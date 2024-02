Thái Lan tạo mưa để chống hạn hán và ô nhiễm

(Ngày Nay) - Vừa qua , tại Hội nghị Di động thế giới MWC 2024, Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) - Đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Palo Alto Networks (Palo Alto) - Công ty an ninh mạng đa quốc gia của Hoa Kỳ đã chính thức ký thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển giải pháp an ninh, an toàn cho điện toán đám mây.