Thu thập sinh trắc học trên Agribank Plus - Cơ hội rinh nhiều quà hấp dẫn

Khi thực hiện xác thực sinh trắc học, mọi giao dịch trên Ngân hàng số sẽ được bảo mật và an toàn hơn. Đặc biệt, khách hàng có thể yên tâm vì đây là công nghệ AI tiên tiến, hiện đại nhất, giúp bảo vệ tài sản của khách hàng một cách hiệu quả. Nếu không hoàn tất việc thu thập sinh trắc học, khách hàng sẽ không thể thực hiện bất kỳ giao dịch online nào. Điều này sẽ gây gián đoạn trong việc sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến, ảnh hưởng đến sự tiện lợi khi giao dịch.

Để đảm bảo không bị gián đoạn giao dịch, Agribank khuyến nghị khách hàng cập nhật thông tin sinh trắc học ngay trên ứng dụng Agribank Plus hoặc tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc trước ngày 01/01/2025.

Hướng dẫn Thu thập Sinh Trắc Học trên Agribank Plus:

Để thực hiện cài đặt một cách dễ dàng, Quý khách hàng cần chuẩn bị thẻ CCCD gắn chip và truy cập tính năng “Thu thập sinh trắc học” trên ứng dụng Agribank Plus phiên bản mới nhất:

· Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Agribank Plus, Chọn tính năng "Thu thập sinh trắc học", Đọc thông tin, Chọn "Đồng ý"

· Bước 2: Chụp mặt trước của thẻ CCCD, đọc mã QR trên CCCD

· Bước 3: Đọc thông tin trên CHIP của CCCD, chụp mặt sau của thẻ CCCD

· Bước 4: Xác thực khuôn mặt, Kiểm tra kết quả xác thực, Chọn "Tiếp tục"

· Bước 5: Nhập mã OTP để hoàn tất.

Ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng hoàn thành sinh trắc học

Từ nay đến ngày 13/01/2025, khi khách hàng thực hiện cài đặt sinh trắc học thành công, Agribank sẽ tặng ngay 10 lượt quay số trúng thưởng tại chương trình “Vòng quay may mắn: Mở Tài khoản Plus - Đón Vạn Đặc Quyền”để có cơ hội trúng: iPhone 16, Apple Watch Series 9, Sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng, thẻ nạp điện thoại cùng vô vàn voucher giảm giá lên đến 500.000 đồng cho các dịch vụ như mua sắm VnShop, gọi taxi/bike, đặt vé tàu/xe, phòng khách sạn… trên Agribank Plus.

Bên cạnh đó, để tăng cơ hội rinh các phần quà giá trị, quý khách hàng có thể thực hiện Mở tài khoản Plus, sử dụng Tài khoản Plus thực hiện các giao dịch (Chuyển - nhận tiền, gửi tiền trực tuyến, thanh toán hóa đơn...) để có thêm các lượt quay tại chương trình “Vòng quay may mắn: Mở Tài khoản Plus - Đón Vạn Đặc Quyền”.

Thông tin chi tiết về chương trình, Quý khách hàng vui lòng xem tại website www.agribank.com.vn, liên hệ tại các chi nhánh và phòng giao dịch của Agribank trên toàn quốc hoặc tổng đài hỗ trợ khách hàng 1900558818/ 02432053205.