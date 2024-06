Sẵn sàng đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định mùa nắng nóng

Trong tháng 5/2024, khi nhu cầu điện tăng trưởng rất cao do kinh tế tiếp tục hồi phục, đồng thời nắng nóng gay gắt diện rộng diễn ra tại cả 3 miền vào cuối tháng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vẫn duy trì đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Mặc dù công suất đỉnh của toàn hệ thống đạt 47.147MW (ngày 29/5), chưa vượt qua đỉnh của cuối tháng 4, nhưng sản lượng điện tiêu thụ ngày lớn nhất (ngày 29/5) đã đạt 1,0019 tỷ kWh. EVN đã điều hành linh hoạt các nguồn điện, thực hiện đồng bộ các giải pháp về điều hành tối ưu hệ thống điện, thị trường điện, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Tháng 5, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 28,09 tỷ kWh, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 5 tháng năm 2024, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 124,25 tỷ kWh, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong tháng 5 năm 2024, Tập đoàn và các đơn vị tiếp tục nỗ lực trong việc triển khai đầu tư các công trình nguồn và lưới điện theo mục tiêu kế hoạch năm. Lãnh đạo EVN thường xuyên kiểm tra công trường, đôn đốc tiến độ thi công, cung cấp vật tư thiết bị cho dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối và các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm. Các dự án nguồn điện đang triển khai thi công bám sát mục tiêu kế hoạch 2024. Trong đó dự án điện mặt trời Phước Thái 2, 3 đã tập kết toàn bộ tấm pin, inverter đến công trường để chuẩn bị lắp đặt, dự kiến hoàn thành phát điện cả 2 nhà máy trong quý III/2024.

Về lưới điện, trong 5 tháng năm 2024, EVN và các đơn vị đã khởi công 40 công trình và hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành 45 công trình lưới điện từ 110 kV đến 500 kV. Đặc biệt trong giai đoạn hiện tại, EVN đã huy động nhân lực, máy móc từ các đơn vị thành viên để hỗ trợ công tác dựng cột, kéo dây, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thi công đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối theo đúng tiến độ yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, EVN cũng nhận được sự hỗ trợ của một số Tập đoàn khác như Viettel, PVN, VNPT... và lực lượng thanh niên xung kích của các Tỉnh Đoàn nơi có đường dây đi qua trong việc triển khai thi công và một số công tác hỗ trợ tại hiện trường và mặt bằng công trình.

Ngoài ra, để chủ động cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô và các tháng tiếp theo của năm 2024, EVN đã cập nhật tăng trưởng nhu cầu sử dụng điện và xây dựng các phương án, kịch bản điều hành hệ thống điện, đảm bảo điện cho phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân trong mọi tình huống.

Dự báo trong tháng 6/2024, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,00C, riêng khu vực Trung và Nam Trung bộ có nơi cao trên 1,00C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 6 cũng là tháng cao điểm nắng nóng ở miền Bắc. Do đó, nhu cầu điện dự báo có thể tiếp tục tăng cao. Dự báo sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống tháng 6/2024 dự kiến đạt 28,1 tỷ kWh, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Công suất cực đại toàn hệ thống có thể lên tới hơn 52.000 MW, riêng miền Bắc có thể lên đến khoảng 26.000 MW.

Để chủ động trong việc đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn, tin cậy cho hệ thống điện Quốc gia, đặc biệt tại khu vực miền Bắc, EVN đã chỉ đạo tất cả các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện 38/CĐ-TTg ngày 15/4/2024 và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Trong tháng 6/2024, EVN tiếp tục đôn đốc các đơn vị tập trung lực lượng tại các công trường, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm.

Để đảm bảo điện cho phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân trong mọi tình huống, EVN rất mong nhận được sự chia sẻ và hành động tích cực phối hợp của người dân và các khách hàng sử dụng điện thông qua việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm, nhất là vào các giờ cao điểm trưa (từ 11h00 đến 15h00) và tối (từ 19h00 đến 23h00). Trong đó, đặc biệt chú ý sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ, chi bật điều hòa khi thực sự cần thiết, đặt nhiệt độ ở mức 26-270C trở lên; đồng thời chú ý không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm. Việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm điện cũng giảm thiểu nguy cơ sự cố về điện và hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao.