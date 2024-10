PV GAS – Điểm sáng trong phong trào an toàn vệ sinh viên

(Ngày Nay) - Trong không khí náo nhiệt và đầy sôi động của Hội thi An toàn Vệ sinh viên (ATVSV) giỏi năm 2024 do Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức trong 2 ngày ngày 25-26/10 tại Tp.Vũng Tàu, đội tuyển Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã xuất sắc giành Giải Đặc biệt toàn đoàn.

Với vị thế của một trong những đơn vị “điểm sáng” của toàn ngành, PV GAS đã thể hiện cả một quá trình phấn đấu, quyết tâm thi đấu với tinh thần đề cao Văn hóa an toàn, trẻ trung cùng slogan bứt phá “Vượt ngàn chông gai, “Say Hi” chiến thắng”.



Diễn ra tại thành phố biển Vũng Tàu, Hội thi ATVSV năm nay quy tụ 20 đội tuyển từ các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tranh tài qua năm phần thi chính: tiểu phẩm giới thiệu, thi lý thuyết, thi PCCC, xử lý tình huống và sơ cấp cứu. Xác định việc đảm bảo an ninh an toàn, sức khỏe, môi trường có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, PV GAS mở đầu ấn tượng bằng màn giới thiệu “PV GAS – Năng lượng xanh” qua tiểu phẩm múa và giới thiệu, đem đến màn trình diễn đầy màu sắc, trẻ trung và khí thế.

Đội tuyển PV GAS tiếp tục tăng tốc ở các phần thi, trong bối cảnh tất cả các “đối thủ” đều rất mạnh, nỗ lực và có năng lực vượt trội. Cuộc thi lý thuyết được đội PV GAS trả lời chính xác tất cả các câu với sự tự tin và tốc độ thần tốc. Phần thi PCCC, PV GAS là đội mở màn nhưng đầy thuyết phục, đạt giải nhì trong phần thi chuyên ngành với cự li 200m. Phần thi sơ cấp cứu với thử thách cố định xương chân gãy hở trong thời gian 14 phút, đội tuyển PV GAS cũng hoàn thành như những “bác sĩ cấp cứu” thực thụ; không chỉ thao tác chuẩn xác, mà còn thuyết trình và trả lời câu hỏi phụ một cách hoàn hảo.

Kết quả thành công tại Hội thi toàn ngành không phải là “may mắn bất ngờ” mà là chuỗi tác động liên hoàn của cả quá trình bền bỉ ở tất cả các đơn vị PV GAS. Luôn đặt công tác an toàn lên hàng đầu trong mọi hoạt động, mạng lưới ATVSV nói riêng, toàn thể phong trào an ninh an toàn nói chung đã đóng góp vào thành tích chung của PV GAS, là thành tố quan trọng cho 34 năm PV GAS phát triển bền vững, an toàn, bảo vệ môi trường và cuộc sống yên vui.

Hệ thống quản lý An toàn - Chất lượng - Môi trường của PV GAS luôn được quan tâm đầu tư và không ngừng nâng cấp, hiện đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế như OHSAS 45001, ISO 9001 và IS0 14001. PV GAS triển khai đồng bộ các giải pháp an toàn, trong đó chú trọng công tác kiểm soát rủi ro, công việc nguy hiểm, kiểm soát an toàn trong vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, kiểm soát nhà thầu, quản lý thay đổi được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ.

Công tác quản lý môi trường và vệ sinh lao động tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; môi trường làm việc được cải thiện ngày càng “Xanh - Sạch - Đẹp”; sức khoẻ người lao động được quan tâm, cải thiện. Nhận thức về an toàn của người lao động ngày càng được nâng cao. Công tác đào tạo và huấn luyện, công tác PCCC và diễn tập ứng cứu khẩn cấp được duy trì tốt, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, đơn vị, chính quyền và nhân dân địa phương. Số sự cố kỹ thuật được xử lý kịp thời và thống kê theo dõi, phân tích đầy đủ. Kết quả trong 34 năm qua, PV GAS không để xảy ra sự cố cháy nổ gây thiệt hại đến tài sản và môi trường, các hoạt động SXKD của PV GAS luôn “An toàn - Liên tục - Hiệu quả”, cung cấp nguyên nhiên liệu khí ổn định, chất lượng cho phát triển kinh tế đất nước.

Kết quả đạt được của PV GAS trong công tác an toàn, có sự đóng góp tích cực của tổ chức công đoàn, đặc biệt là mạng lưới ATVSV. Công đoàn và các công đoàn cơ sở trực thuộc đã triển khai thực hiện tốt công tác an toàn – vệ sinh – lao động (ATVSLĐ) và hoạt động của mạng lưới ATVSV; xây dựng được đội ngũ cán bộ tham gia vào công tác ATVSLĐ từ cấp cơ sở có trình độ chuyên môn tốt, nhiệt tình, năng nổ, quan tâm đến các hoạt động ATVSLĐ; xây dựng và duy trì mạng lưới ATVSV cho tất cả các cơ sở SXKD, hoạt động của mạng lưới ATVSV đã đi vào nề nếp và có hiệu quả.

Mạng lưới ATVSV thường xuyên được kiện toàn, đến nay có gần 400 ATVSV được đào tạo, huấn luyện kiến thức về ATVSLĐ; quy chế tổ chức hoạt động của mạng lưới ATVSV được cập nhật, bổ sung; chất lượng hoạt động của mạng lưới ATVSV được cải thiện qua các năm... Các ATVSV tích cực góp phần vào việc cải thiện điều kiện lao động, môi trường làm việc; ngăn ngừa, không để xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; góp phần đảm bảo hoạt động SXKD luôn an toàn, liên tục, đạt hiệu quả cao thông qua việc tổ chức các hoạt động; tuyên truyền, phổ biến và vận động NLĐ nâng cao nhận thức về an toàn, ý thức tuân thủ nội qui, qui chế của PV GAS, các qui định của pháp luật về ATSKMT.

Hoạt động hiệu quả, mạng lưới ATVSV đã đóng góp vào thành tích chung trong công tác ATVSLĐ, góp phần đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS; và dịp này, đã đem về Giải Đặc biệt cho PV GAS từ Hội thi lớn nhất của toàn ngành giành cho lực lượng ATVSV.