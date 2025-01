Thủ tướng Chính phủ chỉ thị chủ động giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện

Chỉ thị nêu rõ: Để chủ động các giải pháp từ sớm, từ xa, bảo đảm tuyệt đối không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch và Tổng giám đốc các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc:

Tập trung thực hiện nhiệm vụ cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2025 - 2030, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên chuyển đổi số, phát triển công nghệ cao - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với yêu cầu là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Trên cơ sở đó, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động cả hệ thống chính trị, tập trung mọi nguồn lực để thúc đẩy và khẩn trương hoàn thành nhanh nhất các công trình, dự án nguồn điện, truyền tải điện trong phạm vi quản lý của cơ quan mình. Tuyệt đối không để các dự án, công trình ách tắc do việc xử lý chậm trễ các thủ tục hành chính của bộ, ngành, cơ quan, địa phương.

Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại các Nghị quyết của Chính phủ, các Chỉ thị, Công điện, văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân trong năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm cung ứng đủ điện năm 2025 và các năm tiếp theo; Chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, thường xuyên theo dõi diễn biến của nhu cầu điện và các yếu tố phát sinh để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, hiệu quả; định kỳ hàng Quý kiểm điểm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Tập trung rà soát, nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch điện VIII để kịp thời cập nhật các yêu cầu, mục tiêu chiến lược mới về phát triển kinh tế xã hội; cập nhật, bổ sung các dự án nguồn điện mới, nguồn điện xanh, sạch, bền vững, đồng thời loại bỏ, thay thế các dự án chậm tiến độ, không phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước, hoàn thành trước ngày 28/02/2025.

Khẩn trương triển khai hoàn thành xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Điện lực số 61/2024/QH15 trước ngày 1/2/2025 để kịp thời đưa các chính sách mới của Luật vào cuộc sống, nhất là các cơ chế, chính sách liên quan đến sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn, giá điện và giá dịch vụ về điện, cơ chế bảo đảm tiêu thụ khí khai thác trong nước, nguyên tắc chuyển ngang giá nhiên liệu sang giá điện; trong đó lưu ý nghiên cứu kỹ để các quy định vừa đáp ứng được việc thu hút đầu tư, đồng thời phải đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư với lợi ích của nhà nước và của người dân, không để thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, cấp bách của ngành điện, cụ thể:

Về các dự án nguồn điện: Chỉ đạo các địa phương triển khai ngay lựa chọn nhà đầu tư dự án nguồn điện trong Quy hoạch, Kế hoạch điện VIII chưa có nhà đầu tư như: LNG Nghi Sơn, LNG Quỳnh Lập, LNG Cà Ná…, hoàn thành trong Quý II/2025; đẩy nhanh tiến độ đầu tư để hoàn thành chậm nhất trong Quý III/2028.

Đối với các dự án nguồn điện dự kiến hoàn thành và vận hành vào năm 2025 (như: Thủy điện Nậm Củm 4, Hòa Bình MR, Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4, Vũng Áng II, Quảng Trạch I (1403 MW - hòa lưới tổ máy số 1 ngày 02/9/2025), …): Bộ Công Thương, UBND các tỉnh chỉ đạo đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đưa vào vận hành sớm hơn từ 3 đến 6 tháng; yêu cầu các chủ đầu tư có cam kết tiến độ, thời gian vận hành cụ thể, gửi về Bộ Công Thương trước ngày 20/1/2025…

Về truyền tải điện: Chỉ đạo nghiên cứu đầu tư xây dựng các dự án truyền tải điện theo Quy hoạch điện VIII, tăng cường liên kết mạnh giữa các khu vực, tăng khả năng vận hành an toàn và ổn định cho Hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là các dự án truyền tải phục vụ giải tỏa công suất các nhà máy điện như nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4; khẩn trương triển khai thi công đưa công trình đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên vào vận hành trong năm 2025 để giải tỏa công suất nguồn thủy điện phía Bắc và phục vụ nhập khẩu điện từ Trung Quốc nếu cần.

Tập trung thi công hoàn thành Dự án đường dây 500 kV Monsoon - Thạch Mỹ trong tháng 1/2025; nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường dây truyền tải từ các công trình thủy điện của Lào về các tỉnh phía Bắc để tăng cường nhập khẩu điện từ Lào trong năm 2025 theo Hiệp định đã ký giữa hai nước…

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tập trung tối đa nguồn lực để gấp rút tổ chức thi công Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, hoàn thành, vận hành thương mại vào tháng 6 năm 2025; tái khởi động thi công nhà máy nhiệt điện Long Phú I trong Quý I/2025 và hoàn thành trong năm 2026; triển khai nhanh các dự án thuộc Chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn, bảo đảm tiến độ dòng khí đầu tiên đạt được vào cuối năm 2026, cung cấp cho các nhà máy điện thuộc trung tâm nhiệt điện Ô Môn bảo đảm đồng bộ tiến độ chuỗi khí - điện, phấn đấu sớm hơn so với Kế hoạch từ 1-2 năm; tích cực xử lý ngay các khó khăn vướng mắc Chuỗi dự án khí - điện Cá Voi Xanh để sớm triển khai các dự án nhà máy điện theo quy hoạch; sớm hoàn thành nghiên cứu để triển khai dự án điện gió ngoài khơi thí điểm trong năm 2025.

Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tập trung chỉ đạo triển khai nhanh, quyết liệt các dự án nguồn điện do Tập đoàn làm chủ đầu tư như: Na Dương II, hoàn thành trong năm 2026; thực hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các biện pháp chỉ đạo, điều hành, tổ chức sản xuất nhằm nâng cao năng lực, năng suất và sản lượng khai thác than trong nước; theo dõi chặt chẽ và bám sát diễn biến của thời tiết, cung cầu than trong nước để bố trí, lập kế hoạch điều hành khai thác than phù hợp, bảo đảm cung ứng đủ và ổn định than cho các nhà máy điện. Đẩy mạnh khai thác than tăng 20% đến 25% so với năm 2024.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chủ động có giải pháp thu hút đầu tư, khẩn trương lựa chọn nhà đầu tư, thúc đẩy triển khai nhanh các dự án nguồn điện, lưới điện có trong quy hoạch, kế hoạch trên địa bàn, nhất là các dự án có quy mô công suất lớn, điện nền; phấn đấu khởi công trong Quý II năm 2025 và hoàn thành đóng điện trong năm 2027 các nhà máy: LNG Quảng Ninh, LNG Thái Bình. Đối với các dự án chưa lựa chọn được nhà đầu tư (LNG Cà Ná, LNG Nghi Sơn, LNG Quỳnh Lập): UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Thuận khẩn trương thực hiện lựa chọn nhà đầu tư các dự án, bảo đảm đủ điều kiện triển khai đầu tư trong năm 2025…