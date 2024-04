Quảng Ninh: Điều chỉnh giờ xuất cảng Ao Tiên đi đảo Quan Lạn theo thủy triều

(Ngày Nay) - Ngày 29/4, lãnh đạo UBND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết, thời gian tàu thuyền xuất cảng từ cảng tàu quốc tế Ao Tiên đi đảo Quan Lạn sẽ được điều chỉnh theo lịch thủy triều để cấp lệnh tàu xuất cảng cho phù hợp với thực tế, tránh việc tàu bị mắc kẹt do thủy triều.

Ông Vũ Đức Hưởng, Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn cho biết, từ ngày 30/4, tại Cảng tàu quốc tế Ao Tiên đi đảo Quan Lạn sẽ có sự điều chỉnh khung giờ phù hợp với từng kích cỡ tàu để đảm bảo an toàn, lịch trình di chuyển của nhân dân và du khách.

Theo Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn, sáng 29/4, vào thời điểm từ 7 giờ đến 10 giờ tại khu vực xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn có độ cao mực nước thủy triều thấp từ 0,3m đến 0,5m, dẫn đến việc xuất hiện cồn cát cách bến Quan Lạn 1km (nằm ngoài ranh giới của Bến Quan Lạn) và cồn cát nằm trên tuyến luồng chỉ dẫn cho các phương tiện thủy nội địa vào bến Quan Lạn. Trong thời gian mực nước thấp có 4 phương tiện thủy chở 343 khách du lịch từ cảng khách Ao Tiên ra bến Quan Lạn gồm các tàu: Thành Hưng 668 chở 93 khách, Hoàng Vi 08 chở 58 khách, Hảo Thịnh 68 chở 83 khách, Nguyên Việt 838 chở 109 khách.

Do mực nước thủy triều thấp và đây là các phương tiện chở khách cỡ lớn nên không thể đi qua được cồn cát cách bến Quan Lạn 1 km để đưa khách vào bến, các phương tiện cỡ nhỏ vẫn hoạt động ra vào bến Quan Lạn bình thường.

Bốn phương tiện trên mắc cạn 45 phút, từ 8 giờ 45 phút đến 9 giờ 30 phút (riêng phương tiện thủy Thành Hưng 668 bố trí phương tiện nhỏ ra chuyển tải khách vào bờ). Sau khi bị mắc cạn, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện phối hợp với Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực Quan Lạn thông tin đến thuyền trưởng, giải thích cho khách du lịch lý do mắc cạn do mực nước thủy triều thấp. Sau 45 phút (đến 9 giờ 30 phút) tất cả bốn phương tiện thủy đã cập Bến Quan Lạn an toàn.

Sau khi nhận được tin báo, UBND huyện Vân Đồn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và xã Quan Lạn rà soát lại các phương tiện hoạt động vận tải khách ra các xã đảo thăm quan, nghỉ dưỡng; điều chỉnh lịch tàu chở khách chạy phù hợp với lịch nước thủy triều để các phương tiện vận chuyển khách cập bến an toàn, không bố trí các phương tiện trọng tải lớn chở khách trong thời điểm mực nước thủy triều cạn kiệt, không để xảy ra tình trạng mắc cạn do thủy triều trong dịp Hè 2024.

Để đảm bảo an toàn và tạo mọi điều kiện cho các phương tiện thủy đưa đón du khách tại bến Quan Lạn an toàn trong thời gian mực nước thủy triều cạn thấp trong năm diễn ra vào đúng dịp lễ 30/4 - 1/5, UBND huyện Vân Đồn đã phối hợp và kiến nghị Cảng khách Ao Tiên, Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực Vân Đồn bố trí, sắp xếp cho các phương tiện thủy cỡ nhỏ chở khách vào thời gian thủy triều thấp, sắp xếp lại giờ chạy đối với các phương tiện thủy cỡ lớn xuất phát từ Cảng Ao Tiên trong những ngày 30/4 và 1/5.

Về giải pháp lâu dài, UBND huyện Vân Đồn đang tính đến phương án đề nghị các cơ quan chức năng khảo sát, nạo vét luồng tuyến sâu, rộng để đảm bảo các phương tiện thủy ra, vào cảng an toàn, phục vụ tốt các hoạt động du lịch, dịch vụ và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, việc xây dựng bến Quan Lạn mới theo hướng đẩy bến ra xa thêm vài trăm mét nữa để không còn phụ thuộc vào "con nước", được cho là giải pháp bền vững, hiệu quả hơn.

Theo thông tin từ UBND huyện Vân Đồn, trong ngày 29/4, khách lưu trú trên địa bàn đảo Quan Lạn đạt trên 2.000 người.