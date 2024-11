Trao giải thưởng 10 bộ phim, diễn viên, đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: Sau 5 ngày tổ chức, với nhiều chương trình phim, nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII đã in dấu ấn đậm nét với các nghệ sỹ điện ảnh quốc tế và Việt Nam, tạo nên bầu không khí nghệ thuật nồng nhiệt dành cho khán giả Thủ đô và khát vọng sáng tạo với nghệ sỹ điện ảnh Việt Nam và quốc tế. Với chủ đề “Điện ảnh: Sáng tạo - Cất cánh”, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII khẳng định uy tín và là biểu tượng cho tinh thần sáng tạo, hội nhập của điện ảnh Việt Nam và 51 nền điện ảnh trên thế giới, với quy mô và hình thức tổ chức ngày một chuyên nghiệp hơn, đồng thời tạo dấu ấn riêng một Liên hoan phim được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức một sự kiện điện ảnh trang trọng với 800 đại biểu Việt Nam và quốc tế tham dự; 117 bộ phim của 51 quốc gia và vùng lãnh thổ được chiếu tại 3 cụm rạp Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, BHD, CGV.

Các hoạt động chuyên môn sâu như hai cuộc Hội thảo “Tiêu điểm điện ảnh Đức”, Hội thảo “Phát triển sản xuất phim khai thác đề tài lịch sử và chuyển thể từ tác phẩm văn học”; Triển lãm “Các di sản của Việt Nam được UNESCO công nhận - trải nghiệm qua những thước phim điện ảnh”; Chợ Dự án sản xuất phim; các buổi giao lưu nghệ sỹ đoàn làm phim với khán giả trước hoặc sau chiếu phim tại các rạp... đã tạo được không khí sôi nổi, đa sắc màu, thu hút đông đảo công chúng khán giả Hà Nội và du khách quốc tế, góp phần vào việc giao lưu, học hỏi giữa các nhà làm phim của Việt Nam và quốc tế, thúc đẩy phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội và Việt Nam.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 10 giải thưởng cho các bộ phim, diễn viên, đạo diễn xuất sắc.

Cụ thể, Giải Phim dài xuất sắc nhất được trao cho bộ phim “Hard Shell” (Vỏ bọc) của Iran.

Giải Phim ngắn xuất sắc nhất được trao cho bộ phim “A Bird Flew” (Khi chú chim cất cánh) của Colombia.

Giải Đạo diễn phim dài xuất sắc nhất được trao cho đạo diễn Majid-Reza Mostafavi, bộ phim “Hard Shell” (Vỏ bọc) của Iran.

Giải Diễn viên nam chính phim dài xuất sắc nhất thuộc về diễn viên Payman Maadi, bộ phim “Hard Shell” (Vỏ bọc) của Iran.

Giải Diễn viên nữ chính phim dài xuất sắc nhất thuộc về diễn viên Tiina Tauraite, bộ phim “8 Views of Lake Biwa” (Tám cảnh hồ Biwa) của Estonia.

Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim dài thuộc về bộ phim “8 Views of Lake Biwa” (Tám cảnh hồ Biwa) của Estonia.

Giải Đạo diễn phim ngắn xuất sắc nhất được trao cho đạo diễn Nasim Forough, bộ phim “Typesetter” (Thợ xếp chữ) của Iran.

Giải Diễn viên trẻ triển vọng (từ 18 đến 35 tuổi) được trao cho diễn viên Ngọc Xuân, bộ phim “Ngày xưa có một chuyện tình” (Once Upon a Love story) của Việt Nam.

Giải thưởng của Ban Giám khảo trao cho phim ngắn thuộc về bộ phim “The Rubber Tappers” (Những người gỡ mủ cao su) của Campuchia.

Giải Mạng lưới các Ủy ban điện ảnh châu Á (AFCNet) trao cho phim dài thuộc về bộ phim “Liar” (Kẻ nói dối) của Liên bang Nga.

UBND thành phố Hà Nội đã tặng 4 Bằng khen cho các đạo diễn, biên kịch các bộ phim về Hà Nội, có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, tham gia và hưởng ứng Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VII, gồm: Nghệ sỹ Nhân dân Việt Hương (Lê Thị Bằng Hương), đạo diễn phim “Ngàn năm sênh phách” do Hãng phim Sao Khuê sản xuất; Nghệ sỹ Ưu tú Phi Tiến Sơn, đạo diễn phim “Đào, phở và piano” do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất; Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Đức Việt, đạo diễn phim và bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, biên kịch phim “Hồng Hà nữ sĩ”, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Truyền thông Nam Phương sản xuất.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã trao giải Phim Việt Nam được khán giả yêu thích trong “Chương trình Phim Việt Nam đương đại” tại Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VII cho bộ phim “Our Blossom” (Hoa táo nở) - phim hợp tác giữa Việt Nam, Hungary.

Giải Nhất hạng mục Chợ dự án phim được trao cho Dự án “Red lights blue angels” của đạo diễn Afsana Mimi (Bangladesh). Giải của Ban Giám khảo Chợ Dự án phim được trao cho Dự án “Rahma” của đạo diễn Faysal Soysal (Thổ Nhĩ Kỳ).

Diễn ra từ ngày 7-11/11, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII là sự kiện văn hóa nghệ thuật tôn vinh các tác phẩm điện ảnh có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, có dấu ấn sáng tạo nổi bật, độc đáo của quốc tế và Việt Nam. Sự kiện cũng nhằm phát hiện và vinh danh những tài năng mới của điện ảnh; giới thiệu các tác phẩm đặc sắc của các nền điện ảnh trên thế giới và kết nối, giao lưu hợp tác để cùng phát triển, tạo cơ hội mở rộng thị trường điện ảnh Việt Nam, hội nhập thị trường điện ảnh quốc tế.