Techcombank báo lãi quý 1 đạt 7.802 tỷ, vị thế vốn duy trì mạnh mẽ

Quý 1 đã thực hiện gần 30% mục tiêu kinh doanh năm 2024

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2024, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)đạt thu nhập lãi thuần (NII) 8.5 ngàn tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 30% so với cùng kỳ năm trước và tăng 125% so với quý liền trước. Đây cũng là quý thứ 5 liên tiếp NII ghi nhận tăng trưởng liên tục. Kết quả này là nhờ tăng trưởng tín dụng và chi phí vốn được cải thiện xuống mức 3.4%, từ 4.2% tại quý 4/2023. Biên lãi thuần (NIM theo quý) đạt mức 4.4%, cải thiện từ mức 4.2% của quý trước.

Trong quý 1, thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NFI) tăng trưởng 28% so với cùng kỳ, đạt 2.8 ngàn tỷ đồng. Trong đó, thu từ thư tín dụng (LC), tiền mặt và thanh toán đạt 1,160 tỷ đồng, tăng 17% là thành quả từ việc số hóa toàn diện hành trình khách hàng, gồm các dịch vụ tài trợ chuỗi cung ứng và thương mại dựa trên kỹ thuật số tiên tiến, các giải pháp thanh toán và thu hộ, cũng như các giải pháp quản lý tiền mặt và thanh khoản.

Ngoài ra, nguồn thu phí từ dịch vụ ngân hàng đầu tư đạt 750.5 tỷ đồng, tăng 164%. Thu phí từ dịch vụ thẻ đạt 497.5 tỷ đồng, tăng 9.2% so cùng kỳ, được thúc đẩy bởi khối lượng giao dịch lớn (tăng gần 24%) và khối lượng trả góp mới (tăng 17%).

Riêng thu từ dịch vụ ngoại hối đạt 185 tỷ đồng, giảm 25% và dịch vụ bảo hiểm đạt 166.6 tỷ đồng, giảm 14% phản ánh sự trầm lắng củathị trường bảo hiểm khi niềm tin của khách hàng chưa quay trở lại và các quy định chặt chẽ hơn như Thông tư 67.

Ngân hàng ghi nhận 832,8 tỷ đồng thu nhập từ các hoạt động khác, không bao gồm hoàn nhập dự phòng, tăng 72.6% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ lãi từ hoạt động kinh doanh chứng khoán và ngoại hối.

Trong kỳ, chi phí dự phòng của Ngân hànggiảm gần 26% so với quý trước, xuống mức 1,211tỷ đồng. Nhờ đó, Techcombank ghi nhân 7.8 ngàn tỷ đồng lãi trước thuế, tăng trưởng gần 39% so với cùng kỳ năm 2023. Đây cũng là con số lãi trước thuế cao kỷ lục mà Techcombank đạt được trong quý đầu năm 2024 này.

So với kế hoạch 27,100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được đề ra cho cả năm 2024, Techcombank thực hiện được gần 30% mục tiêu sau 3 tháng.

Vị thế vốn duy trì mạnh mẽ, tỷ lệ CASA tăng gấp rưỡi cùng kỳ

“Nhờ khả năng sinh lời, sức mạnh của bảng cân đối và chất lượng tài sản hàng đầu, Ban lãnh đạo Techcombank tự tin duy trì kết quả kinh doanh tích cực trong năm thứ tư của hành trình chuyển đổi 2021-2025” – Tổng Giám đốc Jens Lottner chia sẻ.

Tại cuối quý 1/2024, tổng tài sản của Techcombank tăng 4,3% so với cuối 2023 lên mức 885.7 ngàn tỷ đồng. Tính riêng Ngân hàng, tín dụng tăng trưởng 6.4% so với đầu năm lên ngưỡng 563.9 ngàn tỷ, phù hợp với hạn mức tín dụng được cấp bởi NHNN.

Chi tiết hơn, tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp (bao gồm dư nợ cho vay và trái phiếu dành cho Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế tài chính (CIBG)) đạt 10,7% so với quý trước và 34% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, dư nợ ngoài ngành bất động sản tăng 38% so cùng kỳ, cho thấy hiệu quả trong việc đa dạng hóa của Ngân hàng.

Tín dụng cá nhân tiếp tục đà tăng trưởng, tăng 5.3% so với đầu năm. Giải ngân cho vay mua nhà giảm 22% so với quý trước, do thời điểm rơi vào dịp Tết Nguyên đán, tuy nhiên vẫn ở mức cao, tăng 281% so cùng kỳ.

Đáng chú ý, tiền gửi của khách hàng đạt 458 ngàn tỷ đồng, tăng 18.3% so cùng kỳ và ổn định so với cuối 2023. Số dư CASA tăng mạnh 49% so cùng kỳ và 2% so với cuối 2023, giúp tỷ lệ CASA tăng lên mức 40.5% tại cuối quý. Techcombank tiếp tục hưởng lợi từ nền lãi suất thấp, cũng như những nỗ lực của Ngân hàng nhằm thiết lập quan hệ ngân hàng chính, như tính năng “Sinh lời tự động” mới ra mắt, một sản phẩm sáng tạo nhằm tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi của khách hàng, và các định vị giá trị khác như giải pháp thanh toán T-Pay hay tính năng quản lý tài chính cá nhân dựa vào AI, hợp tác cùng Personetics.

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) của Ngân hàng giảm xuống 1.17% tại cuối quý 1/2024, từ mức 1.19% cuối năm trước. Tỷ lệ nợ xấu của cả danh mục cho vay và trái phiếu là 1.1%. Tỷ lệ NPL của riêng Ngân hàng đạt 0.94%, cải thiện so với mức 0.96% tại quý trước. Tổng dư nợ của các khách hàng có dư nợ tái cơ cấu theo TT02 đạt 7.6 ngàn tỷ đồng tại 31/3/2024, trong đó 1.6 ngàn tỷ được kỳ vọng quay lại nhóm 1 trong quý 2/2024.

Vị thế vốn của Techcombank vẫn được duy trì mạnh mẽ, với tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) theo quy định là 78.5% tại 31/3/2024, so với 77.4% tại 31/12/2023. Tại 31/3/2024, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức 25.1%, thấp hơn nhiều so với mức trần quy định 30%.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II của Ngân hàng đạt 14.2% tại 31/3/2024, tiếp tục cao hơn nhiều so với yêu cầu tối thiểu 8%.