(Ngày Nay) - Trong chương trình công tác tại tỉnh Đắk Lắk và nhân kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2024), tối 17/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm làm việc với Công an huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Ân cần hỏi thăm, trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Krông Pắc, Thủ tướng nhấn mạnh, Tây Nguyên là địa bàn chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, do đó cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Krông Pắc nói riêng, Công an tỉnh Đắk Lắk nói chung cần nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng này.

Thủ tướng yêu cầu Công an huyện Krông Pắc và Công an tỉnh Đắk Lắk phải có tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu; coi trọng nhiệm vụ quốc phòng an ninh là trọng yếu; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc. “Quá trình này, cần coi trọng sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân”, Thủ tướng lưu ý.

Phân tích bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước, Thủ tướng chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Krông Pắc nói riêng, Công an tỉnh Đắk Lắk nói chung chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo sát tình hình; thường xuyên luyện tập, sẵn sàng ứng phó với tình hình; xây dựng cơ sở vững chắc, bám dân, gần dân, làm tốt công tác dân vận; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp, đề án về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự, chủ động phát hiện, ngăn ngừa, xử lý từ sớm, ngay tại cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự; tuyệt đối không để bị động bất ngờ về chiến lược, về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng yêu cầu kết hợp hiệu quả giữa chủ động phòng ngừa và tích cực đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật; bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; phát huy mạnh mẽ Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kết hợp chặt chẽ thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân gắn với “thế trận lòng dân” vững chắc.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước tin tưởng, nhân dân kỳ vọng lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”; là hình mẫu của sự đoàn kết; gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hết mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2024), Thủ tướng chúc mừng và mong muốn lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk nói chung, Công an huyện Krông Pắc nói riêng, phát huy truyền thống hào hùng, nỗ lực phấn đấu, tận tụy phục vụ nhân dân, bám cơ sở, đấu tranh đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; bảo đảm an ninh, an toàn, an dân.