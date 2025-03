Bếp trưởng T.U.N.G dining trình diễn ẩm thực tinh hoa bên…hè phố

Đây cũng là lần đầu tiên, chàng bếp trưởng danh tiếng- người từng nấu ăn cho nhiều thực khách tầng lớp tinh hoa, từ chính khách, nghệ sĩ nổi tiếng, tới những “thanh tra ẩm thực” kỹ tính nhất quả đất- nấu ăn trong một căn bếp dã chiến dựng bên hè phố và thực khách là những người lần đầu được tiếp xúc với Fine Dining.

1.Được xem là “dịch vụ hoàn hảo” hay “bữa tiệc của các giác quan”, Fine Dining là loại hình ẩm thực cao cấp nhất với hình thức phục vụ chuyên nghiệp, chuẩn chỉnh, hội tụ những yếu tố cao cấp nhất, tinh tế nhất để làm nên một bữa tiệc ẩm thực với các món ăn ngon nhất, được phục vụ tại các nhà hàng cao cấp nhất (Fine Dining Restaurant) nhằm đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng.

Trong thế giới ẩm thực toàn cầu, thực khách tìm đến Fine Dining Restaurant khi muốn có một trải nghiệm tuyệt vời và hoàn hảo: được phục vụ chuyên nghiệp, trong không gian sang trọng và đồ ăn là mỹ vị nhân gian.

Cầu kỳ và khác biệt là vậy, nên khi được nữ CEO nổi tiếng của QP Food Nguyễn Thị Quý Phương mời tới Lễ hội đèn lồng quốc tế 2025 (đang diễn ra tại khu đô thị Ocean City – Hưng Yên) để “thưởng thức mỹ vị giữa ánh đèn lồng huyền ảo” và người nấu là Chef Hoàng Tùng – một tên tuổi trong làng ẩm thực cao cấp Fine Dining, người tiên phong xây dựng thành công mô hình “menu tasting” về Việt Nam và đưa nhà hàng T.U.N.G dining trở thành nhà hàng Việt Nam đầu tiên lọt top 100 nhà hàng xuất sắc nhất châu Á, tôi không khỏi tò mò xen lẫn phấn khích.

Buổi tối mùa xuân Hà Nội còn se sẽ lạnh, Hoàng Tùng xuất hiện giản dị và thân thiện trong căn bếp được dựng bên lề đường, bên ngoài là một không gian lung linh, nhỏ xinh chuẩn Format Blue Friday Party ngoài trời, thanh lịch, lãng mạn dành cho 10 người dưới ánh đèn và âm nhạc cổ điển.

Tùng chia sẻ, để phục vụ bữa tối tại T.U.N.G dining hay A By Tung cần chuẩn bị trước 8 tiếng đồng hồ (từ 10h sáng đến 6h tối), bởi ẩm thực cao cấp như fine dining đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng, từ bộ phận đặt bàn, bộ phận phục vụ, đến bếp. Chàng đầu bếp tài hoa tỏ ra khá “áy náy” với thực khách vì “Đây là lần đầu tiên Tùng nấu ăn ở một không gian không hoàn hảo như căn bếp của mình tại T.U.N.G dining hay A By Tung. Có thể căn bếp không chuyên, nhiệt độ bếp không được đảm bảo tốt nhất, cách tiếp cận ẩm thực hôm nay rất khác với thông thường nhưng: Tùng luôn tin rằng với kinh nghiệm, kiến thức và tấm lòng mong muốn lan tỏa cảm xúc, niềm đam mê với kỹ thuật nấu ăn và những món ăn ngon có thể đến được mỗi người. Tùng hy vọng qua những món ăn chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau niềm đam mê chung từ những món ăn ngon, từ những hương vị mà các anh chị chưa từng nếm thử”.

2.Trong thế giới của ẩm thực cao cấp, Hoàng Tùng được biết tới như là người khởi xướng, đặt nền móng cho mô hình “menu tasting - thực đơn thưởng thức-”tại Việt Nam. Tùng từng chia sẻ lý do anh “liều lĩnh” khởi nghiệp với hai nhà hàng menu tasting là bởi: Với menu thưởng thức, chúng ta có một chuyến trải nghiệm về hương vị, màu sắc, khác hẳn với menu gọi món. Đi vào menu thưởng thức là đi vào suy nghĩ, tư duy hoặc gần như là đi vào bảo tàng, vào ngôi nhà riêng của người đầu bếp. Menu thưởng thức cho Tùng không gian sáng tạo, mỗi lần ra menu mới là một lần bùng nổ những cảm xúc hết sức thú vị.

Với Tùng, đôi khi thực đơn thưởng thức như cuộc đời của con người, lại như một chuyến du lịch. Trong hành trình đời mình hay trong mỗi chuyến đi, mỗi người đều có những niềm vui, nỗi buồn và phải trải qua tất cả, nếm thử tất cả mọi hương vị ngọt ngào, cay đắng thì mới chọn được hương vị yêu thích của mình. “Khi bước vào nhà hàng, bạn hãy cởi mở và mở lòng đón nhận hương vị mới và mở lòng với sự khác biệt, đó là cái rất là đẹp của ẩm thực. Khi tất cả mọi người cùng cởi mở và mở lòng trải nghiệm cảm xúc thì mọi người sẽ gắn kết với nhau quanh bàn ăn”, chàng đầu bếp từng được Forbes Vietnam xếp hạng trong danh sách under 30 năm 2022 hài hước chia sẻ.

Tùng mang đến cho thực khách tham dự bữa tiệc đặc biệt - Blue Friday Party - 3 course set menu tinh tế, kết hợp nhiều kỹ năng nấu ăn hiện đại- ẩm thực phân tử- không chỉ đơn thuần đơn giản xào nấu, không phải một bữa ăn cho no bụng. Khai vị là món bụng cá ngừ nguyên liệu cao cấp nhập khẩu từ Nhật Bản kết hợp với sốt từ quả cóc chín của Việt Nam. Món chính là bò Wagyu A5 + Nhật Bản ướp cùng riềng sả Việt Nam và ăn cùng sốt làm từ quả móc mật muối, bơ, chẩm chéo tươi từ Tây Bắc. Món tráng miệng là khoai lang mật Đà Lạt được làm thành kem lạnh kết hợp với sốt từ trứng và bơ nâu được đun ở nhiệt độ ấm.

Thật khó có thể miêu tả bằng lời về độ ngon của đồ ăn Tùng nấu, chỉ có thể nói ba món ăn đều đạt tới độ hoàn hảo, làm bùng nổ mọi giác quan của người thưởng thức. Nếu như vị sốt của quả cóc chín hài hòa tuyệt đối với món bụng cá ngừ cao cấp, nếm vị chua chua ngòn ngọt như được tặng một tấm vé về với tuổi hoa niên, cùng đứa bạn chung lớp ăn cóc chín bên lề đường thì món bò Wagyu ướp riềng sả cùng sốt móc mật, chẩm chéo lại như đưa thực khách lên một chuyến tàu tốc hành ngược lên Tây Bắc thanh trong, nếm được cả hương rừng ngan ngát của mùa xuân chín. Món tráng miệng đặc biệt từ khoai lang đem tới sự bùng nổ mọi giác quan của sự lạ mà quen, quen mà lạ, dây dưa như thể bạn trót “yêu nhầm bạn thân” vậy. Khoai lang thì có người Việt nào lạ đâu, nhưng yêu thích món ăn đó thì không phải là ai cũng từng. Vậy mà qua bàn tay của Hoàng Tùng, khoai lang đã trở thành “mỹ vị nhân gian”. Kem lạnh từ khoai lang kết hợp với độ ấm mềm, mịn, thơm từ bơ nâu và trứng đem tới vị ngon vô cùng ấn tượng và khó quên.

3.Ngắm nhìn thực khách hào hứng nếm món ăn mình nấu, khi mọi người cùng ồ lên kinh ngạc với món tráng miệng từ khoai lang mật Đà Lạt, Hoàng Tùng nói mình cảm thấy thực sự hạnh phúc. Bởi, ngay bên lề đường, trong chiếc bếp dã chiến, anh tạo ra trải nghiệm mới, để mọi người có góc nhìn mới về ẩm thực cao cấp mô hình menu tasting mà anh là người tiên phong đưa từ thế giới về Việt Nam. Tùng nói, một bữa ăn Tùng muốn nấu không chỉ đơn thuần ăn cho no mà là sự trải nghiệm đa giác quan và cảm xúc, tạo ra trải nghiệm, cảm xúc bất ngờ cho thực khách để thực khách nhớ tới những cảm xúc, khoảnh khắc thời gian thưởng thức món ăn đó. Tùng và những cộng sự của mình vẫn làm việc chăm chỉ hàng ngày để đem đến những trải nghiệm, những cảm xúc đáng nhớ cho thực khách.

Với việc kết hợp hài hòa và sáng tạo giữa vị Á và vị Âu, kết hợp giữa ẩm thực bản địa và ẩm thực thế giới để tạo ra menu tasting rất Việt Nam nhưng có thể được mang lên bàn ăn thế giới và được đón nhận, Hoàng Tùng có thể tự hào đã khơi mở thành công khởi đầu mới cho ẩm thực cao cấp Việt Nam. Tùng chia sẻ, sau 6 năm kể từ thời điểm đầu tiên Việt Nam có nhà hàng T.U.N.G dining tiên phong với mô hình menu tasting, thị trường ẩm thực cao cấp Việt Nam đã tiến một bước dài và còn rất tiềm năng cho thế hệ trẻ sáng tạo và bứt phá.

Blue Friday Party kết thúc trong âm nhạc trang nhã và dư vị của những món ăn ngon đem tới niềm vui cho mọi người. Chàng đầu bếp tài hoa hạnh phúc ăn một bát bún tôm QP Food, còn CEO Nguyễn Thị Quý Phương từ đầu tới cuối bữa tiệc chỉ đứng từ xa và an nhiên mỉm cười, trông cô ấy thật vui. Mà cô vui cũng phải thôi, bởi chỉ bằng một workshop nho nhỏ, cô không chỉ mang được một đầu bếp trứ danh ra lề đường nấu “mỹ vị nhân gian” mà còn lan tỏa một thông điệp to lớn hơn, đó là: đồ ăn ngon có thể thưởng thức ở bất cứ đâu, không gian không phải yếu tố duy nhất mà tài năng của người đầu bếp mới là yếu tố quyết định.

Bên lề đường, dưới ánh đèn lồng huyền ảo, chúng tôi hôm đó không chỉ thưởng thức một bữa tiệc của những giác quan, mà còn được đánh thức, lan tỏa cảm xúc tự hào về nền ẩm thực Việt Nam. Và cũng như Quý Phương, Hoàng Tùng cùng những đầu bếp Việt thầm lặng trong mỗi căn bếp chứa mỹ vị nhân gian, chúng tôi biết, ngày những món ăn Việt Nam được phục vụ trên các bàn tiệc thế giới, sẽ sớm trở thành hiện thực…

Từ một đầu bếp ở Bắc Âu, năm 2018 Hoàng Tùng về nước mở nhà hàng fine dining tiên phong về thực đơn thưởng thức (tasting menu) tại Việt Nam khi mới 26 tuổi, hiện thực hóa được ước mơ là người đầu tiên mang hình thức tasting menu vào Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành ẩm thực nước nhà. T.U.N.G Dining và A By T.U.N.G - hai nhà hàng fine dining dưới bàn tay của Hoàng Tùng đều luôn kín khách đặt chỗ, gặt hái nhiều danh hiệu uy tín của giới ẩm thực. T.U.N.G Dining nằm trong số 2 nhà hàng Việt Nam vào Top 100 nhà hàng xuất sắc nhất châu Á bởi The World's 50 Best (2022), được vinh danh Michelin Selected hai năm liền (2023 & 2024).