tình hình, bảo đảm cuộc sống cho người dân.

Liên quan đến vụ cháy làm chết 11 người tại quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng, sáng sớm 19/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Giết người”, khởi tố bị can đối với C.V.H (sinh năm 1973, hiện trú tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội; có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”) để điều tra, xử lý hành vi đốt quán cà phê làm nhiều người tử vong.

Sau vụ cháy, thành phố Hà Nội đã có công văn chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ việc. Công an Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định và xác minh, làm rõ danh tính các nạn nhân. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp các sở, ban, ngành thành phố tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy.