TP.HCM: Doanh nhân Trung Quốc bị đồng hương bắt cóc, ép đưa 600.000 USDT tiền điện tử

(Ngày Nay) - Công an TP.HCM hôm nay (6/3) cho biết đã triệt phá thành công một băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia, giải cứu an toàn một doanh nhân người Trung Quốc bị bắt cóc và cưỡng đoạt tiền.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM, vào lúc 6 giờ sáng 28/2, đơn vị nhận được tin báo về vụ bắt cóc xảy ra trên địa bàn thành phố.

Ngay lập tức, Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra, truy bắt nhóm tội phạm, đảm bảo an toàn tính mạng cho nạn nhân.

Chỉ sau 4 giờ đồng hồ, các trinh sát đã xác định được nhóm đối tượng gồm ba người Trung Quốc là: Ma Cai (1976, cầm đầu), Fan Guohui (1986) và Li Chuang (1978), cùng ba người Việt Nam là: Huỳnh Văn Toàn (1995), Lê Thị Bích Xuyên (1990) và Nguyễn Thanh Vũ (1994) đã thực hiện hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Song song đó, công an cũng xác định được nơi “con tin” đang bị giữ thuộc địa bàn xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh tiếp giáp với huyện Hóc Môn (TP.HCM) - là khu vực có địa hình hiểm trở, cây cối um tùm, nằm cách xa khu dân cư.

Vì vậy, Phòng Cảnh sát hình sự đã lên kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ trước khi đánh úp bất ngờ nhóm đối tượng, giải cứu con tin.

Khi phát hiện bị công an vây bắt, nhóm đối tượng manh động, liều lĩnh mang hung khí chống trả, chuẩn bị nhiều đồ vật, phương tiện để tẩu thoát nhưng không thể thoát khỏi lưới pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, 3 đối tượng cầm đầu là Ma Cai, Fan Guohui và Li Chuang đã lên kế hoạch theo dõi nạn nhân, chờ thời cơ thích hợp để ra tay. Do chưa thông thạo địa bàn Việt Nam nên nhóm này đã thuê những người Việt Nam nói trên theo dõi thói quen sinh hoạt của nạn nhân.

Vào lúc 0 giờ ngày 28/2, khi nạn nhân vừa xuống ô tô, nhóm này lập tức khống chế, đưa lên xe chở đến một bãi đất trống ở huyện Bình Chánh uy hiếp, ép chuyển số tiền điện tử trị giá 600.000 USDT (tương đương 10 tỷ đồng).

Căn cứ vào chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp nhóm nghi phạm về các tội danh "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Cưỡng đoạt tài sản".

Công an TP.HCM đánh giá đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có yếu tố nước ngoài, thể hiện tính chất tội phạm có tổ chức và xuyên quốc gia. Thành công của chuyên án không chỉ giúp bảo vệ an toàn cho nạn nhân mà còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.