PV GAS tích cực chuẩn bị ứng phó bão Yagi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, vào lúc 4 giờ sáng ngày 05/9/2024, tâm bão Yagi đang trên vùng biển bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 550 km. Bão theo hướng Tây, sau đó chếch lên Bắc, có tốc độ 10km/h, đến 4h sáng ngày mai sẽ cách đảo Hải Nam khoảng 210 km, sức gió 184 – 201 km/h, cấp siêu bão.

Dự báo sau đó, siêu bão tăng tốc 10 – 15 km/h, đi sượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), vào vịnh Bắc Bộ đêm ngày 6, rạng sáng ngày 7/9. Lúc này, gió bão giảm còn cấp 13-14, tức ngưỡng 134-166 km/h, giật cấp 17.

Trước tình hình trên, để chủ động phòng chống với bão số 3 theo chỉ đạo khẩn từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; quyết tâm ngăn ngừa các thiệt hại về người, tài sản và môi trường do bão gây ra, PV GAS đã khẩn trương thực hiện quy trình phòng, chống bão. Lãnh đạo PV GAS yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến, đường đi của bão, duy trì trực chỉ huy 24/24h, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt để kịp thời ứng phó; kích hoạt ngay kế hoạch, quy trình ứng phó với bão gần; triển khai các phương án phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, tài sản của đơn vị. Đối với tàu, phương tiện vận chuyển LPG/CNG/LNG, các công trình đang thi công/xây lắp/bảo dưỡng sửa chữa phải tiến hành kiểm tra, rà soát có các biện pháp, phương án sơ tán người, phương tiện, vật tư, thiết bị đến nơi an toàn.

Các đơn vị PV GAS, đặc biệt là Chi nhánh khí Hải Phòng có những vị trí có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão, đều khẳng định đã triển khai khẩn trương các phương án phòng, chống thiên tai dựa trên nguyên tắc 4 tại chỗ để chuẩn bị ứng phó; bố trí đầy đủ nhân lực, từ lực lượng cán bộ chỉ huy đến nhân sự vận hành, hỗ trợ sản xuất, hậu cần và sẵn sàng tăng cường tại các công trình khí trong thời gian bão đổ bộ. Các đơn vị đều phối hợp với Công ty Dịch vụ Khí để bố trí nhân sự, vật tư, thiết bị phục vụ bảo dưỡng sửa chữa, sẵn sàng ứng phó khắc phục các tình huống hư hỏng thiết bị sản xuất (nếu có); đặc biệt bố trí phương tiện, thiết bị đảm bảo duy trì thông tin liên lạc 24/24h; rà soát, bổ sung các trang thiết bị y tế/túi thuốc y tế cho các công trình khí; rà soát, chuẩn bị các nhu yếu phẩm như lương thực, thực phẩm, nước uống,… cho đội ngũ nhân sự trực tiếp tại công trình khí trong suốt thời gian bão đi qua.

Các đơn vị trực thuộc và thành viên PV GAS khu vực Kho Đình Vũ, Hải Phòng, Hàm Rồng – Thái Bình, Hà Nội, và các tỉnh phía Bắc, miền Trung thường xuyên theo dõi diễn biến, đường đi của bão; trao đổi và cập nhật thông tin phòng chống bão, sẵn sàng hỗ trợ trong PV GAS cũng như các đơn vị ngoài PV GAS.

Trong cơn bão, đặc biệt lưu tâm là các vấn đề liên quan tới an ninh - an toàn - phòng cháy chữa cháy. Các vị trí đón bão đều nghiêm ngặt thực hiện kiểm tra hệ thống cảnh báo, cứu hỏa, cứu hộ cứu nạn, thoát hiểm…; đảm bảo các thiết bị trong tình trạng hoạt động bình thường, đạt chất lượng và đầy đủ số lượng, được trang bị đúng tại các vị trí quy định.

Đối với cơ sở hạ tầng, tòa nhà văn phòng, các đơn vị cũng tiến hành tháo biển báo, dọn dẹp hiện trường/kho bãi; di chuyển các vật tư, dụng cụ dễ bị thổi bay vào trong khu vực nhà kho; chuẩn bị các bao cát, dây thừng tiến hành gia cố/chằng buộc tại khu vực xung yếu và tiến hành bắn vít gia cố các mái tôn khu vực nhà xưởng văn phòng; tiến hành cắt tỉa cây xanh tại các công trình…

PV GAS cũng phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, đối tác liên quan; sẵn sàng tham gia ứng phó, hỗ trợ các đơn vị khác khi được yêu cầu và báo cáo tình huống khẩn cấp theo quy định của Tổng công ty. Đối với các công trình dầu khí ngoài khơi, PV GAS cũng phối hợp và chủ động khẩn trương tổ chức sơ tán người lao động ra khỏi các công trình dầu khí ở trong vùng nguy hiểm.

Cụ thể, theo kế hoạch, tàu kho nổi Viet Dragon 68 sẽ tháo neo di chuyển đến điểm tránh báo vào 17h chiều 5/9, dự kiến ngày 9/9 sẽ quay lại điểm neo. Với các tàu vận chuyển khí, PV GAS đã chủ động phối hợp với chủ tàu điều động các tàu tránh bão số 3 theo yêu cầu của các cảng vụ địa phương; phối hợp với các khách hàng xe bồn, chủ động về kế hoạch nhận hàng, tránh thời gian bị ảnh hưởng bởi mưa bão.

Lãnh đạo PV GAS cũng yêu cầu các đơn vị sẵn sàng tham gia ứng phó, hỗ trợ các đơn vị khác khi được yêu cầu và báo cáo tình huống khẩn cấp theo quy định của Tổng công ty. PV GAS sẵn sàng thực hiện chế độ báo cáo trong tình huống khẩn cấp theo quy định của Tập đoàn.