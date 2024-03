Tạm đình chỉ nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan

Theo đó, ngày 7/3/2024, căn cứ quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1000/NQ-UBTVQH15 đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, đại biểu Quốc hội khóa XV theo quy định của pháp luật; đồng thời, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, đại biểu Quốc hội khóa XV kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can”.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, chiều 8/3, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 9 bị can, trong đó có Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.