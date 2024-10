Tinder nâng cấp trải nghiệm kết nối cho Gen Z mê du lịch với “Cẩm nang du lịch Solo với Tinder Passport™”

Theo thống kê Year in Swipe của Tinder, du lịch là sở thích hàng đầu được các thành viên Gen Z Việt Nam đưa vào bio nhằm thể hiện bản sắc cá nhân và mở rộng kết nối đến với những đối tượng có chung niềm đam mê1. Ngoài ra, 79% giới trẻ Việt hào hứng kết nối với người địa phương trước khi bắt đầu hành trình du lịch2. Điều này cho thấy, việc tạo ra những mối quan hệ mới và khám phá văn hóa bản địa đang trở thành một xu hướng được giới trẻ đặc biệt quan tâm.

Chia sẻ về những thay đổi trong văn hóa du lịch và kết nối của người trẻ hiện nay, Tiến sĩ Tâm lý Tô Nhi A cho biết: “Thế hệ trẻ ngày nay không chỉ đơn thuần là du khách, mà còn là những người khám phá. Họ không chỉ mong muốn chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà còn tìm kiếm những trải nghiệm chân thật và kết nối sâu sắc với văn hoá địa phương. Việc kết nối trước với “thổ địa” không chỉ giúp họ có cảm giác an toàn và tự tin hơn mà còn mở ra những góc nhìn mới, giúp họ hiểu thêm về phong tục tập quán và lối sống của người dân bản địa. Đây là minh chứng cho sự phát triển của một thế hệ trân trọng kết nối và trải nghiệm trọn vẹn, ý nghĩa.”

Để nâng cấp trải nghiệm kết nối của các thành viên trọn vẹn hơn, Tinder đã ra mắt Cẩm nang du lịch Solo với Tinder Passport™ (https://vn.tinderpressroom.com/Solo-Travelers-Guide-to-Tinder-Passport-TM). Đây hướng dẫn toàn diện, giúp các tín đồ mê du lịch tối ưu hóa trải nghiệm trong mỗi chuyến đi và xây dựng những mối quan hệ ý nghĩa khi đặt chân đến những vùng đất mới. Từ những bí quyết nâng cấp trải nghiệm với Tinder Passport™ đến du lịch an toàn, cẩm nang sẽ là một người bạn đồng hành lý tưởng giúp biến những chuyến đi một mình trở nên thú vị và đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Tinder Passport™ : Hộ chiếu kết nối toàn cầu

Tính năng Tinder Passport™ được nâng cấp giúp kết nối với những người đồng điệu trước khi đặt chân đến thành phố mới. Dù bạn đang tìm kiếm bạn bè, lời khuyên từ người địa phương hay đối tượng hẹn hò, tính năng Passport sẽ giúp bạn khám phá thế giới một cách dễ dàng hơn.

Với Tinder Passport™, hành trình khám phá của bạn sẽ trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Chỉ với 3 bước đơn giản:

1. Kích hoạt Chế độ Hộ chiếu: Mở Tinder, nhấn “Cài đặt” và chọn mục “Địa điểm”.

2. Chọn điểm đến mơ ước: Nhấn "Thêm địa điểm mới" và và nhập thành phố bạn muốn khám phá. Ngay lập tức, Tinder sẽ đưa bạn đến địa điểm mong muốn để bắt đầu ghép đôi với những đối tượng tiềm năng.

3. Khám phá những kết nối mới: Sau khi thiết lập vị trí, bạn có thể bắt đầu xem hồ sơ và kết nối với những người thú vị tại thành phố mới. Hãy cùng lên kế hoạch khám phá thế giới cho riêng mình ngay thôi!

Để giúp hội độc thân tận hưởng trải nghiệm du lịch, Tinder đã hợp tác với tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A nhằm bật mí những bí quyết xây dựng những mối quan hệ đáng nhớ dành cho những người hẹn hò trẻ:

1. Chia sẻ kế hoạch của bạn: Vẽ nên chuyến hành trình trải nghiệm thú vị sắp tới của bạn bằng cách chia sẻ những điểm đến tiếp theo. Điều này giúp người địa phương và những người cùng chung niềm đam mê du lịch dễ dàng tìm thấy bạn.

2. “Gây thương nhớ” với câu mở lời cuốn hút: Đừng quên tận dụng Tinder Passport™ để khám phá gợi ý từ người bản địa về những địa điểm tuyệt vời. Để thu hút sự chú ý và bắt đầu cuộc trò chuyện thú vị với đối phương trên Tinder, thay vì chỉ đơn giản “say hi”, hãy thử mở đầu bằng một câu hỏi hoặc bình luận liên quan đến điểm đến mà cả hai đang quan tâm, chẳng hạn như "Nghe nói thành phố của bạn có rất nhiều quán cà phê độc đáo, bạn có thể gợi ý cho mình một vài địa điểm không?". Điều này không chỉ thể hiện sự quan tâm chân thành đến văn hóa địa phương mà còn mở ra cơ hội cho những cuộc trò chuyện thú vị hơn về sở thích của cả hai.

3. Kết nối những tâm hồn đồng điệu qua các câu hỏi mở: Để hiểu rõ hơn về sở thích và quan điểm của đối phương, hãy sử dụng những câu hỏi mở về sở thích du lịch,

những trải nghiệm mà đối phương đã từng có, hay thậm chí là những kế hoạch tương lai

của họ. Những câu hỏi như "Điều gì khiến bạn yêu thích du lịch?" hay "Bạn đang mong chờ điều gì nhất trong chuyến đi tiếp theo của mình?" sẽ giúp bạn hiểu được quan điểm của họ và tìm thấy những sở thích chung.

4. Tôn trọng sự khác biệt: Đừng quên tầm quan trọng của những chuẩn mực văn hóa của từng địa phương. Và hãy kết nối với mọi người với sự tôn trọng và cởi mở, bạn nhé!

5. An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu: Khi gặp gỡ người mới, hãy luôn đặt an toàn lên hàng đầu. Tránh chia sẻ các thông tin cá nhân với người mới quen như địa chỉ khách sạn mà bạn đã đặt cho chuyến đi, thông tin ngân hàng, số chứng minh thư,.. Hãy giữ cho những cuộc trò chuyện diễn ra trong ứng dụng cho đến khi bạn cảm thấy đủ thoải mái với đối phương. Khi quyết định gặp mặt trực tiếp, hãy thông báo cho bạn bè hoặc người thân về kế hoạch của mình. Tính năng Chia sẻ kế hoạch hẹn hò sẽ giúp bạn yên tâm hơn và đảm bảo an toàn khi khám phá những điều mới mẻ.

6. Luôn ưu tiên gặp gỡ tại những địa điểm công cộng: Hãy chọn những không gian công cộng để bắt đầu một mối quan hệ mới. Những địa điểm như quán cà phê nhộn nhịp hay nhà hàng ấm cúng sẽ giúp cả hai cảm thấy thoải mái trò chuyện và yên tâm hơn. Tránh xa nhà riêng của đối phương hay bất kỳ địa điểm nào vắng vẻ và riêng tư.

Hãy bỏ túi ngay những bí kíp hữu ích cùng tính năng Tinder Passport™ để biến những chuyến du lịch một mình thành một hành trình đầy màu sắc với những người bạn mới và những kỷ niệm đáng nhớ.

* Báo cáo Year in Swipe của Tinder 2023.

** Khảo sát do One Poll thực hiện với 1000 người tham gia trong độ tuổi 18-26 tại Việt Nam vào tháng 7 năm 2024.