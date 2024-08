Tàu JUICE hoàn thành chuyến bay ngang qua Mặt Trăng - Trái Đất đầu tiên trên thế giới

(Ngày Nay) - Tàu thám hiểm các mặt trăng băng giá của Sao Mộc (JUICE) do Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) vận hành đã thực hiện thành công chuyến bay ngang qua Mặt Trăng - Trái Đất đầu tiên trên thế giới.

Theo thông báo của ESA, JUICE đã tận dụng lực hấp dẫn của Trái đất để bay theo Sao Kim, trên một lối tắt đến Sao Mộc thông qua không gian bên trong Hệ Mặt trời.

Chuyến bay trên được thực hiện trong ngày 19 và 20/8 nhằm đổi hướng đi của JUICE trong không gian, đầu tiên sử dụng lực hấp dẫn của Mặt Trăng và tiếp đó sử dụng lực hấp dẫn của Trái đất để thay đổi tốc độ và hướng của tàu vũ trụ.

Việc bay ngang qua Mặt Trăng đã giúp JUICE tăng tốc độ thêm 0,9 km/s so với Mặt Trời và hướng tàu này về phía Trái đất. Sau đó, việc bay ngang qua Trái Đất khiến JUICE giảm tốc độ 4,8 km/s so với Mặt Trời và đưa tàu này sang một quỹ đạo mới hướng tới Sao Kim. Nhìn chung, việc bay ngang qua Mặt Trăng - Trái đất đã làm chệch hướng đi của JUICE một góc 100 độ so với đường bay trước đó.

Sao Mộc cách Trái đất trung bình 800 triệu km. Nếu không có một tên lửa cực lớn, việc đưa JUICE tiến thẳng đến hành tinh khổng lồ này sẽ cần đến 60.000 kg chất đẩy trên tàu. Và như vậy, JUICE sẽ cần phải chở thêm một lượng lớn chất đẩy để giảm tốc độ của tàu đủ để đi vào quỹ đạo quanh Sao Mộc khi tàu đến nơi.

JUICE được phóng lên quỹ đạo hồi tháng 4/2023 bằng tên lửa Ariane 5 từ sân bay vũ trụ Kourou ở Guiana, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp. JUICE có hành trình kéo dài 8 năm với các chuyến bay ngang qua Trái đất và Sao Kim để đến Sao Mộc. Tàu vũ trụ này sẽ thực hiện các quan sát chi tiết về Sao Mộc - một trong 4 hành tinh khí khổng lồ thuộc Hệ Mặt trời, cùng 3 mặt trăng khổng lồ của Sao Mộc - gồm Ganymede, Callisto và Europa - để khám phá thêm về những điểm đến này, nghiên cứu khả năng có sự sống ở đây trong quá khứ hoặc hiện tại.