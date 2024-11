“Tôi đã đi qua 24 quốc gia, nhưng chưa có nhà hàng nào khác biệt như thế này”

Phiên bản “Hofbräuhaus” giữa lòng Sunset Town

Bước vào nhà mái vòm đỏ rực của Sun Bavaria Bistro, vị khách ngay lập tức liên tưởng tới Hofbräuhaus, một trong những quán bia nổi tiếng nhất thế giới nằm tại trung tâm sản xuất bia toàn cầu – Munich, Đức.

Nhà hàng sở hữu không gian rộng lớn được thiết kế với 2 tầng và một tầng lửng, có sức chứa gần 1.000 khách cả trong nhà và ngoài trời. Trần bằng kính trong suốt, ngập tràn ánh nắng, gợi nhớ đến sự rực rỡ của những không gian bia truyền thống Bavaria, nơi các bữa tiệc luôn náo nhiệt và tràn đầy năng lượng. Những chiếc bàn gỗ được đặt sát nhau, nội thất thô mộc với gỗ, thép và gạch tạo sự gần gũi, đúng tinh thần cộng đồng của những lễ hội bia Đức.

Nhờ sở hữu vị trí đắc địa trên bãi biển duy nhất của Thị trấn Hoàng Hôn – Sunset Town, Sun Bavaria Bistro mang đến những “chiếc view” uống bia khác biệt vào mỗi thời điểm trong ngày. Nổi bật là mỗi chiều hoàng hôn, nơi đây “biến hoá” thành một bức tranh lãng mạn với ánh mặt trời rực đỏ dần khuất sau đường chân trời, phản chiếu lung linh trên mặt biển. Đó là thời khắc hoàn hảo để thưởng thức ly bia thủ công mát lạnh và cảm nhận sự giao hoà gần như tuyệt đối với thiên nhiên.

Còn khi màn đêm buông xuống, Sun Bavaria Bistro trở nên lung linh và sôi động hơn bao giờ hết với ánh đèn rực rỡ.

Nhà hàng cũng mang đến những đặc quyền có 1-0-2 tại Phú Quốc khi du khách vừa thưởng thức bia ngon, những món ăn độc đáo chỉ nơi đây mới có, vừa thưởng ngoạn show diễn nghệ thuật đẳng cấp thế giới, từng chỉ xuất hiện trong thế vận hội và Quốc khánh Úc mang tên Symphony Of The Sea - Bản giao hưởng đại dương hay màn pháo hoa nghệ thuật trình diễn mỗi tối suốt 365 ngày từ show công nghệ đa phương tiện Kiss Of The Sea - Nụ hôn của biển cả.

Bên trong nhà hàng, hãy sẵn sàng đắm chìm giai điệu sôi động của những DJ nổi tiếng và show diễn Rainbow cùng những vũ điệu nóng bỏng khiến ai nấy đều “quên lối về”.

“Ly bia thủ công ngon nhất trong hành trình qua 24 quốc gia”

Khởi động cho chuyến hành trình khám phá quốc gia thứ 24 của mình, anh Liam, một du khách Mỹ đã lựa chọn Phú Quốc làm điểm dừng chân đầu tiên và vẫn chưa hết trầm trồ về chất lượng bia tại Sun Bavaria Bistro. “Tôi không thích bia thủ công, nhưng bia ở đây thực sự khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Hương vị cân bằng, hậu vị rất êm và dễ uống. Đây là một trong những loại bia thủ công ngon nhất mà tôi từng uống”, anh chia sẻ.

Theo nhận xét của nhiều du khách, hương vị bia thủ công mang thương hiệu Sun KraftBeer chính là linh hồn của trải nghiệm tại Sun Bavaria Bistro. Sun KraftBeer là kết tinh của nghệ thuật chế tác bia truyền thống vùng Bavaria – nơi được mệnh danh là cái nôi của bia thủ công thế giới.

Mỗi ly bia tại đây được sản xuất bằng dây chuyền hiện đại từ thương hiệu danh tiếng Braukon của Đức, nhưng vẫn giữ nguyên bản sắc thủ công qua từng công đoạn, tạo nên chất lượng vượt trội và hương vị đặc trưng không thể nhầm lẫn. Chất lượng của Sun KrafBeer nằm ở sự khắt khe trong khâu lựa chọn nguyên liệu là nguồn lúa mạch vàng óng cùng hoa bia thượng hạng được nhập khẩu trực tiếp từ Đức, New Zealand và Mỹ.

Điều đặc biệt là Sun KraftBeer được sản xuất ngay tại Phú Quốc. Quá trình lên men diễn ra trong môi trường được kiểm soát nghiêm ngặt về nhiệt độ và độ ẩm, đảm bảo từng giọt bia đều đạt độ tươi mát, sánh mịn và thơm ngát hương lúa mạch đặc trưng. Từng ly bia được rót trực tiếp từ 14 bồn chứa khổng lồ đặt ngay trong nhà hàng, giữ trọn độ tươi và thơm ngon như vừa được ủ xong.

Không chỉ nổi bật với bia thủ công đỉnh cao, ẩm thực tại Sun Bavaria Bistro cũng là một trải nghiệm đẳng cấp khi kết hợp hoàn hảo giữa phong cách châu Âu thượng hạng và hải sản trứ danh của vùng biển Phú Quốc. Tất cả đều mang hương vị đậm đà, giúp làm nổi bật vị bia mà thực khách thưởng thức.

Mỗi tối, ánh sáng rực rỡ và âm thanh sống động cùng các tiết mục trình diễn ngoạn mục, những bước nhảy cuốn hút, đã tạo nên không khí lễ hội cuồng nhiệt và đầy năng lượng, biến Sun Bavaria Bistro trở thành điểm đến giải trí hàng đầu mới tại Phú Quốc, nơi mỗi khoảnh khắc đều mang lại cảm xúc hứng khởi và khó quên.

“Tôi đã đi qua 24 quốc gia, nhưng chưa có nhà hàng nào tạo được trải nghiệm khác biệt như thế này,” anh Liam hào hứng chia sẻ.