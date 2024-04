Khen thưởng lực lượng tham gia phá án vụ hai bé gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương thành tích của Công an Quận 1 và Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) đã hiệp đồng phối hợp, điều tra, phá án nhanh vụ bắt cóc hai bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Theo Thiếu tướng Mai Hoàng, chỉ trong 42 giờ, lực lượng Công an tìm ra dấu vết và giải cứu kịp thời hai cháu bé bị bắt cóc. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm không chỉ tạo dư luận tốt, nâng cao uy tín của người chiến sĩ trong lòng dân mà còn góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Trước đó, chị N.T.C (27 tuổi, ngụ Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) đã đến Công an phường Bến Nghé báo tin bị lạc mất 2 con nhỏ vào tối 3/4 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1, sau 3 ngày tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Tiếp nhận trình báo vào ngày 6/4, Công an Quận 1 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra, truy tìm hai cháu bé.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera an ninh trên nhiều tuyến đường, đến 10 giờ ngày 8/4, tức 42 giờ sau khi tiếp nhận trình báo, lực lượng chức năng ập vào căn hộ ở chung cư Saigon Pearl, giải cứu thành công hai bé gái, tạm giữ đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vi để điều tra.

Quá trình xác minh, truy tìm hai cháu bé, lực lượng Công an gặp nhiều khó khăn do Phạm Huỳnh Nhật Vi đưa các cháu đi qua nhiều tuyến đường, từ Quận 1 đến Quận 8, rồi từ Quận 8 thuê xe ôm công nghệ về nơi ở của mình.

Tại cơ quan Công an, Vi khai không có công việc ổn định và được bạn trai người nước ngoài chu cấp tiền bạc. Căn hộ cao cấp ở chung cư Saigon Pearl, nơi giam giữ hai bé gái Vi thuê từ ngày 3/4 với giá 18 triệu đồng/tháng được xác định là sau khi bắt cóc hai bé gái sẽ đưa về đây để thực hiện clip khiêu dâm rồi chuyển cho bạn trai người nước ngoài.

Ngày 10/4, Công an Quận 1 khởi tố, bắt tạm giam Vi về tội “Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm”. Sau đó vụ án được chuyển lên Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố thêm tội “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi” đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi.