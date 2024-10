PV GAS tổ chức 2 giải thể thao chào mừng Tuổi 34 phát triển

Giải Bơi lội PV GAS – năm 2024: Đường đua xanh tôn vinh sức mạnh đồng đội và thử thách bản thân

Trong ngày nghỉ cuối cùng của Tháng 9, Trung tâm Văn hóa - Thể thao Liên doanh Vietsovpetro sôi động hẳn lên khi đông đảo vận động viên (VĐV) và người cổ động của PV GAS “phủ sóng” toàn bộ khu vực hồ bơi. Gần 50 VĐV đến từ 9 đơn vị trong toàn Tổng công ty đã cùng tranh tài, khiến cho đường đua xanh tràn ngập tiếng reo hò và vỗ tay không dứt.

Giải đấu bao gồm 7 nội dung, chia thành các cự ly, lứa tuổi, giới tính: 50m tự do nam, 50m tự do nữ, 50m ếch nam, 50m ếch nữ, 100m tự do nam, 100m tự do nữ, tiếp sức tự do 200m nam - nữ. Nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện từ Ban lãnh đạo và Công đoàn các cấp, mỗi đơn vị tham gia đều có những nỗ lực và nét riêng, khiến giải đấu không chuyên trở nên đặc biệt.

Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (PV GAS VUNG TAU) có đội hình đông đảo nhất với 9 VĐV, giành được những thành tích tốt, dù nhiều “tay bơi” đang phải trực bảo dưỡng sửa chữa. Rất nhiệt thành tham gia còn phải kể đến các đơn vị xa cách như Công ty Khí Cà Mau (PV GAS CA MAU), Công ty CP Ống thép Dầu khí Việt Nam (PV GAS PVPIPE). Một trong những điểm nhấn của giải đấu năm nay là sự trở lại của một số kình ngư kỳ cựu như anh Trần Kim Trung đến từ PV GAS PVPIPE, người đã "im hơi lặng tiếng" trong suốt thời gian dài, rồi trở lại xuất sắc, về nhất ở nội dung 50m tự do nam (nhóm tuổi dưới 40) với thành tích đáng nể.

Giải đấu tiếp tục ghi nhận thắng lợi liên hoàn, nhận được toàn bộ huy chương vàng từ nội dung cá nhân lẫn đồng đội của PV GAS CA MAU, chứng thực cho cả một quá trình kiên trì luyện tập và quyết tâm thi đấu. Các huy chương khác nêu tên nhiều đơn vị như Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ (PV GAS SE), Cơ quan điều hành, Công ty CP Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS DISTR)… 3 giải đồng đội lần lượt được trao cho PV GAS CA MAU, PV GAS SE, PV GAS PVPIPE. Trên hết, sự nhiệt huyết của tất cả các VĐV đã giúp mùa giải thực sự trở thành sân chơi chung cho tất cả người lao động yêu thích bơi lội.

Giải bơi PV GAS 2024 không chỉ là nơi để tranh tài, sàng lọc, lựa chọn vận động viên tốt để đào tạo mà còn là cơ hội để mọi người gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Đây cũng là nơi các VĐV kiểm tra mức độ hoàn thiện kỹ thuật cá nhân, đồng thời ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp thể thao của mình. Từ những tiếng cười, những cái bắt tay siết chặt cho đến những giây phút căng thẳng trên đường đua, tất cả đã tạo nên một không khí thi đấu thân thiện nhưng không kém phần quyết liệt; cùng nhau nâng cao sức khỏe và tiếp thêm năng lượng tích cực cho công việc.

Giải cờ vua, cờ tướng PV GAS 2024: Sân chơi của môn thể thao trí tuệ

Giải cờ vua cờ tướng PV GAS 2024 đã được tổ chức thành công trong 2 ngày 28-29/9/2024 tại Phòng đào tạo PV GAS tại Tp.Vũng Tàu. Giải quy tụ gần 40 VĐV đến từ 8 đơn vị trong toàn Tổng công ty. Giải đấu đạt đến tiêu chuẩn quốc gia khi có sự hỗ trợ công tâm từ tổ trọng tài chuyên nghiệp và phần mềm Swiss-manager bốc thăm ngẫu nhiên trước mỗi vòng đấu theo hệ Thụy Sĩ.

Trong cuộc tranh tài năm nay, không gian Phòng đào tạo PV GAS Vũng Tàu tách biệt và thoáng rộng, rất phù hợp cho những trận đấu trí kiên nhẫn và ngang tài ngang sức. Chỉ có tiếng gõ của đồng hồ đếm từng nước đi, quyết sách hoàn thành ván cờ; còn lại, sự yên lặng tuyệt đối được tuân thủ và tôn trọng, nhằm giữ “đấu trường” tập trung cao độ cho các kỳ thủ. Bên ngoài hành lang nhà thi đấu lại là nơi thảo luận sâu về chuyên môn của mỗi ván đấu, trao đổi xung quanh các thuật ngữ khai cuộc - trung cuộc - tàn cuộc, cũng như các thế đánh xen lẫn với sự tiếc nuối của những nước đi “nhầm”.

Giải đấu lần này vẫn chứng kiến sự nổi trội của nhiều đội tuyển trải qua nhiều năm thi đấu. Ở môn cờ vua, thành công nhất là 3 đội tuyển: PV GAS CA MAU, PV GAS DISTR, PV GAS VUNG TAU. Ở môn cờ tướng, thứ hạng cao nhất là những đội: Cơ quan điều hành, PV GAS VUNG TAU, Công ty đường ống khí Nam Côn Sơn. Trong 6 huy chương ở 2 môn đấu, có tới 3 VĐV giành được giải Vàng và Bạc về cho Cơ quan điều hành.

Giải cờ vua, cờ tướng PV GAS 2024 đã khép lại với những nụ cười rạng rỡ, những cái ôm chúc mừng và những khoảnh khắc đáng nhớ về tình đồng đội, tình đồng nghiệp. Đây không chỉ là một giải đấu, mà còn là dịp để mọi người chia sẻ những giá trị tốt đẹp, cùng nhau giao lưu thể thao trí tuệ nhằm tiếp thêm năng lượng tích cực cho công việc.